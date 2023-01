Vous ne voulez pas vous lancer dans une série qui compte dix saisons et vingt épisodes chacune ? On peut le comprendre. Numerama a donc sélectionné pour vous 8 séries si rapides à regarder que vous ne verrez même pas le temps passer.

On reproche souvent aux séries d’être longues et chronophages. C’est en partie vrai, on vous l’accorde. Mais le monde du petit écran recèle aussi de nombreuses petites pépites, dont la durée de visionnage est parfaite pour un binge-watching sur une courte période, sans que cela vous prenne trop de temps.

Donc si vous n’avez pas envie de vous lancer dans des drames au long cours comme The Crown, ou des sagas médicales interminables type Grey’s Anatomy, cette sélection est faite pour vous. Nous avons concocté un guide idéal en SVOD pour les curieux et les curieuses en quête d’épisodes à regarder en quelques heures, sans prise de tête.

Et si vous avez déjà regardé les séries mentionnées, pas de panique : on a pensé à tout avec des recommandations supplémentaires, au cas où.

Pour les fans de science-fiction et d’anticipation : Severance (Apple TV+)

Nombre d’épisodes : 9

Temps à prévoir pour les binge-watcher : 7 heures

Imaginez : votre entreprise décide soudain de mettre au point un dispositif capable de diviser votre cerveau en deux. Vous devrez alors composer avec deux identités : l’une pour le travail, et l’une pour votre vie personnelle. C’est le point de départ mystérieux de Severance, qui nous plonge dans l’open-space de Lumon Industries. Portée par le talentueux Adam Scott (Parks and Recreation), la série disponible sur Apple TV+ est tout simplement l’une des plus grandes œuvres de science-fiction de ces dernières années. Ce n’est pas pour rien si Severance a trouvé une place de choix dans notre top des meilleures séries de 2022.

Vous avez déjà vu Severance ? On vous conseille alors la glaçante Years and Years sur Canal+, qui raconte le destin d’une famille anglaise pendant 15 ans, entre nouvelles technologies, immigration clandestine et candidats d’extrême droite. Une véritable claque de science-fiction en 6 épisodes, à voir en 6 heures.

Pour celles et ceux qui parlent vite : Bref (Canal+)

Nombre d’épisodes : 82

Temps à prévoir pour les binge-watcher : 2 heures et 45 minutes

La mini-série créée par les humoristes Kyan Khojandi et Navo en 2011 reste un sommet de comédie, toujours aussi agréable à (re)découvrir. Quasiment dix ans après sa première diffusion, Bref n’a pas pris une ride, analysant avec toujours autant de pertinence tous les aspects de nos vies. Relations amoureuses, familiales ou amicales, santé mentale, anecdotes de boulot, galères du quotidien… Avec son humour décalé et son débit ultra-rapide, Kyan Khojandi incarne parfaitement le personnage principal de cette shortcom si bien écrite. Bref, vous devez regarder Bref, disponible sur Canal+ mais aussi gratuitement sur YouTube.

Vous avez déjà vu Bref ? On vous conseille de vous tourner vers Flippé, série d’animation sur Canal+ adaptée de la bande dessinée de Théo Grosjean. Un concentré d’humour et de pertinence, dans lequel vous retrouverez la voix de Kyan Khojandi. Vous vous reconnaîtrez forcément dans les angoisses décrites dans les 20 épisodes de Flippé, à voir en 40 minutes sur Canal+.

Pour celles et ceux qui dénoncent le racisme (et tout le monde, en fait) : Oussekine (Disney+)

Nombre d’épisodes : 4

Temps à prévoir pour les binge-watcher : 4 heures et 15 minutes

On vous le disait à sa sortie : Oussekine est tout simplement la meilleure série française de 2022. Oussekine, création originale de Disney+ est la première fiction à raconter l’histoire de Malik Oussekine. Le 5 décembre 1986, cet étudiant d’origine algérienne est assassiné par des policiers, en marge d’une manifestation étudiante. Sa mort va bouleverser la société française, tandis que sa famille souhaite obtenir justice. Les quatre épisodes de cette reconstitution sont exemplaires, bénéficiant d’un casting remarquable. 35 ans après les faits, Oussekine résonne étrangement avec de récents faits de violences policières, dressant un parallèle accablant avec notre société actuelle.

Vous avez déjà vu Oussekine ? On vous conseille de regarder Dans leur Regard, sur Netflix. Créé par Ana DuVernay, ce récit d’une véritable erreur judiciaire américaine sur fond de racisme systémique est un coup de poing en 5 heures, dont les 4 épisodes ne vous laisseront pas indemnes.

Pour les férus d’Histoire : Cherchez la Femme (Arte)

Nombre d’épisodes : 30

Temps à prévoir pour les binge-watcher : 1 heure et 30 minutes

Ada Lovelace, Lise Meitner, Elizabeth Magie, Ida Pfeiffer… Ces noms vous sont peut-être inconnus, et pourtant : toutes ces femmes ont marqué les siècles passés grâce à leurs inventions, leurs récits ou leurs découvertes scientifiques. Des pionnières que les hommes ont oubliées ou mises de côté au fur et à mesure que l’Histoire s’écrivait. Arte a eu la bonne idée de les remettre en lumière grâce à cette mini-série animée en 30 épisodes ultra-courts et instructifs, à la manière des bandes dessinées Culottées imaginées par Pénélope Bagieu. Cherchez la Femme est une collection de petites pastilles bourrées d’humour, qui donnent encore plus envie de mener une révolte féministe.

Vous avez déjà vu Cherchez la Femme ? Si les sujets féministes et LGBTQIA+ vous intéressent, on vous conseille fortement de jeter un œil à Chair Tendre, première série française à mettre en scène un personnage principal intersexe. Cette série adolescente en 10 épisodes propose un regard nécessaire, sur un sujet important. À voir gratuitement en 4 heures et 20 minutes sur le site de France TV Slash.

Pour les super-héroïnes en herbe : Miss Marvel (Disney+)

Nombre d’épisodes : 6

Temps à prévoir pour les binge-watcher : 5 heures

Une adolescente « normale » devenue super-héroïne, une similitude avec Spider-Man et un personnage principal lumineux : Miss Marvel sur Disney+ est clairement l’une des meilleures séries de l’univers à ce jour. Les 6 épisodes de cette première saison mettent en scène Kamala Khan, une jeune lycéenne musulmane et pakistanaise, qui se découvre d’étonnantes capacités. Ne vous arrêtez pas à son atmosphère adolescente : Miss Marvel est autant un teen drama rafraîchissant qu’une quête d’identité importante, avec une héroïne racisée. Une série colorée, qui renouvelle en partie l’atmosphère plus sombre de l’univers Marvel.

Vous avez déjà vu Miss Marvel ? En attendant de découvrir Agatha : Coven of Chaos, on vous conseille de plonger dans l’étrange sitcom WandaVision. Les super-héros Wanda et Vision y mènent une vie parfaite, dans une petite banlieue américaine. Mais ils commencent rapidement à douter de leur réalité… WandaVision est composée de 9 épisodes, à voir en 5 heures et 45 minutes, sur Disney+.

Pour les sportifs du dimanche : Toutouyoutou (OCS)

Nombre d’épisodes : 10

Temps à prévoir pour les binge-watcher : 3 heures et 40 minutes

Sortie discrètement en septembre 2022 sur OCS, Toutouyoutou est pourtant l’une des meilleures surprises de l’année du côté des créations françaises. La série nous immerge au cœur des années 1980, alors que la charismatique Jane débarque des États-Unis pour atterrir dans une petite ville tranquille de la région toulousaine. Grâce à ses cours d’aérobic, elle entame une petite révolution dans un quartier de Desperate Housewives version française. Mais Jane ne cacherait-elle pas de plus sombres secrets ? Mêlant espionnage industriel et émancipation féminine, Toutouyoutou, disponible sur OCS, est une série intelligente, à l’humour finement dosé, que vous auriez tort de manquer.

Vous avez déjà vu Toutouyoutou ? On vous conseille de rencontrer les hilarants personnages de Drôle, injustement annulée par Netflix après seulement une saison. Créée par Fanny Herrero (Dix pour Cent), cette série à voir en 5 heures s’attarde sur le quotidien de quatre humoristes, qui tentent de percer dans le monde du stand-up, à Paris. Une bouffée d’air frais en 6 épisodes, disponible sur Netflix.

Pour celles et ceux qui attendent la saison 5 de Stranger Things : Parallèles (Disney+)

Nombre d’épisodes : 6

Temps à prévoir pour les binge-watcher : 3 heures et 45 minutes

Cette sélection le prouve : 2022 a été une grande année pour les séries françaises. Ambitieuse série de science-fiction conçue pour Disney+ par Quoc Dang Tran, Parallèles met en scène une bande d’adolescents dont les vies sont bouleversées par de nouvelles dimensions. Ils vont alors tout tenter pour retrouver leur vie d’avant… Largement comparée à Stranger Things ou Dark à sa sortie, Parallèles possède en réalité sa propre ambiance originale, sublimée par une réalisation astucieuse et un excellent choix de casting. Avec cette série, Disney+ montre que la science-fiction peut aussi parfaitement s’écrire à la française.

Vous avez déjà vu Parallèles ? Pour une atmosphère plus adulte, on vous conseille de vous laisser embarquer par les 6 épisodes de The Devil’s Hour, sur Amazon Prime Video. Peter Capaldi (Doctor Who) livre une interprétation stupéfiante dans ce récit à la limite du paranormal, dans lequel une femme se réveille chaque nuit à 3h33, l’heure du diable… The Devil’s Hour est un thriller énigmatique en 6 heures, dont vous allez adorer reconstituer les pièces du puzzle.

Pour les éternels romantiques : Heartstopper (Netflix)

Nombre d’épisodes : 8

Temps à prévoir pour les binge-watcher : 4 heures et 20 minutes

On vous prévient : Heartstopper est une romance aussi dégoulinante qu’une bonne guimauve. Mais c’est justement ce qui fait tout le charme de cette adaptation du roman graphique d’Alice Oseman. La série raconte la rencontre de deux adolescents anglais : Charlie, musicien introverti un brin geek, et Nick, joueur de rugby très populaire. Leur alchimie à l’écran est si évidente qu’il est difficile de résister à cette douceur sucrée et délicate, baignée dans une réalisation aux couleurs pastel. Grâce à cet univers doux et bienveillant, Heartstopper fait un bien fou au moral et à la représentation LGBTQIA+, dont les romances sont souvent associées à des destins tragiques. Laissez-vous emporter par la mignonnerie de Nick et Charlie sur Netflix, vous ne le regretterez pas.

Vous avez déjà vu Heartstopper ? On vous conseille de prolonger l’expérience britannique avec Starstruck, comédie romantique en 12 épisodes dans laquelle une jeune Néo-zélandaise débarque à Londres. Au Nouvel An, Jessie s’embarque dans une nuit inattendue avec Tom. Problème : Tom est un acteur de cinéma très connu, déjà en couple… Avec son ironie bien placée, Starstruck deviendra vite votre romcom préférée. À voir en 4 heures et 15 minutes sur Canal+.

