Les séries vous semblent interminables, chronophages ou inintéressantes ? Vous êtes au bon endroit. Voici notre guide pour celles et ceux qui ne regardent jamais de séries. On vous comprend, et on a pensé à vous avec ces 15 séries qui devraient vous taper dans l’œil.

Des saisons à rallonge, des centaines de sorties par an impossibles à suivre, des plateformes de SVOD beaucoup trop nombreuses… Les raisons sont multiples pour résister encore et toujours au petit écran, même si des gros cartons comme Game of Thrones ont pu emporter des non-adeptes sur leur passage.

Si vous faites partie de ces irréductibles, bingo, cette sélection est faite pour vous ! Nous vous avons concocté un guide de 15 séries, divisées selon des centres d’intérêt très divers, d’Agatha Christie aux jeux de stratégie en passant par le sport. Vous devriez forcément trouver votre bonheur dans ce florilège conçu pour tous les goûts, même les plus réfractaires aux séries. Alors si vous aussi vous êtes perdus face à la quantité de productions disponibles sur les plateformes de SVOD, pas de panique : Numerama vous aide à y voir plus clair.

Si vous aimez les récits historiques fidèles : Chernobyl (OCS)

1 saison – Statut : Terminée

Véritable carton lors de sa sortie en 2019, cette reconstitution en fiction de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl est une valeur sûre pour tous les amateurs d’Histoire. Saluée pour sa précision sur le fond politique comme sur la forme visuelle, Chernobyl est tout simplement l’une des meilleures séries jamais produites. Grâce aux performances hallucinantes de Jared Harris (Lincoln), Emily Watson (Kingsman : Le Cercle d’Or) et Stellan Skarsgård (Dune), cette mini-série de HBO en seulement 5 épisodes est une claque, à ne pas manquer.

Attention cependant : le contrat entre HBO et OCS prend fin le 31 décembre 2022. Pour l’heure, personne ne sait où les séries HBO seront disponibles à partir du 1er janvier 2023.

Si vous aimez raconter votre vie : En Thérapie (Disney+)

2 saisons – Statut : Terminée

Vous êtes connu auprès de vos proches pour votre capacité d’écoute ou au contraire pour votre côté bavard ? En Thérapie devrait alors convenir à votre personnalité. Adaptée de la série israélienne Betipul, cette production d’Arte, disponible sur Disney+, a tout pour plaire : des épisodes courts de 20 minutes, des thématiques intimes essentielles, un casting formidable…

En Thérapie, qui met en scène une séance de psychanalyse par épisode, est devenue une référence incontournable des séries françaises. Elle entre ainsi parfaitement en résonance avec nos traumas sociétaux, des attentats du 13 novembre 2015 en passant par le Covid. Laissez-vous emporter dans un voyage au long cours, jusqu’à mettre en lumière vos propres blessures personnelles.

Si vous aimez les podcasts ou les séries audios : Calls (Canal+)

3 saisons – Statut : Terminée

Si les podcasts rythment votre vie, vous ne devriez pas être dépaysés par Calls, disponible sur Canal+. Créé par Timothée Hochet en 2017, cet OVNI sensoriel mérite largement le détour. Calls brille par son efficacité avec peu de moyens : des épisodes courts de 15 minutes, une narration uniquement basée sur les voix de ses personnages et de mystérieux enregistrements audios relatant des phénomènes inexpliqués… Cette série de science-fiction vous fera frissonner à coup sûr : seuls les noms des protagonistes, leurs propos et quelques couleurs s’affichent à l’écran, obligeant le spectateur à concentrer toute son attention sur l’écoute. Habile.

Si vous aimez le sport et les sensations fortes : Formula One : Drive to Survive (Netflix)

4 saisons – Statut : En cours

Formula One se déroule à un rythme tellement effréné que vous ne verrez pas le temps passer, promis. Et même si vous n’aimez pas les courses de voiture, cette série pourrait bien vous surprendre malgré tout (et c’est une réfractaire qui vous le dit). Des grands noms de la F1 comme l’Australien Daniel Ricciardo aux leaders des petites équipes, personne n’est laissé de côté dans cette série documentaire qui plonge immédiatement au cœur de l’action. Formula One : Drive to Survive peut rapidement se transformer en petite addiction : on y regarde avec passion les mécanos changer les roues à une vitesse folle entre deux tours et on prend peur lorsqu’un pilote fait un écart dangereux sur le circuit. Le tout alimenté d’interviews passionnantes des principaux acteurs de cette discipline.

Si vous aimez Jane Austen et les fresques historiques : Downton Abbey (Netflix et Prime Video)

6 saisons – Statut : Terminée

1912 : le Titanic fait naufrage dans l’océan Atlantique. À son bord, se trouvent les héritiers de Downton Abbey. Puisque les trois filles ne peuvent prétendre à l’héritage, Matthew, un lointain cousin, est alors désigné successeur. Située entre les années 1910 et 1920, Downton Abbey, sur Prime Video mais aussi sur Netflix, est un incontournable pour tous les amoureux des drames historiques so british, autant que de romances et de luttes des classes façon Jane Austen. La série n’a cessé de maintenir sa qualité tout au long de ses six saisons, devenant un véritable pilier de la pop culture. Et si vous préférez plutôt picorer les potins sur la famille royale britannique, il vous reste toujours les cinq saisons de l’immense The Crown, à voir sur Netflix.

Si vous aimez Disney et ses jolis dessins : Esquisses (Disney+)

1 saison – Statut : Terminée

Les créations des studios Disney vous fascinent depuis votre plus tendre enfance ? Esquisses est faite pour vous ! Cette série documentaire dévoile les techniques d’animateurs de la célèbre firme américaine. Des personnages iconiques de leurs dessins animés apparaissent alors sous nos yeux comme Le Génie d’Aladdin, Kuzco ou Simba dans Le Roi Lion. En six épisodes de 20 minutes chacun, Esquisses met en lumière six animateurs de talent, dont l’histoire et le coup de crayon impressionnent. On vous conseille fortement ce parfait mélange entre des cours de dessins et des portraits intimes, disponible sur Disney+.

Si vous aimez Top Chef : The Bear (Disney+)

1 saison – Statut : En cours

Si les plats revisités, les délices pour les papilles qui manquent de pep’s et le croquant-gourmand n’ont aucun secret pour vous, on vous invite très fortement à prendre votre réservation pour The Bear. Il serait vraiment dommage de passer à côté de l’une des meilleures séries de 2022, centrée autour du Original Beef of Chicagoland, une sandwicherie américaine. C’est là que vous attendent Carmy, Tina, Sydney et les autres, pour concocter des mets italiens de qualité.

Dans cette fiction sans temps mort, les personnages font face à un Cauchemar en Cuisine, mais en mieux. The Bear, c’est un vacarme constant, interrompu par des factures à payer, des sauces qui brûlent ou un sandwich à envoyer dans 5 minutes. L’épisode 7 est notamment un sommet de maîtrise. Attention, dégustation de The Bear sur Disney+ dans 3, 2, 1…

Si vous aimez l’animation et la science-fiction : Arcane (Netflix)

1 saison – Statut : En cours

Un récit bien ficelé, des personnages féminins ultra-badass, des graphismes à tomber, le tout, créé par un studio français, Fortiche : bienvenue dans Arcane. Située dans l’univers de League of Legends, cette série animée a fait un carton en 2021, y compris auprès des non-initiés à ce monde vidéoludique multijoueur. Sur ce point, pas de panique : même si vous n’y connaissez rien à LoL ou aux jeux vidéo, vous allez adorer l’histoire de ces deux sœurs évoluant dans deux cités opposées.

Les éléments steampunk audacieux et les scènes d’action innovantes d’Arcane en font une excellente série de science-fiction. Une fois cette pépite dévorée et en attendant la sortie de nouveaux épisodes, en 2023, on vous conseille de jeter un œil à Love, Death and Robots, également disponible sur Netflix.

Si vous aimez les romans d’Agatha Christie : Only Murders in the Building (Disney+)

2 saisons – Statut : En cours

Vous adorez résoudre des énigmes et élaborer des théories toutes plus farfelues les unes que les autres ? Tant mieux, nous aussi, et on a la série qu’il vous faut : Only Murders in the Building. Vous vous reconnaîtrez forcément dans les personnages de Charles, Olivier et Mabel, trois voisins passionnés par les affaires criminelles. Mais lorsqu’un meurtre a réellement lieu dans leur immeuble, ils vont devoir faire équipe et utiliser leur flair de détective.

Avec ses épisodes courts de 20 minutes et son humour absurde, Only Murders in the Building est une série bonbon, dont le visionnage sur Disney+ est toujours un plaisir. Laissez-vous surprendre par ses twists inattendus, entre deux romans énigmatiques ou parties de Cluedo.

Si vous aimez la poésie : Dickinson (Apple TV+)

3 saisons – Statut : Terminée

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais elle a pourtant bouleversé la littérature américaine de ses vers romantiques. L’autrice Emily Dickinson est au centre de cette série, idéale pour tous les amoureux des mots. C’est trois saisons, sur Apple TV+, qui racontent la vie de cette poétesse talentueuse, ont une particularité de taille : être interprétée en costumes d’époques, mais jouée dans un anglais parfaitement contemporain, jusqu’à offrir des situations absurdes et souvent drôles. Dickinson parvient à retranscrire parfaitement l’essence même de la poésie de l’autrice, dans de courts épisodes de 30 minutes, qui vont vous donner envie de courir chez votre libraire préféré pour (re)découvrir son œuvre.

Si vous aimez la politique : Baron Noir (Canal+)

3 saisons – Statut : Terminée

En 2016, Baron Noir a fait son entrée fracassante sur le petit écran. Dans cette série en trois saisons, Philippe Rickwaert, député-maire du Nord, ne recule devant rien pour grimper les marches du pouvoir. Portée par la performance bluffante de Kad Merad (Le Flambeau) dans un rôle dramatique, cette plongée dans les arcanes de l’Élysée devrait vous captiver de bout en bout. Les dialogues regorgent de punchlines et les situations vous rappelleront à coup sûr des actions réelles de nos chers politiques. Déconnectez des infos déprimantes et plongez-vous dans cette fresque politique sur Canal+, presque plus optimiste que la vraie vie.

Si vous aimez le foot : Ted Lasso (Apple TV+)

2 saisons – Statut : En cours

Après avoir boycotté les matchs de la dernière Coupe du Monde, vous êtes en manque de votre sport favori ? Pas d’inquiétude, Ted Lasso est là pour vous. Dans cette série d’Apple TV+, vous suivrez l’équipe du AFC Richmond, désormais entraînée par Ted Lasso, donc. Problème : ce personnage, débarqué du Kansas à Londres, n’y connaît rien en « soccer ».

Jason Sudeikis est parfait dans ce rôle comique sur mesure, qui lui taille une belle moustache, il faut le dire. En plus de proposer un chouette récit sur le sport, ces deux saisons n’hésitent pas à traiter de sujets comme la dépression ou la masculinité toxique. Vous arriverez pour le foot et vous resterez pour la bienveillance du génial entraîneur Ted Lasso, c’est promis.

Si vous aimez pousser la chansonnette devant La La Land : Reusss (France TV Slash)

1 saison – Statut : En cours

Jacques Demy est votre gars sûr et vous rêvez de pouvoir danser dans la rue à chaque averse comme les héros de Chantons sous la pluie ? On vous recommande alors fortement de découvrir la comédie musicale colorée Reusss, passée inaperçue lors de sa sortie sur France TV Slash. Cette série française met en scène le personnage d’Hanane, qui entraîne ses meilleures amies, ses « Reusss », dans une enquête un brin dangereuse.

Située dans le cadre ensoleillé de la banlieue de Sète, Reusss est un projet ambitieux, dont les chorégraphies et les chansons rap sont un petit plaisir pour les yeux et les oreilles. Et si les comédies musicales américaines sont davantage votre pêché mignon, les 4 saisons de Crazy ex-Girlfriend, disponibles sur Netflix, deviendront votre nouvelle obsession.

Si vous aimez les parodies et les romances à l’eau de rose : Jane the Virgin (Netflix)

5 saisons – Statut : Terminée

Ne vous laissez pas rebuter par la durée de cette série américaine, on vous garantit que vous ne verrez pas les épisodes passer. Mais soyez prêts à mettre tous vos a priori de côté puisque Jane the Virgin ne ressemble à aucune autre série. Rien que son point de départ est improbable : Jane a 23 ans et tombe enceinte alors qu’elle est… encore vierge.

Largement inspirée des telenovelas à l’eau de rose d’Amérique latine, la série, disponible sur Netflix, s’amuse à en détourner tous les codes. Jane the Virgin possède surtout une galerie de personnages féminins unique en son genre, permettant de développer un propos féministe toujours très actuel. Criminels en cavale, triangles amoureux et famille cachée sont au programme de cette semi-parodie, plus intelligente qu’elle n’y paraît.

Si vous aimez les jeux de stratégie : Le Jeu de la Dame (Netflix)

1 saison – Statut : Terminée

On termine cette sélection avec l’un des plus gros succès de Netflix : une mini-série en 7 épisodes sur le thème des échecs. Présenté comme ça, on vous accorde que ça ne fait pas très envie. Pourtant, Le Jeu de la Dame est parvenue à se hisser dans de nombreux tops de l’année 2020, en dévoilant le destin fictif d’Elisabeth Harmon, une prodige des échecs dans les années 1950 et 1960.

Son ascension progressive pour devenir la meilleure joueuse du monde, tout en luttant contre ses graves addictions aux drogues et à l’alcool, est notamment sublimée par la performance d’Anya Taylor-Joy (Split), absolument formidable. Les décors et les costumes, d’une grande beauté, complètent l’ensemble de cette mini-série sympathique, à défaut d’être très originale.

