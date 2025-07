Lecture Zen Résumer l'article

À l’occasion des 30 ans de la marque PlayStation, Sony avait lancé une gamme de consoles et d’accessoires à l’effigie de la toute première PlayStation. Vite partis, les faibles stocks avaient frustré certains fans. Les intéressés auront une seconde chance d’obtenir un produit.

La marque PlayStation a récemment fêté ses 30 ans d’existence. Un bel anniversaire que n’a pas pu louper Sony — même si la célébration aurait pu être meilleure. Le gros du morceau fut la mise en vente d’une gamme de produits aux couleurs de la première PlayStation (le gris emblématique). La multinationale avait pensé à tout : de la manette DualSense à la PS5 Pro, en passant par le PlayStation Portal.

Mais, bien évidemment, les stocks étaient faibles et certains objets ont très vite été écoulés. Pour faire l’acquisition d’une PlayStation 5 Pro collector, notamment, il fallait être extrêmement chanceux (Sony avait opté pour une file d’attente, sur sa propre boutique). Cette situation vous a frustré ? Pas de panique, la firme nippone va remettre en vente des consoles et accessoires édition 30e anniversaire — a-t-elle annoncé dans un communiqué publié sur X le 14 juillet 2025.

PS5 Collector, de nouveau en vente. // Source : Sony

Vous aurez encore une chance d’obtenir une PlayStation 5 collector, édition 30e anniversaire

« La 30th Anniversary PS5 Digital Edition, la 30th Anniversary DualSense et le 30th Anniversary PlayStation Portal vont être réapprovisionnés en quantités très limitées et seront disponibles le 29 septembre en France ! », fait savoir Sony dans son court message publié sur X. Comme vous pouvez le constater, certains produits ne feront pas leur retour, comme la PS5 Pro ou encore la DualSense Edge. Et il faudra patienter jusqu’à la rentrée pour être livré.

En revanche, Sony précise déjà les modalités de commercialisation. Le constructeur a quelque peu entendu les critiques de certains aficionados ayant peur des spéculateurs. Ainsi, les premiers stocks seront alloués à celles et ceux qui sont abonnés au PlayStation Plus. Soit une bonne manière d’écarter les bots à l’affût du moindre modèle à acquérir pour le revendre plus cher sur le marché gris.

Concrètement :

Les membres PlayStation Plus pourront précommander dès le 21 juillet, à 10h, heure française ;

Les autres devront patienter jusqu’au 23 juillet, toujours à 10h. « Dans la limite des stocks disponibles », précise Sony.

Sony réserve a priori ce réapprovisionnement à sa boutique direct.playstation.com. Pour l’heure, nul ne sait si des enseignes comme Micromania ou Amazon auront d’autres exemplaires à vendre, éventuellement en différé.

Sony manque néanmoins l’occasion d’être encore plus généreux en proposant aussi des coques. Si jamais vous ne parvenez pas à obtenir une PS5 collector, vous pourrez toujours sélectionner — gratuitement — un thème anniversaire.

