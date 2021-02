L'agitation autour du cours de l'action de GameStop en bourse n'est pas tout à fait retombée. Désormais, il y a plusieurs enquêtes en cours pour examiner plusieurs aspects du conflit entre une communauté sur Reddit et des fonds spéculatifs.

Après avoir culminé à presque 350 dollars, l’action de GameStop a aujourd’hui regagné des niveaux plus classiques : elle s’échange aujourd’hui autour des 50 dollars. Il s’agit toutefois d’un niveau bien plus élevé que celui qui avait cours en tout début d’année, et même depuis pratiquement les débuts en bourse de la chaîne de magasins de jeux vidéo, qui détient Micromania en France.

Mais si sur le plan financier les choses sont revenues à la normale, le volet judiciaire, lui, se développe. Selon le Wall Street Journal dans son édition du 11 février, les autorités américaines sont en train de mener des investigations pour déterminer s’il y a une manipulation des marchés, lorsque des internautes regroupés dans une communauté sur Reddit se sont concertés pour agir sur l’action de GameStop.

Rappel des faits : du fait de l’évolution du marché du jeu vidéo, à savoir la possibilité d’acheter des jeux en version numérique, l’avenir de magasins comme GameStop est compromis. Ces derniers temps, des fonds spéculatifs (les « hedge funds ») pariaient donc sur une chute du cours. Grâce aux mécanismes financiers, ces fonds étaient en mesure de gagner de l’argent malgré cette baisse.

Or, pour des raisons certainement multiples, les membres de WallStreetBets ont décidé de s’en mêler et de jouer une partition tout à fait différente. Par amusement, par désir de faire payer les hedge funds, par envie de gagner de l’argent ou par nostalgie de ce qu’a pu leur apporter GameStop, ils ont décidé au contraire de faire monter le niveau de l’action, jusqu’à des sommets jamais vu pour l’entreprise.

Or, les agissements de cette communauté sur Reddit constituent justement l’une des préoccupations des enquêteurs. En effet, la hausse éclair du cours de GameStop, qui ne repose sur rien de censé, s’apparente à la pratique dite du « pump and dump » (« gonfler et jeter »), une technique de manipulation de marché pour faire monter très haut le prix d’une action et revendre ensuite avec une plus-value maximale.

Plusieurs enquêtes à plusieurs niveaux

Selon le Wall Street Journal, les enquêtes impliquent le département de la Justice, ainsi que l’organisme de réglementation et de contrôle des marchés financiers (SEC) et l’agence en charge de la régulation des bourses de commerce (CFTC). Ces investigations ne vont pas nécessairement déboucher sur des poursuites. Néanmoins, précise le journal, s’il y en a, elles pourraient être aussi bien civiles que pénales.

En particulier, note le quotidien économique, La CFTC cherche à déterminer si les traders, y compris ceux qui se coordonnaient sur Reddit, ont commis des fautes. Pour ce qui est du schéma du pump and dump, il s’agira notamment d’établir si de fausses informations ont été diffusées lors de cette frénésie boursière pour inciter d’autres boursicoteurs à acheter aussi des actions pour faire monter le prix.

L’affaire de Reddit vs Wall Street ne s’arrête pas aux membres de WallStreetBets. Elle s’étend aussi à l’application mobile Robinhood, qui a servi aux internautes à mener leur action. Les autorités cherchent aussi à savoir si l’entreprise a agi en respectant la loi ou si elle a commis aussi des fautes. Il a été reproché à Robinhood de bloquer pendant un temps la possibilité de passer des ordres sur l’action GameStop.

Le modèle économique de Robinhood s’appuie notamment sur un contrat passé avec un fonds d’investissement qui possède justement l’un des hedge funds qui a souffert de la contre-attaque de Reddit sur le cours de l’action GameStop. Or, d’aucuns suspectent ce fonds d’investissement d’avoir fait pression sur Robinhood avant de préserver son hedge funds, qui a perdu des milliards de dollars dans l’affaire.

Ces pressions, si elles existent, restent à démontrer. Robinhood a assuré que ce n’était pas du tout le cas. L’app dit avoir eu des motifs légitimes pour calmer le jeu devant une agitation anormale des marchés, avec des volumes d’ordres atypiques. Elle le devait aussi pour sa survie financière, car Robinhood ne parvenait pas à suivre… Si l’explication est crédible, il reste à voir si elle est vraie.

Enfin, dernier volet judiciaire, celui des internautes. Compte tenu du fait que Robinhood a pris la décision d’intervenir en pleine frénésie boursière sur GameStop, elle a contrarié des internautes qui n’ont pas pu en profiter, ou pas suffisamment. Or il a été rapporté que de très nombreuses plaintes ont fleuri aux États-Unis pour tenter d’avoir une compensation, faute d’avoir pu profiter de la bourse.

