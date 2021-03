Les navires commerciaux sont tous équipés de puces qui permettent de les suivre en temps réel. Grâce à des sites comme Vessel Finder, on peut donc suivre en temps réel leurs itinéraires... et les accidents, comme celui du Canal de Suez.

Le mardi 23 mars en soirée (heure française), le porte-conteneur Ever Given s’est échoué près de l’embouchure sud du canal de Suez. La compagnie qui l’opère, Evergreen Marine, a expliqué à Reuters que l’accident était probablement lié à une rafale de vent. Résultat, le navire de 400 mètres de long et de 220 000 tonnes s’est placé en travers du canal, bloquant ainsi tout passage. Sa proue, l’avant du cargo, se serait enfoncée dans le versant est de la structure.

Le canal de Suez relie la mer Méditerranée et la mer Rouge, et sert de raccourci aux navires commerciaux, qui n’ont comme autre alternative que de faire le tour du continent africain, un itinéraire bien plus long. D’après Reuters, une trentaine de navires attendaient un déblocage de la situation ce mercredi 24 mars au matin. Les autorités auraient tenté de remettre le porte-conteneur à flot, de sorte à ouvrir un passage, sans succès pour l’instant.

John Scott-Railton, chercheur en cybersécurité au réputé Citizen Lab, a rassemblé de nombreuses informations sur l’incident sur Twitter.

So, the #SuezCanal is blocked…

Massive container ship EVER GIVEN stuck in the most awkward way possible.

Ongoing for hours. Every tug Egypt could spare appear to be trying to pull it free.

Vessel tracker : https://t.co/MsTUgVgyTH pic.twitter.com/08w4qpPqln

— John Scott-Railton (@jsrailton) March 23, 2021