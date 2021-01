Notre sélection Numerama de séries dont la production s'est achevée en 2020, mais qui disposent d'une vraie fin.

Comme si cela ne suffisait pas déjà d’être en 2020, il nous a fallu dire adieu à d’excellentes séries cette année passée. Beaucoup de productions se sont effectivement arrêtées, au terme de leur récit ou à cause d’une annulation. Voici celles qui nous manqueront le plus.

Cette sélection, c’est aussi l’occasion de faire de belles découvertes. Vous pouvez vous lancer dans un visionnage sur plusieurs saisons, sans crainte et sans patienter, car chacune de ces séries dispose d’une vraie fin. Et c’est assez rare pour en profiter.

The Good Place

The Good Place est une vraie pépite. On pouvait croire, au début, à une série simplement humoristique remplie de gags, comme tant d’autres. Elle s’est révélée être bien plus profonde au cours de la saison 1. Son propos sur l’éthique appliquée à la vie quotidienne en fait une série pertinente… tout en restant parfaitement feel good jusqu’à la fin. On ne sait pas si une autre série pourra si parfaitement allier morale kantienne et humour. Clairement, la fraîcheur de The Good Place nous manquera !

The Good Place (saisons 1 à 4) est disponible en France sur Netflix

Anne with an E

L’année 2020 avait commencé tristement lorsqu’il a fallu, dès le 3 janvier, dire adieu à l’une des meilleures séries de tout le catalogue Netflix : Anne with an E. Voilà une merveille historique bien trop rare. Les aventures d’Anne, Gilbert ou encore Diana se sont terminées en beauté, et nous faisant bien évidemment autant sourire, rire que fondre en larmes. La série a été annulée non pas à cause d’un manque de succès — celui-ci était au rendez-vous — mais d’une rupture de contrat entre la chaîne canadienne CBC et Netflix. C’était une coproduction. L’immense mobilisation des fans ne pouvait donc rien y changer. Mais fort heureusement, Anne with an E dispose d’une véritable fin, fidèle à une série tendre, intelligente, empathique et drôle. Les fans de la série n’oublieront jamais Anne et ses proches.

Anne with an E (saisons 1 à 3) est disponible en France sur Netflix

Agents of SHIELD

Les agents du SHIELD, menés par l’agent Coulson aperçu dans Avengers et Captain Marvel, incarnent une série Marvel trop sous-cotée. Malgré tout, Agents of SHIELD a poursuivi sa route pendant 7 saisons sur ABC. Elle s’est bonifiée avec le temps, après trois premières saisons assez oubliables. En cours de saison 4, la série a enfin épousé des récits trépidants et bien écrits. Agents of SHIELD est devenue, à ce moment, une excellente série. Ce qu’on retiendra réside essentiellement dans le côté « familial » : au fil d’autant de saisons, l’équipe est devenue terriblement attachante.

Agents of SHIELD (saisons 1 à 5) est disponible en France sur Disney Plus. Les saisons 6 et 7 vont être diffusées sur 6ter et arriveront ensuite sur la plateforme.

Vikings

La célèbre série d’History Channel, Vikings, s’est terminée à la toute fin de l’année 2020. Bien qu’elle faisait preuve de nombreuses inexactitudes historiques dans la représentation de l’époque — libertés assumées par le créateur, elle nous plongeait dans l’univers épique des Vikings, ses héros et héroïnes charismatiques. Son succès fut assez énorme, ce qui a peut-être contribué à une forme de « hype » autour du sujet, expliquant peut-être le lancement record d’un jeu comme Assassin’s Creed Valhalla.

Vikings est diffusé en France sur Canal+.

Arrow

Clap de fin après huit saisons pour la série-mère de tout l’univers DC Comics sur The CW. C’est Arrow qui, en 2012, avait signé le retour sur le petit écran des super-héros DC, quelques temps après la fin de Smallville. Rapidement, d’autres séries sont venues compléter le même univers : The Flash, Supergirl, Batwoman, Legends of Tomorrow, Black Lightning. La série-mère donnait alors son nom à cet univers : l’Arrowverse.

Arrow (saisons 1 à 8) est disponible en France sur Netflix.

The 100

Si The 100 avait commencé comme un teen drama très classique (des survivants au brushing parfait malgré une Terre post-apocalyptique), l’évolution de la série est assez remarquable. Malgré des hauts et des bas narratifs en fonction des saisons, et un excès de glauque par moments, The 100 a su construire un univers riche en se nourrissant de plus en plus de thèmes chers à la science-fiction. La fin pâtit sans doute d’une forme de nihilisme envers le destin des principaux protagonistes, mais elle conclut tout de même en beauté le sort de l’humanité. On relèvera aussi la belle évolution conférée au personnage d’Octavia, qui devient alors le symbole du message de la série.

The 100 (saisons 1 à 7) est disponible en France sur Netflix.

Dix Pour Cent

La première saison de Dix Pour Cent avait rassemblé 4 millions de personnes devant leur écran, et le succès n’a pas frémi au fil des trois autres. Une réussite qui peut s’expliquer par une plongée dans le monde du showbizz, remplie de guests, mais aussi par une réalisation léchée dont le rythme dynamique s’approche de productions angloaméricaines. Dix Pour Cent, portée par Fanny Herrero pendant 3 saisons, a aussi percé grâce à son alliance habile entre deux ingrédients distincts : des épisodes unitaires (un guest star par épisode, une sorte de Cheval de Troie pour toucher le grand public) et un fil rouge bien développé sur la vie des agents.

Dix Pour Cent est disponible en France sur Netflix (les 4 saisons) ou Salto (les saisons 2 à 4)

Les Petits Meurtres d’Agatha Christie

Bon, là, on triche un peu : la série Les Petits Meurtres d’Agatha Christie ne se termine pas en soi. Mais c’est la fin de l’ère 1960-1970, mettant en scène Alice Avril, Marlène et le commissaire Swan Laurence. Et dans cette série, chaque changement de saison est un peu un changement de série : les personnages et la période historique de la saison 3 seront totalement différents, comme l’étaient ceux de la saison 1. En tout cas, le départ d’Alice, Marlène et Swan s’est fait en fanfare, avec un épisode musical qui nous a permis de nous délecter une dernière fois de ce merveilleux trio. Les Petits Meurtres d’Agatha Christie est en définitive l’une des séries françaises les mieux réalisées et les mieux écrites.

Les Petits Meurtres d’Agatha Christie est disponible en France sur Salto.

BoJack Horseman

BoJack Horseman est une série brillante, probablement l’une des plus époustouflantes de la décennie. Son créateur Raphael Bob-Waksberg a réussi à inventer un monde décalé bien que furieusement contemporain, dans lequel il mêle humour et satire, divertissement et émotion. En six années, BoJack Horseman a dépassé largement son statut de série animée étrange et confidentielle, pour devenir un monument de la pop culture. C’est également l’une des séries qui parle le mieux d’elle-même, et sa clairvoyance va nous manquer.

BoJack Horseman (saisons 1 à 6) est disponible en France sur Netflix

