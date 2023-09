Alors que l’été touche malheureusement à sa fin, les séries, elles, n’ont (presque) pas de saison. La rentrée peut donc être l’occasion de rattraper des pépites que vous auriez pu manquer lors de vos sorties plages et autres réjouissances estivales comme Heartstopper sur Netflix, The Bear sur Disney+, Cruel Summer sur Prime Video, The Afterparty sur Apple TV+ ou The Resort sur Canal+.

Chaque année, la fin de l’été rime avec l’arrivée de la rentrée et, souvent, un petit coup de blues passager. Pour remédier à cette baisse de moral et se changer les idées en ce mois de septembre déjà bien chargé, les plateformes de SVOD deviennent nos meilleures alliées. Et cela tombe bien : pendant que nous profitions du soleil, les doigts de pieds en éventail dans le sable, les séries ont continué à déferler en masse, pour notre plus grand bonheur.

The Resort // Source : Abey Charron/Peacock/Universal Content Productions

Alors vous avez le choix entre la mignonnerie absolue d’Heartstopper sur Netflix, la chaleur gastronomique de The Bear sur Disney+, le mystère adolescent de Cruel Summer sur Prime Video, le savoureux Cluedo cinéphile de The Afterparty sur Apple TV+ ou les vacances temporelles de The Resort sur Canal+.

Heartstopper sur Netflix, pour la chaleur parisienne des premiers émois amoureux

Bon, certes, si vous n’en pouvez plus de la canicule de la capitale, Heartstopper ne sera pas vraiment un échappatoire à cette réalité climatique un brin difficile à surmonter. En revanche, si vous êtes prêts à découvrir Paris sous un angle aussi confortable qu’un doudou, vous êtes au bon endroit. Dans la saison 2 de cette production Netflix, justement sortie cet été 2023, les amoureux anglais les plus mignons de la planète visitent le Louvre ou les rues de Montmartre avec leur bande d’amis bienveillante et inclusive, qui fait un bien fou au moral.

Adaptée des romans graphiques d’Alice Oseman, cette petite bulle de douceur vous embarquera aux côtés de Nick et Charlie, deux adolescents qui se découvrent progressivement des sentiments l’un pour l’autre. Ensemble, ils vont affronter la difficulté du coming-out ou des relations familiales, entourés de personnages queers aussi géniaux que Tara, Darcy, Elle ou encore Tao. Pour déconnecter encore un peu des responsabilités effrayantes qui affluent généralement à l’approche de la rentrée, Heartstopper sera idéale. Une façon tendre et rafraîchissante de maintenir votre cœur en été pendant encore quelques heures, avec l’une des meilleures séries du catalogue Netflix.

À voir si vous avez aimé : Love, Victor ; Young Royals ; Sex Education ; Normal People ; Mes premières fois

Love, Victor ; Young Royals ; Sex Education ; Normal People ; Mes premières fois À voir si vous cherchez : romance LGBTQIA+ ; douceur ; bienveillance ; feel-good ; ados mais tout public ; humour ; doudou ; histoires d’amour et d’amitié ; ambiance bande-dessinée ; épisodes courts ; couleurs pastels ; Olivia Colman en maman adorable

romance LGBTQIA+ ; douceur ; bienveillance ; feel-good ; ados mais tout public ; humour ; doudou ; histoires d’amour et d’amitié ; ambiance bande-dessinée ; épisodes courts ; couleurs pastels ; Olivia Colman en maman adorable Passez votre chemin si : vous n’aimez pas la guimauve dégoulinante de l’amour ; vous détestez les ados geeks et sages ; vous êtes ronchon et vous n’aimez rien, nous ne voyons pas d’autre explication

The Bear sur Disney+, pour la chaleur des fourneaux

Pour rester enveloppé dans une température élevée, malgré l’arrivée de l’automne, quoi de mieux que la flamme d’un… four allumé à son maximum ? Et oui, parfois les idées les plus simples sont les meilleures, comme le prouve l’excellente série culinaire The Bear. Cette forme de Cauchemar en cuisine fictif, revisité à la sauce américaine, avec une bonne dose de tension et de dramas à chaque nouveau plat, a cartonné lors de sa sortie aux Etats-Unis, en 2022. Et l’on comprend facilement pourquoi, tant l’histoire de ce chef renommé qui tente de reprendre la sandwicherie de son frère, tout juste décédé, nous prend littéralement aux tripes à chaque nouvel épisode.

La saison 2 de la série, disponible depuis cet été sur Disney+, reprend tous les ingrédients de son succès pour en faire un met incontournable : montage accéléré, problématiques familiales accentuées, pression économique élevée, personnages stressés… Bref, The Bear est une véritable cocotte minute, qui menace d’exploser à chaque instant, mais qui nous embarque sans faiblir dans les coulisses d’un restaurant bouillonnant. Une réussite sans temps mort, qui devrait rapidement vous faire relativiser sur la petite montagne de travail que vous avez récupéré à votre retour de vacances.

À voir si vous avez aimé : Cauchemar en cuisine ; Top Chef ; Chef’s Table ; À vif ; Chef ; Julie et Julia ; Shameless

Cauchemar en cuisine ; Top Chef ; Chef’s Table ; À vif ; Chef ; Julie et Julia ; Shameless À voir si vous cherchez : série culinaire ; drame ; humour ; épisodes courts ; tension permanente ; personnages attachants ; coulisses d’un restaurant ; relations familiales ; atmosphère américaine ; casting en or ; cris et insultes réguliers ; chefs toqués ; écriture parfaitement assaisonnée ; avoir faim ; Jeremy Allen White qui transpire à chaque seconde ; rester bouche bée devant l’épisode 7 de la saison 1

série culinaire ; drame ; humour ; épisodes courts ; tension permanente ; personnages attachants ; coulisses d’un restaurant ; relations familiales ; atmosphère américaine ; casting en or ; cris et insultes réguliers ; chefs toqués ; écriture parfaitement assaisonnée ; avoir faim ; Jeremy Allen White qui transpire à chaque seconde ; rester bouche bée devant l’épisode 7 de la saison 1 Passez votre chemin si : vous redoutez le mal de crâne à force d’entendre des chefs s’hurler dessus à chaque épisode

Cruel Summer sur Prime Video, pour la chaleur d’une rivalité addictive

Deux adolescentes que tout oppose, trois étés pour tout changer dans les années 1990 et une disparition mystérieuse : Cruel Summer coche toutes les cases d’une série estivale haletante, que l’on ne lâche pas avant de connaître son dénouement étonnant. Conçue comme une anthologie et produite par Jessica Biel (The Sinner), cette création américaine sonde les rivalités adolescentes comme rarement sur le petit écran. Dans la première saison, la belle et populaire Kate disparaît, alors que Jeanette, timide et maladroite, rêve de prendre sa place. Les nouveaux épisodes, sortis cet été sur Prime Video, évoquent plutôt un triangle relationnel entre Megan, Isabella et Luke, qui vacille lorsque l’un d’eux est subitement assassiné.

Si vous aimez les rebondissements en cascade et les révélations surprenantes, Cruel Summer vous séduira à coup sûr, autant qu’un bon roman policier dévoré sur la plage. Sombres, mais toujours abordées à hauteur d’adolescents, les thématiques de la série oscillent entre relations toxiques, violences sexuelles ou diktats sexistes imposés par le patriarcat. Cruel Summer est un thriller finement ficelé, dont les trois temporalités nous perdent à première vue, avant de nous guider progressivement vers la résolution du puzzle. Malin et efficace : que demander de plus pour une obsession estivale ?

À voir si vous avez aimé : The Sinner ; 13 Reasons Why ; Big Little Lies ; Pretty Little Liars ; Grand Army ; Qui ment ? ; Riverdale

The Sinner ; 13 Reasons Why ; Big Little Lies ; Pretty Little Liars ; Grand Army ; Qui ment ? ; Riverdale À voir si vous cherchez : drame ; thriller psychologique ; suspense ; mystère ; action ; enquête ; adolescents ; épisodes longs ; haletant ; frissons ; meurtres et disparitions ; relations familiales ; histoires d’amour et d’amitié ; rivalités ; personnages LGBTQIA+ ; enchaîner les épisodes pour connaître enfin le dénouement (vraiment surprenant)

The Afterparty sur Apple TV+ et Canal+, pour la chaleur d’un mariage ensoleillé

On vous le disait déjà il y a quelques semaines : The Afterparty est définitivement la série de l’été 2023. En mêlant enquête policière, hommage au cinéma et comédie légère, cette production d’Apple TV+ est une petite merveille d’originalité, qui nous rappelle Only Murders in the Building, mais en (presque) mieux. Cette enquête part pourtant d’un postulat basique : un meurtre a lieu lors d’une réunion d’anciens élèves de lycée en saison 1, ou pendant un mariage ensoleillé, pour la saison 2, actuellement en cours sur la plateforme. Mais contrairement aux centaines de séries policières qui peuplent le petit écran, The Afterparty nous régale d’un twist : chaque épisodes est consacré à un personnage, qui dévoile sa version de l’histoire en empruntant à un genre cinématographique différent.

Romance, action, animation, comédie musicale, et même un épisode consacré à Orgueil et Préjugés, se succèdent alors dans un ballet inspiré, en forme d’hommage à la pop culture. Aussi drôle que palpitante, The Afterparty enchaîne les références à nos œuvres préférées, de Fast & Furious aux films de Wes Anderson. Cerise sur le gâteau : les épisodes ne dépassent pas 30 minutes. Alors, vraiment, ne ratez pas cette pépite injustement méconnue, qui mérite pourtant une pluie de statuettes pour ses deux saisons de haute volée.

À voir si vous avez aimé : Only Murders in the Building ; Search Party ; À Couteaux Tirés ; Community ; Big Little Lies ; Desperate Housewives ; les podcasts « true crime » ; les parties de Cluedo ; les romans d’Agatha Christie ; n’importe quel film que vous auriez vu dans votre vie

Only Murders in the Building ; Search Party ; À Couteaux Tirés ; Community ; Big Little Lies ; Desperate Housewives ; les podcasts « true crime » ; les parties de Cluedo ; les romans d’Agatha Christie ; n’importe quel film que vous auriez vu dans votre vie À voir si vous cherchez : humour ; enquête policière ; parodie ; décalé ; meurtre ; suspense ; rebondissements inattendus ; hommage au cinéma et à la pop culture ; feel good ; références geek ; épisodes courts ; un épisode Orgueil et préjugés, à déguster avec sa meilleure tasse de thé

The Resort sur Canal+, pour la chaleur d’une enquête sous les tropiques

Emma et Noah s’aiment depuis déjà plus de 10 ans. Pour fêter leur anniversaire de mariage, ils s’offrent un séjour dans un hôtel de luxe, sur la Riviera Maya, au Mexique. Au programme : séjour « all inclusive », alcool à volonté, et jacuzzi de minuit. Mais ce voyage paradisiaque prend un tournant inattendu lorsqu’Emma découvre par hasard un téléphone ayant appartenu à un adolescent, disparu avec une jeune femme depuis 15 ans. Les histoires de ces deux couples vont s’entremêler, au point de remettre en question les lois de l’espace-temps, voire celles de l’amour.

Du soleil, des palmiers, une jungle intrigante, des vacanciers et un hôtel avec piscine incluse : clairement, The Resort sent bon l’été et le sable chaud. On adore s’envelopper dans son atmosphère chaleureuse, qui cache bien des secrets. D’autant qu’Emma et Noah sont incarnés par un duo de choc : Cristin Milioti (How I Met Your Mother) et William Jackson Harper (The Good Place). Leur alchimie, teintée d’une touchante mélancolie, fonctionne à merveille dans cette série complètement déjantée, créée par Sam Esmail (Mr Robot) et Andy Siara (qui avait travaillé sur Palm Springs). Si vous aimez les personnages dysfonctionnels, les enquêteurs du dimanche et les histoires d’amour bourrées de désillusions, vous allez vraiment adorer l’ambiance singulière de The Resort.

À voir si vous avez aimé : Mr Robot ; Palm Springs ; Lost ; The Time Traveler’s Wife ; Un Jour sans fin ; Ce sera toi ; Il était temps

Mr Robot ; Palm Springs ; Lost ; The Time Traveler’s Wife ; Un Jour sans fin ; Ce sera toi ; Il était temps À voir si vous cherchez : comédie noire ; thriller ; mystère enfoui ; romance ; humour ; couple de longue date ; décalé ; épisodes courts ; casting en or ; liens temporels ; surnaturel ; personnages déjantés ; frissons ; remises en question existentielles ; réflexion sur l’amour ; affûter votre flair de détective ; voir Nick Offerman (Parks and Recreation, The Last of Us) en version américaine de Philippe Machette du Flambeau

