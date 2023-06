Alors que le Mois des Fiertés, toujours célébré en juin, touche déjà à sa fin, les séries restent un refuge pour retrouver de fabuleux personnages LGBTQIA+. Voici donc 5 fictions et documentaires à découvrir sur les plateformes de SVOD : Drag Race France sur France TV Slash, Adieu ma honte sur Canal+, A League of their Own sur Prime Video, Heartstopper sur Netflix et Pride sur Disney+.

Chaque année, le Mois des Fiertés permet de célébrer comme il se doit la communauté LGBTQIA+, entre combats politiques et joyeuses Prides organisées un peu partout dans le monde. Et puisque la représentation se joue aussi sur nos écrans, c’est également l’occasion de découvrir des œuvres haut en couleur. Pour les plus cinéphiles, nous vous avons déjà concocté une sélection de 4 films flamboyants. Mais pour les passionnés du petit écran, de magnifiques séries sont également disponibles sur les plateformes de SVOD.

Heartstopper aborde les romances LGBTQIA+ avec beaucoup de bienveillance // Source : Netflix

Vous avez donc le choix entre enfiler votre plus belle tenue pour Drag Race France sur France TV Slash, lutter contre l’homophobie dans le foot avec Adieu ma honte sur Canal+, tester vos talents au baseball avec A League of their Own sur Prime Video, faire fondre votre petit cœur tout mou avec Heartstopper sur Netflix ou retracer une histoire des luttes LGBTQIA+ avec Pride sur Disney+.

Drag Race France sur France TV Slash, le règne des meilleures reines

Vous en rêviez : France TV l’a fait. En 2022, le groupe du service public adaptait enfin l’émission iconique Ru Paul’s Drag Race dans un format façon bérets et baguettes, avec la reine Nicky Doll aux manettes. Une révolution à la télévision française, qui a connu un succès phénoménal pour sa première saison. Dans cette compétition, plusieurs drag-queens s’affrontent chaque semaine dans des épreuves de défilés, de chant, de danse ou de comédie. Drag Race France reprend ainsi tous les codes savoureux de son aînée, en ajoutant sa petite French Touch personnelle.

Après le sacre de Paloma l’an dernier, l’émission reprend du service pour une deuxième saison, dès ce vendredi 30 juin 2023. L’occasion de suivre 11 nouvelles candidates (dont Cookie Kunty, la révélation de Trois nuits par semaine) dans leur quête pour devenir la reine du drag français. Vous pouvez d’ailleurs déjà les rencontrer grâce au Meet the Queens, disponible sur France TV Slash. Drag Race France, c’est ainsi la promesse de déguster un nouvel épisode chaque semaine, avec la même intensité qu’une série policière haletante, tant on s’attache très vite à ces drag queens pétillantes et féroces. Cerise sur le gâteau : l’émission porte de réels messages politiques sur la transphobie, l’homophobie, le racisme ou la grossophobie.

À voir si vous avez aimé : Ru Paul’s Drag Race ; Queer Eye ; Trois nuits par semaine

Ru Paul’s Drag Race ; Queer Eye ; Trois nuits par semaine À voir si vous cherchez : compétition ; drag queens ; humour ; tout public ; feel-good ; sujets politiques ; importance de la représentation ; épisodes longs ; émission fun et bienveillante ; retrouver Kiddy Smile et Daphné Bürki dans le jury ; des lip-syncs lé-gen-daires ; refaire votre stock de gifs iconiques

Adieu ma honte sur Canal+, le portrait sensible sur l’homophobie dans le foot

C’est un fait : l’homophobie est encore beaucoup trop présente dans la société française, mais surtout dans les milieux sportifs comme le football. Ouissem Belgacem, promis à une grande carrière de joueur professionnel, a dû sacrifier ses rêves de lumière pour pouvoir vivre son orientation sexuelle librement. Déjà auteur d’une autobiographie sortie en 2021, l’ancienne star en herbe du foot continue à sensibiliser à l’homophobie qui gangrène le milieu avec cette série documentaire.

En seulement 4 épisodes de 30 minutes, Adieu ma honte dresse le portrait bouleversant de Ouissem Belgacem, entouré par ses proches et ses anciens collègues sportifs. Il y raconte les ravages des masculinités toxiques, mais aussi comment il a lui-même participé à des comportements homophobes pour survivre dans ces clubs de foot. Un témoignage profond, réfléchi, détaillé, qui montre à quel point les discriminations peuvent littéralement briser des vies et des rêves. Adieu ma honte est une série difficile, mais nécessaire, et étrangement pleine d’espoir.

À voir si vous avez aimé : Homos en France ; Les invisibles ; Ted Lasso

Homos en France ; Les invisibles ; Ted Lasso À voir si vous cherchez : série documentaire ; sport ; témoignages intimes ; football ; discriminations ; coming-out ; société ; lutte contre l’homophobie ; (re)découvrir le parcours incroyable de Ouissem Belgacem

A League of their Own sur Prime Video, le baseball féministe et queer

Passée quasiment inaperçue à sa sortie, l’été dernier, A League of their Own (ou Une équipe hors du commun en français) est pourtant un trésor inestimable pour toute la communauté queer. Consacrée aux pionnières du baseball féminin, dans les années 1940 aux États-Unis, la série dresse un portrait important et jamais ennuyeux de ces sportives ultra badass. On suit ainsi les histoires de Carson Shaw, qui a quitté sa vie de femme au foyer pour son rêve d’athlète et de Max Chapman, qui est racisée et ne peut même pas participer aux essais pour rejoindre une équipe de baseball. Deux destins croisés, mêlé à celui d’autres femmes indépendantes, dont Greta, incarnée par la géniale D’Arcy Carden (The Good Place).

Plus ou moins adapté du film éponyme de 1992, A League of Their Own prend le parti de développer un récit centré sur des personnages féminins, qui souffrent de nombreuses discriminations, entre homophobie, racisme et sexisme. Comme Ted Lasso dans son domaine, la série donne la part belle au sport, mais n’oublie surtout pas de mettre en valeur les joueuses, leurs doutes, leurs épreuves et leurs amours, notamment lesbiens et bisexuels. Une pépite profondément queer, dont on a hâte de découvrir la (très courte) saison 2 et ses petits 4 épisodes prévus.

À voir si vous avez aimé : A League of their Own (le film) ; Bliss ; Betty ; Friday Night Lights ; GLOW ; The Good Place

A League of their Own (le film) ; Bliss ; Betty ; Friday Night Lights ; GLOW ; The Good Place À voir si vous cherchez : série sur le sport ; drame historique ; bravo les lesbiennes ; épisodes longs ; sororité ; inspirant ; baseball ; humour ; casting en or ; amour ; pour aller mieux ; années 1940 aux États-Unis ; avoir envie de se mettre au baseball ; un épisode 6 incroyablement touchant

Heartstopper sur Netflix, le nuage de douceur romantique

Lorsque l’on parle de représentation queer, une série récente en particulier s’impose immédiatement : Heartstopper. Adaptée des romans graphiques d’Alice Oseman, cette petite bulle de bonne humeur et d’amour nous emporte aux côtés de Nick et Charlie. Ces deux lycéens anglais, l’un joueur de rugby populaire et l’autre geek timide, vont progressivement découvrir leurs sentiments respectifs, sous nos yeux remplis de tendresse.

Disponible sur Netflix, Heartstopper est un cocon d’air frais, qui met en lumière des personnages gays, mais aussi transgenres, dans une intrigue bienveillante à souhaits qui fait du bien. Enfin, les histoires LGBTQIA+ peuvent rimer avec positivité, dans ce récit romantique délicat, qui s’est aisément hissé au sommet des meilleures séries Netflix du moment. À noter que le timing est impeccable pour la visionner, puisque la saison 2 de Heartstopper sera enfin disponible à partir du 3 août 2023.

À voir si vous avez aimé : Love, Simon ; Young Royals ; Sex Education ; Normal People ; Mes premières fois

Love, Simon ; Young Royals ; Sex Education ; Normal People ; Mes premières fois À voir si vous cherchez : romance LGBTQIA+ ; douceur ; bienveillance ; feel-good ; ados mais tout public ; ambiance bande-dessinée ; épisodes courts ; couleurs pastels ; Olivia Colman en maman adorable

romance LGBTQIA+ ; douceur ; bienveillance ; feel-good ; ados mais tout public ; ambiance bande-dessinée ; épisodes courts ; couleurs pastels ; Olivia Colman en maman adorable Passez votre chemin si : vous n’aimez pas la guimauve dégoulinante de l’amour ; vous détestez les ados geeks et sages ; vous êtes ronchon et vous n’aimez rien, nous ne voyons pas d’autre explication

Pride sur Disney+, la rétrospective des luttes LGBTQIA+

Longtemps effacées de l’Histoire, les personnes queer ont pourtant lutté pendant des décennies pour leurs droits les plus fondamentaux. La série documentaire Pride leur rend enfin justice et redonne toute l’attention qu’ils méritent aux militants, de la première heure ou plus contemporains. Chaque épisode de cette rétrospective s’attarde donc sur une décennie en particulier, depuis les années 1950, en détaillant tous les grands moments de l’Histoire des combats LGBTQIA+ comme Stonewall ou la découverte du sida.

On découvre ainsi de nombreuses figures peu connues en France dans ces 6 chapitres passionnants, alimentés par des témoignages, parfois inédits, de personnalités aussi essentielles que l’autrice Audre Lord, la pionnière trans Christine Jorgensen ou encore l’activiste Madeleine Tress. Pride a l’intelligence de mêler ces archives à des interviews plus actuelles mais aussi à des reconstitutions, incarnées par des comédiens comme Alia Shawkat (Search Party). On ne s’ennuie pas une seconde devant cette série documentaire réjouissante et motivante, qui rappelle que le combat est loin d’être terminé.

À voir si vous avez aimé : When We Rise ; A Secret Love ; Visible : Out on Television ; Identités trans : Au-delà de l’image

When We Rise ; A Secret Love ; Visible : Out on Television ; Identités trans : Au-delà de l’image À voir si vous cherchez : série documentaire ; Histoire ; combats LGBTQIA+ ; discriminations ; témoignages ; épisodes longs ; militantisme ; tout public ; terminer le Mois des Fiertés avec des idées pour les luttes à venir

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2023 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.