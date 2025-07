Lecture Zen Résumer l'article

Dans une interview accordée à Techradar, le président de l’écosystème Android chez Google annonce la fusion de ChromeOS et Android. Pour concurrencer l’iPad d’Apple, le géant du web miserait sur un système d’exploitation unique.

ChromeOS vit-il ses derniers mois ? En développement depuis 2009, le système d’exploitation allégé de Google pourrait prochainement s’éteindre. C’est dans une interview à Techradar, diffusée le 11 juillet 2025, que Sameer Samat, le patron d’Android, a fait cette révélation : « Nous allons combiner ChromeOS et Android en une seule plateforme et je suis très intéressé par la manière dont les gens utilisent leurs ordinateurs portables de nos jours », a déclaré le vice-président de Google au journaliste qui disposait de plusieurs produits Apple.

Android, la multi-plateforme de Google pour tout écraser ?

En 2011, Google avait commercialisé les premiers Chromebooks à l’aide de partenaires (Acer et Samsung). Ces ordinateurs, sous ChromeOS, étaient très différents des PC et des Mac. Le système d’exploitation de Google reposait sur le navigateur Chrome et le cloud, ce qui lui permettait de fonctionner avec très peu de ressources. Les « applications » s’installaient depuis le Chrome Web Store, mais étaient très légères. Il s’agissait globalement de raccourcis vers des sites web ou des outils comme Google Docs.

Vers 2013, Google a commencé à élargir son ChromeOS. Le Google Play Store et les applications Android sont arrivés sur le système d’exploitation, désormais capable d’exécuter des applications natives. Google a peu à peu paufiné l’interface pour faire de ChromeOS un véritable système d’exploitation, puisque les Chromebook séduisaient surtout les étudiants et les personnes âgées.

Un Chromebook Asus sous ChromeOS. // Source : Asus

Presque 15 ans plus tard, ChromeOS pourrait mourir. Google avait déjà indiqué en novembre 2024 que les futures versions de ChromeOS seraient construites sur le code d’Android ; il indique désormais que les deux systèmes d’exploitation vont fusionner. Cette déclaration, qui arrive à un moment où Android 16 et les dernières mises à jour ont amélioré le support des grands écrans, suggère la fin imminente de ChromeOS. Le système dans le cloud va probablement être remplacé par la version bureau (desktop) d’Android.

Pourquoi tuer ChromeOS ? Sans doute pour rivaliser avec l’iPad et les ordinateurs à bas coût sous Windows, qui ont plus de fonctions. La stratégie de Google avec Android semble de le mettre partout, comme la marque l’a prouvé avec Android pour voitures. Faire d’Android un système d’exploitation compatible avec des ordinateurs a du sens, alors que les fenêtres glissantes se généralisent.

L’interface actuelle de ChromeOS. // Source : Google

Que va-t-il arriver aux appareils sous ChromeOS ? Par le passé, Google a souvent proposé des outils pour bidouiller et installer le système d’exploitation sur de vieux ordinateurs. La logique voudrait qu’un grand nombre de PC puissent passer sous Android. Reste pour Google à officialiser ce déploiement : la marque continue de mettre en avant ChromeOS sur son site, même si les nouveaux Chromebook sont de plus en plus rares.

