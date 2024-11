Lecture Zen Résumer l'article

Une nouvelle image magnifique de la galaxie du Sombrero, prise par le télescope James Webb en lumière infrarouge, a été dévoilée ce 25 novembre 2024 par la Nasa. L’image apporte de nouvelles informations sur la galaxie.

Son nom est Sombrero en langage courant, Messier 104 (M104) en langage scientifique. Située à non moins de quelque 30 millions d’années-lumière de distance, dans la constellation de la Vierge, cette galaxie, nommée d’après le chapeau mexicain à large bord, est encore et toujours plus photogénique. En effet, la Nasa vient de dévoiler le 25 novembre 2024 une nouvelle magnifique image de la galaxie prise par le télescope James Webb.

La différence avec les précédentes ? Ces observations ont lieu dans le spectre infrarouge moyen, via un instrument composant le télescope James Webb, appelé MIRI pour Mid-Infrared Instrument. Travailler dans ce spectre de lumière a permis d’obtenir une illustration plus précise que les précédentes, réalisées notamment avec le télescope Hubble qui travaillait, lui, entre autres, dans le spectre de la lumière visible.

Galaxie Sombrero en lumière Infrarouge imagée par letélescope James Webb. // Source : NASA, ESA, ASC, STScI

La galaxie du Sombrero en lumière infrarouge et lumière visible

Comparez les 2 images : à droite, celle prise avec le télescope Hubble en lumière visible, à gauche celle prise avec le télescope James Webb via MIRI.

La galaxie vue par le télescope James Webb La galaxie vue par le télescope Hubble

Avec James Webb, le noyau central de la galaxie du Sombrero ne brille pas comme en lumière visible et, à la place, se trouve un disque intérieur lisse. L’infrarouge moyen permet aussi de mettre en évidence les détails de l’anneau extérieur qui apparait comme un agglomérat complexe de poussière. Auparavant, via un autre télescope spatial infrarouge de la Nasa appelé Spitzer, cet anneau externe apparaissait lisse. Dans cette répartition de poussière, les scientifiques ont détecté des molécules contenant du carbone, ce qui pourrait indiquer un foyer de formation de nouvelles étoiles.

En arrière-plan de cette image MIRI, les scientifiques observent également d’autres galaxies de formes et de couleurs différentes. Cela fournit des renseignements aux astronomes, notamment à quelle distance sont situées ces galaxies.

Le télescope James Webb toujours aussi prisé des astronomes

Pour pouvoir mener de plus amples études sur d’autres galaxies, il faut commencer par accéder au télescope James Webb. Pour cela, les scientifiques du monde entier soumettent leur candidature à un comité de sélection de l’observatoire. Celui-ci trie et choisit les propositions selon leur qualité, leur pertinence et leur faisabilité.

Pour l’année 2025, les demandes ont déjà explosé : 2 377 propositions ont été soumises avant le 15 octobre 2024, date limite pour poser sa candidature. Les sujets d’études proposés sont variés : de l’observation des galaxies lointaines à l’étude des systèmes d’exoplanètes. Une certitude : les fans d’astronomie tirent leur chapeau aux scientifiques ayant réussi à tirer le portrait de la belle galaxie du Sombrero.

