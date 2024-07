Lecture Zen Résumer l'article

Alors que la saison 3 de The Bear ajoute une louche de piquant au catalogue de Disney+ en cet été 2024, la série culinaire pourrait bien revenir dès 2025, pour une saison 4 déjà très attendue.

Une bonne dose de Cauchemar en Cuisine, un soupçon de sauces qui brûlent, une pincée d’amitié à toute épreuve et une cocotte-minute en pleine ébullition pour mijoter le tout : voilà le cocktail gagnant de The Bear, dont chaque nouvelle fournée est toujours synonyme d’événement. Alors que la saison 3 cartonne sur Disney+ depuis le 17 juillet 2024, voici tout ce que l’on sait déjà sur la suite de la série culinaire.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Quand sort la saison 4 de The Bear sur Disney+ ?

En visionnant la saison 3 de The Bear, il n’y a aucun doute : les aventures en cuisine de Sydney et Carmy auront bien une suite, comme le laisse penser le « To Be Continued… » inscrit à la fin de l’épisode 10. Et pour cause : la saison 4 a été tournée à Chicago juste après la saison 3, comme le confirme le média américain Deadline.

La date de sortie de cette saison 4 n’a pas encore été dévoilée. Cependant, si l’on tient compte des précédentes diffusions, toutes situées pendant la période estivale, The Bear pourrait revenir dès l’été 2025. C’est également ce qu’a suggéré le patron de la chaîne FX, qui distribue la série aux États-Unis, dans une interview à Variety.

Combien d’épisodes sont prévus pour la saison 4 ?

Pour continuer sur la lancée des saisons 2 et 3, on peut parier sur le fait que 10 nouveaux épisodes seraient prévus. Mais rien n’a été confirmé pour le moment sur le sujet.

Carmy et Sydney dans la saison 3 de The Bear // Source : FX/Disney+

La saison 4 de The Bear sera-t-elle la dernière ?

Si rien n’est officiel, les rumeurs persistent autour d’une fin de service pour The Bear. Le tournage consécutif des saisons 3 et 4 pourrait annoncer la fin de la série, mais aussi simplement faciliter l’aménagement des emplois du temps de Jeremy Allen White et Ayo Edebiri, de plus en plus demandés au cinéma comme à la télévision. Ebon Moss-Bachrach, qui incarne Richie, est également très attendu dans le rôle de Ben Grimm, alias la Chose, dans Les Quatre Fantastiques, prévu pour le 23 juillet 2025 au cinéma.

Une autre information pourrait bien pencher en faveur d’adieux à The Bear : le créateur de la série, Christopher Storer, semble bien occupé puisqu’il travaille déjà sur une nouvelle série pour FX, ainsi que sur un film policier.

Insultes, disputes et règlements de comptes sont toujours au menu de The Bear // Source : FX

À noter que The Bear a de nouveau été nommée à de multiples reprises cette année aux Emmy Awards, cérémonie qui récompense les séries américaines. Classée de façon incompréhensible dans la catégorie « comédie », à cause de son format court de 30 minutes, The Bear a récolté 23 nominations pour l’édition 2024, soit un record pour une série du genre. Pour savoir si les récompenses seront aussi nombreuses, il faudra attendre la remise des prix des Emmy Awards, qui aura lieu le 15 septembre 2024.

Quelle sera l’histoire de la saison 4 ?

Attention, spoilers à venir sur la saison 3 de The Bear. Si vous n’êtes pas à jour, arrêtez-vous ici !

À la fin de la saison 3, Carmy reçoit la première critique du Chicago Tribune sur son nouveau restaurant. On ignore encore si celle-ci est positive ou négative, mais on constate qu’il reçoit de nombreux appels en absence de Jimmy, son oncle et créancier, ce qui ne semble pas être une bonne nouvelle pour le futur de l’établissement.

Sydney, de son côté, pourrait créer son propre restaurant avec Chef Shapiro, après avoir bataillé pendant toute la saison avec Carmy pour obtenir davantage de libertés créatives, mais aussi financières. Chaud devant !

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2024 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !