Le week-end est souvent l’occasion de profiter d’une soirée canapé, devant des films colorés et feel good. Sur Prime Video, 3 comédies valent particulièrement le détour : Pokémon : Détective Pikachu, Palm Springs et Crazy Rich Asians.

Parfois, une bonne comédie réconfortante et sans prise de tête suffit à égayer un week-end. Et ça tombe bien, les plateformes de SVOD ne manquent pas de films, familiaux ou non, parfaits pour se changer les idées.

En ce samedi 20 mai 2023, nous vous recommandons de profiter d’un abonnement à Prime Video pour mener l’enquête avec Pokémon : Détective Pikachu, pour préparer votre meilleur cocktail au soleil avec Palm Springs ou pour partir en voyage à Singapour avec Crazy Rich Asians.

Pokémon : Détective Pikachu, la comédie d’aventure idéale pour compléter votre Pokédex

Comme avant chaque adaptation de jeu vidéo au cinéma, on ne pouvait que redouter l’échec complet de Pokémon : Détective Pikachu. Mais, finalement, à l’image de Sonic, le film ou même de Super Mario Bros, le film, sur certains aspects, cette variation dans l’univers des Poké Ball est une bonne surprise. Le film prend le parti de se situer dans la ville de Rhyme, où Pokémon et humains vivent en parfaite harmonie. Mais, lorsque le détective Harry Goodman meurt dans un accident, son fils, Tim, va tout faire pour comprendre ce décès soudain. Il va alors faire équipe avec le partenaire de son père : Pikachu.

Plutôt destiné à un jeune public ou aux fans absolus de la saga, Pokémon : Détective Pikachu ne nous promet pas un scénario du tonnerre, on vous l’accorde. Mais avec son utilisation intelligente des différentes créatures cultes de l’univers et sa jolie animation mêlée à des décors en live action, cette comédie d’aventure familiale parvient à tirer son épingle du jeu. On retiendra surtout la mignonnerie absolue de Pikachu et son humour plutôt bien placé, grâce à l’interprétation inspirée de Ryan Reynolds (Deadpool) en VO. Pika, Pika !

À voir si vous avez aimé : Pokémon ; Sonic, le film ; Super Mario Bros, le film ; La Grande Aventure Lego.

Pokémon ; Sonic, le film ; Super Mario Bros, le film ; La Grande Aventure Lego. À voir si vous cherchez : comédie d’aventure ; fantastique ; enquête ; à voir en famille ; gags ; ville futuriste ; action ; pas de violence ; le Pikachu le plus mignon de la Terre ; avoir envie d’adopter tous les Pokémon ; être (encore plus) ému en écoutant le générique du dessin animé Pokémon, après avoir vu Pikachu le chanter.

Palm Springs, la comédie fantastique idéale pour tout reprendre à zéro

Nyles est au bout du rouleau : tous les jours, depuis bien trop longtemps, il revit en boucle une journée de mariage à laquelle il est invité, à Palm Springs. Peu importe qu’il s’endorme paisiblement ou qu’il meurt dans d’atroces souffrances, il reviendra toujours dans son lit, le matin de l’heureux événement. Blasé, Nyles a déjà tout tenté pour retrouver le cours normal de sa vie, sans succès. Tout se complique lorsque Sarah, la sœur de la mariée et demoiselle d’honneur, finit par être bloquée avec lui, dans cette boucle temporelle…

Même si vous détestez les comédies romantiques dégoulinantes, nous vous conseillons vivement de donner une chance à Palm Springs. Ultra drôle et complètement déjanté, ce film remet justement en question tous les clichés liés aux histoires d’amour. Derrière son humour absurde sans prise de tête, cette romance fantastique plante ainsi des petites graines de réflexion sur notre rapport au couple et à l’attachement sentimental.

Palm Springs prouve ainsi qu’on peut parler d’amour sans ressembler à un chamallow tout mou, tout en offrant des scènes hilarantes, comme celles où Nyles et Sarah font les 400 coups ensemble, jusqu’à implanter une bombe au mariage… Cerise sur le gâteau : l’alchimie du duo formé par Andy Samberg (Brooklyn Nine-Nine) et Cristin Milioti (How I Met Your Mother) est aussi bouleversante que pétillante. Palm Springs est une comédie romantique fun, astucieuse et ensoleillée, que l’on ne se lasse pas de revoir encore, et encore.

À voir si vous avez aimé : Un Jour sans fin ; Ce sera toi ; Il était temps ; Brooklyn Nine-Nine ; How I Met Your Mother.

Un Jour sans fin ; Ce sera toi ; Il était temps ; Brooklyn Nine-Nine ; How I Met Your Mother. À voir si vous cherchez : comédie fantastique ; romance ; boucle temporelle ; personnages déjantés ; humour ; absurde ; mariage qui tourne mal ; réflexion sur l’amour ; pour aller mieux ; tomber amoureux d’Andy Samberg et de Cristin Milioti en même temps ; changer votre regard sur les chèvres ; voir Andy Samberg danser à la perfection.

Crazy Rich Asians, la comédie romantique idéale pour vivre un conte de fées à Singapour

En 2018, le genre des comédies romantiques et le box-office américain étaient secoués par un phénomène inattendu : Crazy Rich Asians. Avec son casting composé à 100 % d’acteurs et actrices asiatiques, le film a enfin permis à toute une communauté de pouvoir s’identifier à un conte de fées. Crazy Rich Asians a ainsi la saveur d’un bonbon goût Cendrillon, associé aux notes piquantes de Pretty Woman. Le pitch est relativement simple : Rachel Chu est une jeune sino-américaine qui file le parfait amour depuis plusieurs mois avec Nick Young. Lorsqu’il lui propose de l’accompagner au mariage de son meilleur ami, à Singapour, et de rencontrer ainsi ses proches, Rachel découvre que son amoureux est l’héritier de l’une des familles les plus riches du pays…

Quiproquos, belle-mère envahissante, séance de transformation façon défilé de mode, meilleure amie excentrique… Évidemment, toutes les cases d’une bonne comédie romantique sont cochées par Crazy Rich Asians. Malgré des clichés inévitables, cette histoire d’amour pleine de paillettes, de yachts privés et d’immenses demeures laisse progressivement infuser son charme moderne. Et on ne peut que saluer le talent de la distribution d’ensemble, qui met enfin la communauté asiatique et leurs références sur le devant de la scène. Et si Everything Everywhere All At Once vous a marqué à sa sortie en 2022, vous aurez même le bonheur de retrouver l’immense Michelle Yeoh. Clairement, on ne peut demander mieux pour une romance prévisible, mais mignonne.

À voir si vous avez aimé : Pretty Woman ; Cendrillon ; Love Actually ; À tous les garçons que j’ai aimé ; Everything Everywhere All At Once.

Pretty Woman ; Cendrillon ; Love Actually ; À tous les garçons que j’ai aimé ; Everything Everywhere All At Once. À voir si vous cherchez : comédie romantique ; humour ; sans prise de tête ; bons sentiments et amour guimauve ; communauté asiatique ; lutte des classes ; humour ; importance de la représentation ; tout est bien qui finit bien ; débrancher son cerveau ; décalé ; âme sœur ; feel-good ; enfin une comédie romantique avec un casting 100 % asiatique ; relativiser sur l’excentricité de sa propre famille.

comédie romantique ; humour ; sans prise de tête ; bons sentiments et amour guimauve ; communauté asiatique ; lutte des classes ; humour ; importance de la représentation ; tout est bien qui finit bien ; débrancher son cerveau ; décalé ; âme sœur ; feel-good ; enfin une comédie romantique avec un casting 100 % asiatique ; relativiser sur l’excentricité de sa propre famille. Passez votre chemin si : la guimauve vous donne des indigestions.

