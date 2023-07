Si la chaleur écrasante de l’été ne vous a pas déjà achevé, on vous conseille de plonger dans 4 séries qui combleront votre manque de paysages paradisiaques : The Resort et Le Flambeau sur Canal+, The White Lotus sur OCS et Outer Banks sur Netflix.

Ça y est : l’été est enfin là et, avec lui, l’espoir de plages de sable fin à perte de vue et de vacances bien méritées. Mais, si vous n’avez pas la chance de profiter de congés au soleil, les séries disponibles sur les plateformes de SVOD peuvent devenir votre refuge estival, afin de vous prélasser par procuration.

Outer Banks. // Source : Jackson Lee Davis/Netflix

Vous avez donc le choix entre 4 propositions qui sentent bon les douces soirées d’été : vous pouvez ainsi résoudre un mystère vieux de 15 ans avec The Resort sur Canal+, déterminer si l’alcool est cool ou non avec Le Flambeau, également sur Canal+, observer des riches au paradis avec The White Lotus sur OCS ou partir à l’aventure avec Outer Banks sur Netflix.

The Resort sur Canal+, le retour vers le passé

Emma et Noah fêtent leur dixième anniversaire de mariage sur la Riviera Maya au Mexique. Au programme : séjour « all inclusive », alcool à volonté et jacuzzi de minuit. Sauf que les tourtereaux ne respirent pas l’amour et les papillons bleus. Et, leur voyage qui s’annonçait paradisiaque prend un tournant inattendu lorsqu’ils commencent à s’intéresser à la disparition de deux ados, survenue 15 ans auparavant. Les histoires de ces deux couples vont s’entremêler et remettre totalement en question l’idylle entre Emma et Noah.

C’est bien simple, sur le papier, The Resort a tout pour plaire : du soleil et des palmiers à chaque plan, un duo central incarné par Cristin Milioti (How I Met Your Mother) et William Jackson Harper (The Good Place), le tout créé par Sam Esmail (Mr Robot) et Andy Siara (qui avait travaillé sur Palm Springs). Heureusement, ces noms prestigieux sont au service d’une série complètement déjantée, qui vous happera à chaque épisode dans son épais mystère.

Son ambiance délurée, mais romantique, en fait un mix étrange entre Lost et The Time Traveler’s Wife, le tout enrobé dans une réalisation aux petits oignons. Il faut clairement aimer les personnages dysfonctionnels et les enquêtes menées par des détectives du dimanche. Si cet aspect décalé vous séduit, alors vous allez vraiment tomber sous le charme de The Resort et sa narration singulière.

Le Flambeau sur Canal+, la parodie de Koh Lanta

Une île presque déserte, 14 candidats redoutables, et la somme exceptionnelle de 450 € : bienvenue à Chupacabra pour une nouvelle édition du Flambeau ! Après avoir parodié le Bachelor dans La Flamme, Jonathan Cohen s’attaquait en 2022 à un autre monument de la télévision : Koh Lanta. L’acteur et réalisateur s’entourait de nouveau d’un casting monstrueux (Ramzy Bedia, Leïla Bekhti, Kad Merad, Laura Felpin…) pour Le Flambeau, un délire en 9 épisodes qui détourne avec bonheur tous les éléments cultes de la célèbre émission d’aventure.

La série ne nous avait pas vraiment convaincus à sa sortie. Mais, il faut tout de même reconnaître que cette comédie décalée a laissé son empreinte dans tous les esprits, à coups de répliques cultes et de personnages bien caricaturaux comme le célèbre Marc, dont l’intelligence se rapproche de celle d’une huître, ou Annick, la circassienne babos. Idéale pour débrancher son cerveau pendant les vacances, Le Flambeau permet de patienter jusqu’à la prochaine saison de Koh Lanta, avec vos sombreros d’immunité en main et vos torches électriques bien allumées. Attention tout de même au mal de tête après avoir entendu « MAAAAAAAAAARC ! » pendant plus de 30 minutes.

The White Lotus sur OCS et Canal+, la farce au paradis

Début 2022, cette satire des riches prenait tout le monde par surprise, en raflant la mise aux Emmys Awards. Et, pour cause : The White Lotus est la nouvelle preuve (s’il en fallait une) que HBO reste la reine de la télévision américaine. Cette comédie grinçante nous emmène à Hawaï ou en Sicile, pour sa deuxième saison, dans des complexes hôteliers de luxe. Là, nous pouvons rencontrer des vacanciers tous aussi détestables les uns que les autres : un couple en apparence heureux lors de sa lune de miel, un directeur au bord du dérapage, une famille divisée entre les enfants réacs et leurs enfants woke…

Mais, on le sait dès les premières minutes : l’une de ces têtes à claques va très bientôt passer l’arme à gauche. Commence alors un jeu de pistes pour comprendre qui a été tué et comment. En mélangeant suspense, meurtre au paradis, humour très noir et personnages plus bourgeois que la bourgeoisie elle-même, The White Lotus a mis au point une recette unique, que l’on déguste volontiers en sirotant son meilleur cocktail.

Outer Banks sur Netflix, la chasse au trésor adolescente

Des jeunes adultes bronzés au brushing impeccable, des secrets, un été pour tout changer et une bande soudée : non, vous n’avez pas zappé sur Pretty Little Liars ou Gossip Girl, mais plutôt sur Outer Banks. Dans ce Goonies 2.0, façon sexe, drogue et rock’n’roll, une bande d’adolescents nommée les Pogues trouve par hasard un bateau ayant appartenu au père de John Booker, l’un des leurs. Mais, alors qu’ils partent à la recherche d’un trésor perdu, ils vont devoir se confronter aux Kooks, les riches habitants du coin.

Inégalités sociales, amours naissants, révélations à chaque coin de rue… Outer Banks coche toutes les cases d’un bon teen show sans prise de tête, dont on peut facilement enchaîner les épisodes. On ne vous promet franchement pas une série inoubliable et aux enjeux dramatiques originaux, mais cette création Netflix offre quand même des paysages luxuriants et suffisamment de suspense pour que l’on ait envie d’y revenir. C’est à peu près tout ce que l’on demande à un divertissement d’été, finalement. À noter qu’une saison 4 sera bientôt disponible sur la plateforme de SVOD.

