La Nasa met à disposition une page qui permet d’indiquer où en est le télescope spatial James Webb par rapport à sa destination.

Vous n’avez pas pu ne pas le savoir : samedi 25 décembre, la fusée Ariane 5 s’est élancée du port spatial guyanais, avec à son bord le télescope James Webb. Mais le voyage du nouvel observatoire ne fait que commencer : il lui faudra un bon mois avant d’arriver à sa destination. D’ici là, il est possible de suivre son périple dans l’espace.

Où se trouve James Webb dans l’espace ?

L’agence spatiale américaine propose en effet une page web dédiée contenant une frise permettant d’embrasser d’un coup d’œil tout la distance que James Webb doit franchir, de la Terre jusqu’à un endroit bien précis dans l’espace, qui s’appelle point de Lagrange L 2 du système Terre-Soleil. Celui-ci se trouve précisément à 1,5 million de kilomètres de la Terre.

La page est fascinante à regarder, car elle est mise à jour en temps réel, avec des compteurs indiquant le kilométrage effectué depuis la Terre, ce qu’il reste à couvrir jusqu’au point de Lagrange L 2 , la vitesse de déplacement dans l’espace, la durée écoulée depuis le lancement et le pourcentage de la distance qui a déjà été accomplie. James Webb est déjà plus loin que la Lune.

C’est aussi sur cette page que vous pouvez connaître les grandes séquences du voyage de l’observatoire spatial : au cours des deux premiers jours, il y a ainsi eu les manœuvres initiales post-décollage, permettant de procéder à des corrections de trajectoire. Une a ainsi été effectuée dès le 26 décembre, le lendemain du décollage de la fusée Ariane 5.

La page renseigne également, en anglais, toutes les étapes intermédiaires du déploiement. // Source : Nasa

À très courte échéance, il va y avoir le déploiement du bouclier thermique, qui vise à protéger les instruments d’observation de la lumière solaire (l’écart de température est spectaculaire : du côté exposé au Soleil, la température atteindre 125°C, contre -235°C sur l’autre face). Plus tard, il y aura le déploiement du miroir secondaire (au 10e jour), du miroir primaire (12e), des miroirs segmentés (15e).

Compte tenu de l’extrême éloignement qu’il y aura entre James Webb et la Terre, on ne verra plus jamais l’observatoire — il ne sera pas possible d’envoyer une équipe de maintenance pour le réparer. Les seules interventions possibles seront au niveau du logiciel, en poussant des correctifs ou en envoyant des instructions que ajuster le fonctionnement ou le positionnement du télescope.

Une fois le premier mois passé et une fois le télescope bien positionné à son point d’arrivée, l’engin entrera dans une longue phase d’alignement qui doit durer des mois : il est prévu de le tourner en direction d’une étoile brillante et de maintenir sa visée entre le deuxième et le cinquième mois. Ensuite viendra le temps du calibrage des instruments, pendant un mois.

Ce n’est qu’après ces six premiers mois que le déploiement sera achevé. La partie scientifique de la mission pourra vraiment démarrer, surtout dans l’infrarouge. Les astronomes pourront enfin découvrir les capacités du télescope, plus étendues que celles de Hubble, grâce en particulier à la taille de son immense miroir, dont la conception et la géométrie sont tout à fait innovantes.