L’adaptation du roman de Frank Herbert était l’une des grandes attentes cinématographiques de l’année 2021, et ce fut récompensé : Dune, réalisé par Denis Villeneuve, est un chef-d’œuvre SF monumental. Mais le film n’adapte que la première partie du roman, raison pour laquelle il est titré « Dune Part One ». La question d’une suite restait jusqu’à maintenant en suspens.

Or, l’officialisation d’une « Part Two » ne dépendait pas que des critiques, mais aussi du succès au box office.

« Dune Part 2 » est prévu pour 2023

Visiblement, le succès du film au box office a su être apprécié par la Warner. Ce 26 octobre à 20h, Legendary Pictures a officialisé la Part Two. C’est dorénavant clair : il y aura une suite au premier volet. L’acteur principal du film, Timothée Chalamet, s’en est immédiatement réjoui sur Instagram.

D’après les informations de Deadline, la sortie de ce nouveau film est prévue pour octobre 2023.

« Je viens d’apprendre de Legendary que nous allons officiellement de l’avant avec Dune : Part Two », a affirmé Denis Villeneuve auprès du média. « C’était un de mes rêves d’adapter le Dune de Frank Herbert, et je dois remercier les fans, les acteurs et l’équipe, Legendary et Warner Bros. d’avoir soutenu ce rêve. Ce n’est que le début. »

Il ne fait aucun doute que le réalisateur sera de nouveau aux manettes, tout comme la majeure partie du casting devrait être de retour — Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, au moins.

