Chaque jour, Numerama vous recommande des films et séries à découvrir en streaming, sur les plateformes de SVOD. Pour vous tenir en haleine en ce samedi 25 février 2023, nous vous conseillons trois thrillers à voir sur Prime Video : Mr Robot, The Consultant et Hunters.

Vous cherchez des séries à voir sur vos plateformes de SVOD préférées ? Vous êtes au bon endroit : en ce samedi 25 février 2023, nous vous proposons de frissonner devant trois séries disponibles sur Prime Video. Vous avez donc le choix entre une plongée dans l’univers des hackers avec Mr Robot, une comédie satirique sur le monde de l’entreprise avec The Consultant ou une chasse aux Nazis aux côtés d’Al Pacino dans Hunters.

Hunters // Source : Amazon Studios

La série Mr Robot, un thriller paranoïaque dans le monde des hackers

Analyses sociales blasées, lignes de code informatique et existence solitaire : bienvenue dans la tête d’Elliot, jeune ingénieur new-yorkais. Luttant contre la dépression et la paranoïa, ce petit génie informatique est rapidement recruté par la « F Society », un groupe de hackers anarchistes. Leur objectif : rétablir un équilibre en détruisant les plus grosses banques et entreprises du monde.

Préparez-vous à entrer dans un monde sombre et pesant avec Mr Robot, série en quatre saisons qui a retourné le cerveau de centaines de spectateurs. Rami Malek (Bohemian Rhapsody) y compose la plus belle performance de sa carrière, dans le rôle d’Elliot. Le comédien mélange maîtrise et découragement pour ce personnage antisocial, dépassé par le monde qui l’entoure et uniquement à l’aise dans un environnement numérique.

Au fil des épisodes, on finit par se laisser bercer par la voix d’Elliot, qui raconte sa propre histoire, tout en questionnant, comme lui, chaque élément narratif. Vous serez forcément scotchés à votre canapé par les retournements de situation que promet Mr Robot, dans une esthétique visuelle bluffante, aux multiples plans-séquences. Bref, n’hésitez pas à faire la révolution aux côtés d’Elliot, vous ne le regretterez pas.

À voir si vous avez aimé : Utopia ; Legion ; Orphan Black ; Homecoming ; Westworld ; The IT Crowd

Utopia ; Legion ; Orphan Black ; Homecoming ; Westworld ; The IT Crowd À voir si vous cherchez : rebondissements inattendus ; thriller ; frissons ; complots ; récits bien ficelés ; informatique ; casse-tête ; héros atypique ; narrateur étrange ; épisodes longs ; faire la révolution ; stimuler votre hacker intérieur

La série The Consultant, une satire grinçante dans un studio de jeux vidéo

Vous aimez découvrir les dessous des jeux vidéo et les personnages sadiques ? Alors vous allez adorer The Consultant, en huit épisodes. Tout juste sortie sur Prime Video, cette série aux faux airs de Black Mirror va vous glacer le sang. Enfin, plutôt, c’est le personnage de Rudolf Patoff qui va vous donner la chair de poule. Incarné par l’excellent Christoph Waltz (Inglourious Basterds, Django Unchained), ce fameux « consultant » est chargé de remettre sur pied un studio de jeux vidéo, nommé CompWare. Ses méthodes sont simples : sentir le cou de ses employés pour deviner qui licencier ou minuter leurs interventions en réunion.

Dès les premières minutes, The Consultant ne lésine pas sur les moyens pour nous mettre une pression de tous les instants. Il faut dire que la série est réalisée par Tony Basgallop, dont le travail sur Servant, pour Apple TV+, avait déjà fait des merveilles. Ici, c’est le monde de l’entreprise et ses dessous peu reluisants qui sont inspectés sous toutes les coutures, pour mieux en rire (ou en pleurer, au choix). Avec ses épisodes courts de 30 minutes, la série se développe dans une fluidité ultra agréable et quasi horrifique. Et Christoph Waltz est tellement flippant qu’on se surprend presque à le redouter à chaque coin de rue. Si vous voulez tester vos nerfs, The Consultant est votre meilleure option.

À voir vous avez aimé : Black Mirror ; Django Unchained ; Dexter ; Hannibal ; Mythic Quest

Black Mirror ; Django Unchained ; Dexter ; Hannibal ; Mythic Quest À voir si vous cherchez : thriller ; parodie grinçante ; humour satirique ; boss détestable ; frissons ; personnages sadiques ; épisodes courts ; se faire peur ; réfléchir sur votre propre rapport au travail ; admirer le talent de Christoph Waltz

La série Hunters, une fresque (presque) historique loufoque et rythmée

Pour les amateurs du cinéma de Tarantino, cette dernière recommandation devrait vous régaler. Hunters suit ainsi une bande de chasseurs de nazis, dans le New York des années 1970, chargée de retrouver de hauts dignitaires qui complotent aux États-Unis. Produite par Jordan Peele (Get Out, Us), cette série singulière était l’un des titres phares de Prime Video, début 2020. La création originale est revenue en 2023 avec une seconde et dernière saison, toujours aussi dingo.

Inspirée d’une histoire vraie, Hunters mêle fiction et réalité avec malice, tout en empruntant les codes des films de Quentin Tarantino. La série a l’avantage non négligeable de posséder un casting en or, d’Al Pacino à Logan Lerman (Bullet Train) en passant par Josh Radnor (How I Met Your Mother). La mise en scène est spectaculaire, les séquences d’action passent à une vitesse folle et la bande-son est inspirée. Attention, tout de même : Hunters part régulièrement dans tous les sens et réinvente la réalité historique pour mieux coller à son esprit loufoque jusqu’à… ressusciter Adolf Hitler. Il vaut mieux donc être prévenu.

À voir si vous avez aimé : Jojo Rabbit ; Inglourious Basterds ; The Blacklist ; The Boys

Jojo Rabbit ; Inglourious Basterds ; The Blacklist ; The Boys À voir si vous cherchez : action ; baston ; épisodes longs ; casting en or ; violence sanguinolente ; courses-poursuites ; récit décalé ; Al Pacino, toujours en forme

action ; baston ; épisodes longs ; casting en or ; violence sanguinolente ; courses-poursuites ; récit décalé ; Al Pacino, toujours en forme Passez votre chemin si : vous n’aimez pas la violence ni les scènes un peu gores ; vous aimez l’Histoire

