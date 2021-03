La remise à flot du navire Ever Given a permis de débloquer le canal de Suez. Une issue heureuse que Google célèbre dans son moteur de recherche.

Fin du drame pour le commerce international. Six jours après son accident de navigation dans le canal de Suez, le porte-conteneurs Ever Given a été remis à flots, et dans le bon sens — le navire s’était en effet retrouvé en travers de la voie, la proue enfoncée dans la berge. Pour célébrer le déblocage du canal de Suez, Google a ajouté une petite animation dans son moteur de recherche.

Des navires virtuels qui voguent sur Google

Repérée par 9to5 Google, l’animation se déclenche selon certains mots-clés, comme « Suez », « Ever Given » ou encore « Suez canal », lorsqu’ils sont tapés depuis la version web du moteur de recherche. Vous verrez alors un flot de bateaux circuler sur l’interface du site, pour symboliser la reprise du trafic maritime dans l’un des axes commerciaux les plus fréquentés au monde.

Ce petit easter egg de Google ne durera que quelques jours. Ceux-ci en effet ne durent que le temps d’un évènement, à l’image de celui dédié à Star Wars lors de la sortie de l’Épisode VII au cinéma, ou bien lorsque Avengers : Infinity War est arrivé dans les salles obscures. Il y avait aussi la version de l’interface de 1998 de Google qui avait été remise en ligne, pour fêter les quinze ans du service. Et ainsi de suite.

Si Google se montre facétieux, les entreprises concernées par le bouchon inattendu du canal de Suez n’ont pas eu le cœur à la plaisanterie. Des estimations ont évalué le coût de chaque jour de blocage à 6 à 10 milliards de dollars. Il faut dire que cette voie de navigation est très empruntée par les bateaux. Contourner par le sud de l’Afrique est une alternative, mais qui coûte très cher.

Un incident rare dans le canal de Suez

Des centaines de bateaux ont préféré miser sur une résolution rapide de l’embouteillage plutôt que de prendre le chemin du cap de Bonne Espérance — peu idéal, car il aurait fallu redescendre toute la mer Rouge et notamment passer non loin de la corne de l’Afrique, qui est un lieu où la piraterie sévit toujours sporadiquement, malgré la présence de navires de guerre. L’encombrement se voit d’ailleurs depuis l’espace.

La rareté de l’incident, les proportions hors-normes du navire Ever Given, l’importance vitale du canal de Suez pour le commerce international, mais aussi les moyens parfois dérisoires mis en oeuvre pour tenter de régler le problème — une photo montrant une seul pelleteuse sur la berge pour tenter de dégager la proue a marqué les esprits — expliquent l’intérêt mondial pour cet évènement. Et le désir d’en plaisanter.

