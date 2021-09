Avec sa dernière sortie hors de l’ISS, le 12 septembre 2021, Thomas Pesquet établit un nouveau record pour l'ESA. Le spationaute a maintenant passé 39 heures et 54 minutes cumulées dans l'espace, soit plus que Luca Parmitano et ses 33 heures.

C’était la sixième fois, dans sa carrière d’astronaute, que Thomas Pesquet s’aventurait à l’extérieur de la Station spatiale internationale (ISS). Le dimanche 12 septembre 2021, le spationaute a réalisé une sortie extravéhiculaire, en compagnie d’Akihiko Hoshide, membre de l’Agence d’exploration aérospatiale japonaise (JAXA). Ensemble, ils devaient effectuer des travaux pour préparer l’arrivée de futurs panneaux solaires sur l’ISS.

« Mission accomplie », a ensuite tweeté Thomas Pesquet, après une sortie qui a duré 6 heures et 54 minutes au total. Pour l’Agence spatiale européenne (ESA), dont le spationaute est membre, ce nouveau temps passé dans le vide de l’espace est symbolique : avec ses dernières activités extravéhiculaires, Thomas Pesquet détrône un précédent record européen, établi par l’astronaute italien Luca Parmitano. « Il s’agit d’un nouveau record pour l’ESA », a publié sur Twitter l’agence spatiale après la sortie, en indiquant qu’il allait falloir revoir cette infographie. Luca Parmitano n’est plus l’astronaute de l’ESA à avoir passé le plus de temps cumulé en sortie extravéhiculaire dans l’espace : Thomas Pesquet le devance désormais.

39 heures et 54 minutes (cumulées) dans le vide de l’espace

Si l’on ajoute le temps que Thomas Pesquet a effectué en sortie extravéhiculaire le 12 septembre, au temps déjà passé dans l’espace (33 heures), on constate que le spationaute a désormais passé 39 heures et 54 minutes dans l’espace (en dehors de l’habitacle de l’ISS). Il double donc Luca Parmitano, avec ses 33 heures et 9 minutes de sorties cumulées dans l’espace. Dans la liste de l’ESA, d’autres spationautes français figurent dans le top 11 des Européens qui ont passé le plus de temps en sorties extravéhiculaires pendant des missions spatiales : Philippe Perrin (4e avec 19 heures et 31 minutes), Jean-Pierre Haigneré (8e avec 6 heures et 19 minutes) et Jean-Loup Chrétien (5 heures et 57 minutes).

Pour l’anecdote, ce n’est pas Thomas Pesquet qui devait à l’origine réaliser cette récente sortie en dehors de l’ISS. Au départ, il était prévu que la sortie ait lieu le 24 août et qu’elle soit menée par un autre binôme : Akihiko Hoshide et Mark Vande Hei, astronaute de la Nasa. Cependant, il a fallu repousser l’échéance, en raison d’un problème médical mineur rencontré par l’Américain. Finalement, Thomas Pesquet est sorti à sa place, tandis que Mark Vande Hei apportait son soutien à ses deux collègues depuis l’intérieur de l’ISS.

La mission Alpha, qui est la deuxième de Thomas Pesquet à bord de l’ISS, doit durer en tout six mois. Il devrait donc revenir sur Terre à la fin du mois d’octobre. Avant de quitter l’habitacle, il deviendra le premier Français à commander l’ISS. Ce séjour a aussi fait de lui le Français à avoir passé le plus de temps dans l’espace.

