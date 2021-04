Un mini-jeu vous permet de tenter de traverser le canal de Suez. Ferez-vous mieux que le capitaine de l'Ever Given ? Rien n'est moins sûr : si les commandes sont simples, le jeu est très difficile.

Avant, le seul bateau que j’avais plus ou moins conduit n’était pas, à proprement parler, un vrai bateau : c’était un pédalo. Et bien, au risque de vous surprendre, il se trouve que conduire un porte-conteneurs géant à travers le canal de Suez, même en mini-jeu, c’est plus difficile.

C’est CNN qui a mis en ligne ce mini-jeu vous mettant à la place d’un pilote de porte-conteneurs qui doit affronter l’épreuve du passage du canal de Suez. Si vous avez un tant soit peu suivi l’actualité, vous avez certainement entendu parler d’un certain bateau qui, suite à des vents violents et une mauvaise visibilité, s’est échoué en plein milieu de la voie d’eau, rendant inaccessible le canal. C’est suite à cette histoire que la chaîne américaine a décidé de mettre au point ce jeu permettant de mesurer à quel point la traverse est technique.

Échouez vous aussi votre porte-conteneurs dans le canal de Suez avec ce mini-jeu.

Spoiler : c’est hyper dur

Les règles du jeu, même si elles sont écrites en anglais, sont simples à comprendre : vous devez piloter un porte-conteneurs, représenté en noir sur l’écran, à travers tous les virages et pièges du canal. Pour cela, vous devez vous servir des flèches directionnelles sur votre clavier :

flèche de droite pour ajuster le gouvernail à droite,

flèche de gauche pour virer le bateau à gauche,

flèche du haut pour augmenter la puissance des moteurs,

flèche du bas pour la baisser.

Malgré son apparente simplicité, ce mini-jeu est vraiment difficile : un bateau ne bouge pas du tout comme une voiture, et anticiper les virages n’est pas une mince affaire. Pro-tip : n’allez pas vite. Je n’ai jamais été au-delà de 30 % de la capacité des moteurs, et j’ai quand même réussi à m’échouer de (trop) nombreuses fois.

En plus de tout cela, il vous faudra également faire attention à la vitesse et à la direction du vent. Oui, exactement comme dans la vraie vie, les vents dans le mini-jeu peuvent vous faire dévier de votre trajectoire, et vous faire vous échouer.

Un jeu basé sur la vraie vie

La CNN a élaboré le jeu avec l’aide de deux pilotes habitués du canal, les capitaines Andy Winbow et Yash Gupta. « La traversée du canal est une épreuve très stressante, qui requiert beaucoup de maîtrise », explique CNN en introduction du mini-jeu. On confirme.

Pourtant, beaucoup de facteurs n’ont pas été pris en compte lors de sa conception : « la profondeur de l’eau, la proximité avec les berges, les interactions avec les autres bateaux, le cercle de braquage du navire, et d’autres conditions météorologiques comme la visibilité », énumère le site. La reconversion professionnelle en capitaine de porte-conteneurs n’est pas pour tout de suite, en ce qui me concerne.

