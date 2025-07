Lecture Zen Résumer l'article

Pendant trois jours, Numerama a suivi les équipes de Groupe F, l’entreprise en charge de la conception du feu d’artifice de la tour Eiffel. En vidéo, découvrez les coulisses de ce grand show de feux d’artifice, de drones, de lumières et de musique, pour célébrer le 14 juillet 2025 à Paris.

Tous les ans, des millions de Françaises et de Français regardent le spectacle du 14 juillet à la tour Eiffel. À l’occasion de la fête nationale, un grand feu d’artifice est tiré autour du monument le plus emblématique de Paris. On se souvient notamment de l’édition 2024 qui avait impressionné le monde grâce à des drones cracheurs de feu.

Un an plus tard, c’est de nouveau l’entreprise Groupe F qui était aux manettes du grand spectacle parisien. Numerama a suivi ses équipes du 12 au 14 juillet 2025, pour vous révéler les coulisses de cet immense spectacle. Le tout est à découvrir dans notre reportage sur YouTube :

https://www.youtube.com/watch?v=GLIQYLfnWK4

5 anecdotes sur le spectacle du 14 juillet à Paris

1) Il n’y a pas de répétition avant le jour J

Un événement comme le feu d’artifice du 14 juillet coûte plusieurs millions d’euros, mais ne peut pas être répété. Le feu d’artifice est simulé sur des ordinateurs, mais ses concepteurs le découvrent comme tout le monde le 14 juillet. Seuls quelques modules, comme les extensions qui crachent du feu, sont testées avant. Les chorégraphies des drones peuvent ausssi être testées en avance.

2) Les répétitions des drones ont lieu au milieu de la nuit

Le samedi 12 et le dimanche 13, le Groupe F teste ses drones. Sur le pont de Iéna, entièrement privatisé pour l’occasion, 1 100 drones sont installés sur des emplacements très spécifiques. Tous disposent de 25 minutes d’autonomie, ce qui limite les capacités de test. Entre 1h et 5h du matin, pendant la nuit, la circulation est interrompue. Groupe F peut faire des vols-test pour s’assurer que ses drones fonctionnent.

Les tests se font crescendo. On commence par 7 drones, puis 15, puis 70. Ce n’est qu’à la tombée de la nuit que les 1 100 drones sont testés, avec la chorégraphie entière (mais sans feux d’artifice et sans musique). Les tests ont été concluants le samedi soir, mais n’ont pas été possibles le dimanche soir, à cause du vent.

Des drones le 14 juillet à la Tour Eiffel. // Source : Numerama

3) Les drones sont filmés par des drones

En plus du spectacle, quatre autres drones de Groupe F filment le feu d’artifice. L’entreprise dispose aussi de ses propres équipes de tournage pour capter l’événement. Ces drones sont différents, puisque ceux utilisés par le spectacle sont conçus spécifiquement pour faire de la lumière et cracher du feu.

4) Il y a 150 points de tir sur la tour Eiffel

D’où viennent les feux d’artifice ? Si des points de tir sont positionnés sur la route, la plupart proviennent directement de la Tour Eiffel. La veille du 14 juillet, Groupe F a installé à 150 endroits du monument des points de tir, chargés de tirer des feux d’artifice. Un défi technique incroyable, mais qui ne fait pas peur à l’entreprise. Il s’agissait de son 14e spectacle à la tour Eiffel.

La tour Eiffel le 14 juillet. // Source : Numerama

5) Il y a 72 lumières de chaque côte de la Tour Eiffel

En plus des feux d’artifice et des drones, une équipe s’occupe d’éclairer la tour Eiffel avec des projecteurs semi-automatisés. Une chorégraphie ultra-précise est enregistrée sur un ordinateur qui envoie des instructions aux machines, qui s’occupent de colorier le monument. Il y a 72 projecteurs sur le pont de Iéna et 72 projecteurs côté champ de mars. Deux techniciens se partagent la tour Eiffel.

