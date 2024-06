Lecture Zen Résumer l'article

La saison 3 de The Bear arrive cet été sur la plateforme de streaming Disney+. Que sait-on du retour de Carmy (Jeremy Allen White) et Syndey (Ayo Edebiri) ?

Direction le monde erratique et tumultueux de la cuisine. La série The Bear, et ses épisodes intenses de 30 minutes, ont fait sensation depuis sa saison 1, jusqu’à remporter plusieurs Emmy Awards. Disponible en streaming sur Disney+, on lui compte déjà deux saisons. La troisième arrive très bientôt. Que sait-on sur ces nouveaux épisodes ?

La date de la saison 3 de The Bear

La saison 3 de The Bear sera disponible le 17 juillet 2024 sur Disney+.

Combien d’épisodes pour la saison 3 ?

Comme pour la saison 2, la saison 3 de The Bear comporte 10 épisodes en tout. Et nul besoin d’être patient, l’intégralité de la saison sera disponible à la date de diffusion, le 17 juillet. Le format reste le même, avec des épisodes de 30 minutes.

Le casting de The Bear

Les personnages principaux sont de retour :

Carmen « Carmy » Berzatto (Jeremy Allen White)

Sydney Adamu (Ayo Edebiri)

Richie (Ebon Moss-Bachrach)

De même que les personnages secondaires :

Neil (Matty Matheson)

Natalie « Sugar » Berzatto (Abby Elliott)

Marcus (L-Boy)

Tina (Liza Colón-Zayas)

Claire (Molly Gordon)

Jimmy (Oliver Platt)

L’amitié de Carmy et Sydney

Depuis quelque temps, des fans de The Bear ont construit une hypothèse sur la relation entre Carmy et Syndey : il y aurait une tension amoureuse entre les deux personnages. Il est vrai que les deux personnages sont très proches, lors de moments intimistes, touchants, ou parfois plus tendus.

Mais, justement, The Bear semble vouloir exceller dans la représentation de l’amitié sans implication romantique — et en fin de compte, cela fait franchement du bien. L’acteur l’a récemment confirmé auprès de Vanity Fair. L’actrice aussi, Ayo Edebery, avait estimé dans Hollywood Reporter qu’avoir « une dynamique non romantique » mais qui est « sexy et chargée » était important. Cette amitié sera d’ailleurs encore un peu plus approfondie durant cette saison 3, comme le montrent les premières images et le trailer.

Carmy et Syndey dans la saison 3 de The Bear. // Source : FX/Disney+

De quoi parlera la saison 3 ?

Il n’y a pas vraiment d’informations sur le scénario de ces nouveaux épisodes de la saison 3. Mais la sandwicherie désormais transformée en resto gastronomique, il va falloir tenir la pression face à ce challenge. On sent, devant la bande-annonce, que le stress de Carmy monte encore d’un cran, et que le chaos est au rendez-vous dans les cuisines… comme en salle.

Il va alors être très exigeant envers son équipe, sans doute trop, au risque de craquages. La pression à gérer sera donc plus que jamais un élément central de cette saison, qui promet de nouveau beaucoup d’émotions — et toujours des traits d’humour.

Oui, on a dit « chaos » // Source : FX/Disney+

Et la saison 4 de The Bear ?

Bonne nouvelle : The Bear a été renouvelée à l’avance pour une saison 4. Les deux saisons vont être tournées à la suite. Voilà qui devrait garantir un faible délai d’attente et, potentiellement, une fin en bonne et due forme. Cette saison 4 est attendue, en toute logique, pour 2025.

