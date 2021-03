Des joueurs de Flight Simulator 2020 ont déjà développé des mods pour matérialiser dans le canal de Suez le fameux cargo coincé à la diagonale. Il ne s'agit pas d'une version officielle, mais bien d'une extension, comme il en existe des milliers.

Plus les jours passent, plus il devient improbable que vous n’ayez pas encore entendu parler du grand cargo qui est resté coincé à la diagonale dans le canal de Suez, un lieu de transit extrêmement important du commerce international.

Le navire est bloqué depuis le 23 mars 2021 dans cette voie qui relie la mer Méditerranée et la mer Rouge. Et il est désormais également bloqué dans une version modifiée du jeu Microsoft Flight Simulator.

Un internaute l’a fièrement montré sur TikTok, samedi 28 mars, en enregistrant sa partie du jeu de simulation de vol extrêmement réaliste. Sur son compte appelé donut_enforcement, l’homme a diffusé une vidéo de 52 secondes très enjouée dans laquelle il joue un pilote qui s’adresse à ses passagers fictifs : « Mesdames et messieurs, à votre droite, vous pouvez voir un cargo coincé. Attachez vos ceintures, nous allons en faire tout le tour ! » s’exclame-t-il, avant de conclure : « Il a vraiment un gros problème », ce qui est une analyse relativement pertinente de la situation.

Cette vidéo a été repérée par Mat Velloso, un conseiller de Satya Nadella, le CEO de Microsoft, qui l’a partagée sur Twitter, puis le site Geekwire en a fait un premier article.

Cargo ship stuck in Microsoft Flight Simulator pic.twitter.com/SczumWI5mD — Mat Velloso (@matvelloso) March 28, 2021

Comment ajouter le cargo coincé dans le canal de Suez à Flight Sim

Ne cherchez pas plus loin, la réponse est oui : vous pouvez vous aussi ajouter le gros cargo à votre version de Flight Sim. Un internaute surnommé FlyBoyRez1 a mis en ligne une version de cette extension gratuite, renommée « des embouteillages dans le canal de Suez », sur le site flightsim.to, l’un des plus utilisés pour partager des add-ons. Il s’est inspiré d’une autre version mise en ligne 24h plus tôt par un joueur (ou une joueuse) différent appelé Zepingouin35, qui est probablement celle qui a été utilisée par le TikTokeur, au vu des heures de publication.

Dans la version de FlyBoyRez1, on voit même l’embouteillage de navires qui a été causé par l’accident du cargo. Les deux mods ont été téléchargé un millier de fois chacun.

Flight Simulator d’Asobo Studio est un jeu extrêmement apprécié pour la précision de ses détails (à la sortie de Flight Simulator 2020 à l’été 2020, les internautes s’étaient lancés à une traque aux bugs hilarante, mais ceux-ci sont désormais plus rares). Comme de nombreux jeux vidéo, il peut être modifié à l’aide de contenus créés par la communauté (aussi appelés « mods »).

À lire : À quoi ressemble Flight Simulator 2020 avec les graphismes au minimum ?

Le cargo est-il encore coincé ?

Le cargo s’appelle Ever Given mais il est surnommé Evergreen à cause des lettres capitales qui s’affichent en très grand sur l’extérieur du navire — il s’agit en fait du nom de la compagnie qui l’opère. Lundi 29 mars, il a enfin commencé à être bougé, laissant entrevoir une sortie de crise. Vous pouvez suivre l’évolution de la situation sur Is that Ship Still Stuck ? , un site très pratique qui agrège les données de géolocalisation de Vessel Finder pour ne rien manquer du dénouement très attendu.

Ces derniers jours, plusieurs satellites avaient immortalisé l’embouteillage géant généré par cet accident, permettant de bien se rendre compte du nombre de bateaux bloqués et des conséquences dévastatrices sur la bonne circulation des marchandises.

🚨The Ever Given is floating🚨pic.twitter.com/GNzlzaom8q — Evan Hill (@evanchill) March 29, 2021

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo