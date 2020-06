L'épisode « Advanced Dungeons & Dragons » de la saison 2 de Community a été retiré de la plateforme partout où la série était disponible, dont la France. Sony, qui est producteur, a déclaré soutenir cette décision.

C’est un peu comme s’il n’avait jamais existé. Advanced Dungeons & Dragons, l’épisode 14 de la saison 2 de Community, a été comme effacé du catalogue de Netflix dans tous les pays où la série culte était disponible, dont les États-Unis et la France.

En se connectant à la plateforme le 27 juin 2020, Numerama a pu constater que l’épisode 14 avait non seulement disparu, mais Netflix a re-numéroté tous les épisodes pour que ce retrait ne se remarque pas : l’épisode 15 s’appelle désormais épisode 14, et ainsi de suite.

Aux États-Unis, Netflix et Hulu ont pris la même décision, comme l’ont rapporté plusieurs médias anglophones à partir du 26 juin. Sony Pictures Television, qui est producteur de la série à l’origine, a confirmé « soutenir la décision » des deux plateformes de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) dans un communiqué.

Dénoncer un blackface revient quand même à montrer un blackface

L’épisode 14 de la saison 2 de Community est une parodie du jeu de rôle Donjons et Dragons. Au début de l’épisode, le personnage Ben Chang (joué par Ken Jeong) arrive à la table grimé en noir, des mains jusqu’au visage.

« On va juste ignorer ce crime haineux ? » lance alors Shirley (Yvette Nicole Brown) la seule femme noire du groupe, critiquant ouvertement le fait que Chang se soit peint le visage et le corps de cette couleur. « Je suis un elfe noir, ou un drow », justifie le protagoniste. Il est ainsi évident que le « déguisement » de Chang n’est pas acceptable, car il d’agit d’un blackface, une pratique raciste qui consiste pour des personnes non-noires à se maquiller la peau pour avoir l’air plus sombre, et reprendre et perpétuer des stéréotypes sur les personnes noires. Malheureusement, la question est évacuée en une seule réplique, et Chang continue à évoluer dans l’épisode avec son « déguisement ».

En France, Amazon Prime Video n’a pour l’instant pas pris la même décision. L’intégrale de Community y est aussi disponible, et l’épisode 14 de la saison 2 était toujours en ligne à la date du 29 juin 2020, lorsque Numerama a vérifié.

Des épisodes de The Office et 30 Rock censurés à la demande de leurs créateurs

Des plateformes de SVOD ont pris des décisions similaires ces dernières semaines, parfois même à la demande des créateurs et créatrices : Greg Daniels, aux manettes de l’adaptation américaine de The Office, a fait couper une scène d’un épisode de 2012 dans laquelle un personnage a recours à un blackface : « Notre série emploie la satire pour dénoncer des comportements inacceptables et partager un message d’inclusion », a commenté Daniels. « Aujourd’hui nous avons coupé une scène où un acteur arborait un blackface, dans le but de critiquer une pratique raciste européenne. Le blackface est intolérable, et le dénoncer d’une manière aussi graphique était une mauvaise chose, et blessante. »

Tina Fey, la showrunneuse de la série comique 30 Rock, a quant à elle demandé la suppression de quatre épisodes de sa série de toutes les plateformes sur lesquelles elle est disponible ; ils y montraient une actrice blanche avec le visage peint en noir. « Je comprends désormais que partir d’une bonne intention ne donne pas carte blanche à des personnes blanches pour utiliser ces représentations », a-t-elle écrit dans une lettre obtenue par Vulture. Ce choix ne concerne pas que la SVOD : les épisodes ne seront plus non plus rediffusés à la télévision linéaire.

Cette prise de conscience collective dans certains milieux culturels a été provoquée par la résurgence du mouvement Black Lives Matter, après qu’un policier blanc a tué George Floyd, un homme noir, et une attention particulière à la parole des personnes racisées.

Crédit photo de la une : Capture d'écran Amazon Prime Video