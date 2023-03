Le tout nouveau Pass Warner, accessible via Prime Video, offre la possibilité de visionner une grande quantité de séries HBO. Nous avons donc choisi 8 pépites, plus ou moins connues, qui méritent largement votre coup d’œil.

The Last of Us, Game of Thrones, The Wire, The Sopranos, Succession, True Detective, Six Feet Under, The Leftovers… Le catalogue HBO ne manque vraiment pas de séries cultes, largement entrées au Panthéon du petit écran. Désormais, c’est sur Prime Video, via le Pass Warner, que l’on peut retrouver ces incontournables du petit écran.

Mais si vous avez déjà vu et revu toutes ces sagas essentielles ou si vous préférez simplement vous lancer dans des œuvres plus courtes, sachez que HBO a plus d’un tour dans son sac. Nous avons donc sélectionné 8 séries chères à notre cœur et accessibles grâce au Pass Warner, pour un binge-watching de qualité. Et bonne nouvelle : jusqu’au 3 avril 2023, vous pouvez bénéficier d’un mois d’abonnement offert.

Watchmen // Source : HBO

Big Little Lies, les petits meurtres entre amies

Vous en avez marre de la violence à outrance de The Handmaid’s Tale mais vous avez besoin de sororité ? Alors n’hésitez pas à plonger dans le monde luxueux de Big Little Lies, véritable carton à sa sortie en 2017. Il faut dire que la série réunit un casting d’exception, de Nicole Kidman à Reese Witherspoon en passant par Laura Dern. Meryl Streep se joint même à la fête dans la saison 2, au cas où le tableau n’était pas déjà suffisamment prestigieux. Big Little Lies suit Jane Chapman, une jeune femme qui vient de débarquer dans une petite ville côtière. Elle y rencontre Madeline, mère de famille à la vie en apparence parfaite et Celeste, une ancienne avocate. Les trois femmes se lient d’amitié, avant qu’un incident ne fasse éclater les faux semblants…

C’est bien simple : il y a tout dans Big Little Lies. Des thématiques féministes, une intrigue policière avec cliffhangers à la clé, une satire des riches, un groupe de personnages féminins badass… Dans la droite lignée de Desperate Housewives, en moins loufoque, Big Little Lies développe une intrigue sensible, qui met en avant le pouvoir de la sororité. Et pour prolonger votre voyage au cœur du luxe version comédie ironique, vous pouvez découvrir la géniale The White Lotus, également disponible via le Pass Warner.

Chernobyl, la reconstitution historique glaçante

Si vous suivez, même de loin, le monde des séries, vous avez difficilement pu passer à côté de ce phénomène, qui relate la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Valeur sûre pour tous les amateurs d’Histoire, cette reconstitution fidèle d’un événement clé du XXème siècle est aussi une claque visuelle de chaque instant. En seulement 5 épisodes, Chernobyl parvient à instaurer une véritable patte graphique, grâce au travail de Craig Mazin, qui a ensuite travaillé sur The Last of Us (ceci explique cela).

Cet écrin est magnifié par les interprétations de Jared Harris (Foundation), Emily Watson (Kingsman : Le Cercle d’Or) et Stellan Skarsgård (Dune). On reste scotchés devant chaque séquence de Chernobyl, tant la maîtrise de l’ensemble est hallucinante. Ne manquez surtout pas cette série, qui nous permet de poser un regard différent sur cette tragédie que l’on pensait connaître, mais qui se dévoile ici sous un nouveau jour. On vous conseille simplement de prévoir les mouchoirs, tant cette histoire vraie prend aux tripes dès ses premières minutes.

Insecure, la voix comique d’une génération

Pendant cinq saisons, Insecure a été un concentré de féminisme et de militantisme anti-raciste, agrémenté d’une bonne dose d’humour au timing impeccable. Une véritable pépite, créée, écrite et jouée par l’humoriste Issa Rae, dans laquelle elle s’imagine un alter-ego. Issa est ainsi une jeune femme noire aux insécurités constantes, qui peine à faire entendre sa voix. Mais lorsqu’elle se retrouve devant son miroir, elle n’hésite plus à improviser des raps savoureux, dans lesquels elle liste ses tracas ou dénonce l’attitude de ses proches. Et parlons-en de sa vie privée : entre son copain, Lawrence, aux tendances dépressives, et sa meilleur amie, Molly, qui cherche désespérément l’âme sœur, Issa ne sait plus où donner de la tête.

Avec ses épisodes de 30 minutes, crus, sensibles et vulgaires à la fois, Insecure s’est installée tout en haut du Panthéon des comédies de HBO. La série reste l’une des rares œuvres du petit écran à avoir mis en scène un casting quasi entièrement noir, en questionnant la représentation des minorités et des discriminations raciales aux États-Unis. Le tout, en abordant des thématiques aussi diverses que la santé mentale ou les relations amoureuses. Insecure est une série drôle et intelligente comme on les aime. Et si vous préférez un contexte de politique politicienne pour rire aux éclats devant le triste état du monde, ne ratez pas l’excellente Veep, également disponible avec le Pass Warner.

Mare of Easttown, le polar bien ficelé

Kate Winslet. Voilà, vous avez votre plus gros argument pour lancer Mare of Easttown maintenant, tout de suite. L’actrice de Titanic ou Avatar 2 a tout simplement trouvé le plus beau rôle de sa carrière déjà bien remplie avec cette série policière de haute volée. Kate Winslet y incarne Mare, une enquêtrice de la petite ville d’Easttown, une communauté en apparence parfaite. Cette flic désabusée et cabossée par la vie va pourtant être confrontée à la disparition de Katie et au meurtre d’Erin, deux adolescentes. L’occasion de percer les secrets des habitants du coin, à la manière de Twin Peaks ou Broadchurch.

Oui, parce que Mare of Easttown convoque de tel monuments, grâce à sa narration loin des clichés habituels du genre. La résolution de crimes est alors avant tout traitée du point de vue de l’intime, aux côtés de Mare, une quarantenaire sans langue de bois. Avec son franc-parler et sa sensibilité cachée, ce personnage nous emmène de bout en bout de cette mini-série aux 7 épisodes éprouvants. On pleure et on retient notre souffle devant ce thriller qui nous éclaire, autant qu’il nous apaise. Alors, que faites-vous êtes encore là ? Allez, c’est le moment de lancer Mare of Easttown.

Irma Vep, l’œuvre d’art totale entre fiction et réalité

Imaginez : vous entrez dans les coulisses d’un tournage de série télé, Irma Vep. Il s’agit d’un remake des Vampires de Louis Feuillade, tourné à l’époque du cinéma muet. Sur ce plateau, vous y rencontrez Mira, une actrice habituée des blockbusters, fragilisée par une récente rupture amoureuse. Ou peut-être êtes-vous entré dans les coulisses de… la vie ? Toutes les frontières entre fiction et réalité sont brouillées dans Irma Vep, réalisée par Olivier Assayas (Sils Maria).

On assiste ainsi à une œuvre d’art totale, aux implications « méta », qui oscille entre déconstruction du septième art et fable sociale comique. La série de 8 épisodes est un véritable récit à tiroirs, qui nous avait plus que séduits lors de sa sortie en 2022. Dans Irma Vep, Alicia Vikander (Ex Machina) livre une performance prodigieuse avec ce personnage, perturbé par les ressemblances entre son rôle fictif, Irma, et son existence d’actrice en tant que Mira. Clairement, cette création HBO est inclassable et sera une recommandation parfaite pour tous les amateurs de cinéma, qui ne demandent qu’à être émerveillés. Et on vous le garantit : Irma Vep est une très belle surprise.

Treme, le drame qui donne tout pour la musique

Oui, on le sait, The Wire est un chef-d’œuvre de la télévision, voire peut-être la meilleure série du monde. Mais son créateur, David Simon, ne s’est heureusement pas arrêté à ce coup de maître. Également à l’origine de The Deuce ou We Own this City, l’ancien journaliste a posé les bases d’une autre épopée ultra-réaliste : Treme.

Située quelques mois après le passage de l’ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans, en 2005, la série suit des musiciens qui tentent de reconstruire leur vie. Antoine Batiste est ainsi un joueur de trombone qui tente de maintenir sa vie de famille à flots, tandis que son ex-femme, LaDonna, cherche son frère disparu pendant la catastrophe. Autour d’eux, gravitent de nombreux personnages, qui cherchent tous à remettre de l’ordre dans leur existence. Comme d’habitude chez David Simon, Treme mélange documentaire et fiction avec brio, mettant en scène de réels habitants de la Nouvelle-Orléans. Le créateur de The Wire en profite pour dénoncer le manque de moyens des services publics ou les violences policières, avec l’écriture subtile dont lui seul a le secret. Le tout sur des airs de blues ou de jazz. Que demander de plus ?

Watchmen, l’uchronie ambitieuse

Librement adaptée du comics culte d’Alan Moore et de Dave Gibbons, cette vision alternative de l’Histoire américaine a retourné tous les esprits à sa sortie, en 2019. Watchmen est ainsi une uchronie, qui raconte un monde parallèle dans lequel Nixon serait réélu Président des États-Unis à plusieurs reprises. Nous sommes alors en 2019, à Tulsa, ville qui a été le théâtre d’un massacre raciste près de 100 ans plus tôt. Alors que des groupes suprémacistes blancs attaquent la police, les forces de l’ordre sont forcées d’agir en étant masquées. Angela Abar, une inspectrice connue sous l’identité de « Sister Night », se retrouve alors au cœur de complots énigmatiques.

Avec Watchmen, vous plongerez dans les angoisses de l’Amérique contemporaine, aux côtés de la fabuleuse et encore trop sous-estimée Regina King (The Leftovers). Cette science-fiction décortique ainsi la violence d’une nation et la mémoire d’une communauté encore trop souvent discriminée. La série, qui ajoute de nouveaux éléments au récit des romans graphiques, marque surtout par son ambition narrative et visuelle impressionnante. On se souviendra encore longtemps de l’épisode 6, en noir et blanc, qui a fait entrer Watchmen dans une nouvelle dimension : celle des séries que l’on gardera pour toujours au fond de nous.

Barry, la comédie aussi absurde que mélancolique

L’humour décalé de Dexter vous manque ? Ça tombe bien, ses vannes cyniques ont atterri dans le corps de Barry. Ce tueur à gages, solitaire et sans pitié, se découvre ainsi soudainement un talent pour le théâtre, à Los Angeles. Il tente alors de mettre son passé sanguinolent derrière lui pour entamer une carrière d’artiste à temps plein, en vain…

Il vaut mieux aimer l’humour noir pour vous lancer sur les traces de Barry. Mais si BoJack Horseman, Atlanta ou encore Fleabag sont votre tasse de thé, alors vous allez vraiment adorer ses loufoques péripéties, teintées de mélancolie. Il faut dire que Bill Hader, connu pour ses imitations dans le Saturday Night Live et co-créateur de la série, porte le costume de Barry avec une aisance déconcertante. Et la comédie prend régulièrement des tournures inattendues, offrant des instants bouleversants sur les sentiments amoureux, juste avant de basculer dans des scènes de baston premier degré. La série tirera bientôt sa révérence, avec une quatrième et dernière saison prévue à partir du 16 avril 2023. On redoute de dire adieu à ce personnage vraiment singulier du petit écran, qui a redécouvert ses propres émotions, mais aussi les nôtres, au passage.

