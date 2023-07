La saison 2 de Heartstopper est pour bientôt, sur Netflix. Voici ce qu’on sait des nouveaux épisodes avec Nick, Charlie et toute la bande, adaptés des romans graphiques d’Alice Oseman.

La saison 1 de Heartstopper a fait fondre nos petits cœurs, attendris par la belle histoire d’amour entre Charlie et Nick — mais aussi toute la « team » autour, Tao, Elle, Tara, Darcy, Isaac. Alors, on attend plus qu’une seule chose : les nouveaux épisodes. Cela tombe bien, la saison 2 est pour très bientôt.

Date de sortie : quand arrive la saison 2 de Heartstopper sur Netflix ?

La saison 2 de Heartstopper est fixée sur Netflix pour le 3 août 2023. Dans moins d’un mois, donc, on pourra retrouver Nick et Charlie.

Charlie dans la saison 2 de Heartstopper. // Source : Netflix

Bande-annonce de la saison 2 de Heartstopper

Pour la bande-annonce de la saison 2, Netflix montre une première scène complète d’une minute :

Combien d’épisodes comporte la saison 2 de la série ?

La saison 2 comporte de nouveau 8 épisodes (a priori d’une trentaine de minutes chacun, comme dans la saison 1). On connaît déjà leurs titres :

Coming out Famille Promesse Défi Chaleur Action / vérité Pardon Parfait

Liste des épisodes de la saison 2 de Heartstopper, avec leurs titres. // Source : Netflix

Joe Locke, Kit Connor : quelle est la distribution de la série pour la saison 2 ?

L’intégralité du casting principal, acteurs comme actrices, est de retour pour la saison 2. La distribution de Heartstopper reste donc :

Joe Locke dans le rôle de Charlie

Kit Connor dans le rôle de Nick

Yasmin Finney : Elle

William Gao : Tao

Kizzy Edgell : Darcy

Corinna Brown : Tara

Jenny Walser reste également Tori, la sœur de Charlie, de même que l’on retrouvera Olivia Coleman dans le rôle de la mère de Nick.

On compte aussi 3 ajouts au casting :

Bel Priestley dans le rôle de Naomi

Ash Self en Felix

Thibault De Montalembert en Stephane

« Je joue le rôle d’une fille qui s’appelle Naomi, et j’ai une importante amitié avec Elle. Je pense que ce sera vraiment bien pour tout le monde de voir deux filles transgenres conquérir le monde », a confié Bel Priestley lors d’un panel de la National Student Pride.

Où se passe la saison 2 de Heartstopper, par rapport au livre ?

Une grande partie de la saison 2 de la série se passera… à Paris ! La saison 1 adaptait les tomes 1 et 2 du roman graphique d’Alice Oseman, ces nouveaux épisodes sont donc plutôt issus du tome 3, où a lieu ce fameux voyage scolaire vers la capitale française.

Quand sort la saison 3 de Heartstopper ?

Huit épisodes de 30 minutes, c’est très court. Nul doute que la question de la saison 3 sera sur nos bouches à peine notre binge watching achevé. Bonne nouvelle : la série a été renouvelée jusqu’à une saison 3, au moins. Ces épisodes sont donc déjà prévus. En revanche, le tournage n’a pas encore commencé. Il faudra être patient avant d’avoir une date pour la saison 3, donc.

