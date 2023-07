Alors que la saison 2 de The Afterparty est enfin disponible sur Canal+ et Apple TV+, à raison d’un épisode chaque mercredi, voici 5 arguments pour vous convaincre de regarder cette merveilleuse série, qui rend hommage à la pop culture tout en offrant une intrigue policière surprenante. Idéal pour faire rimer été, meurtriers et canapé.

Vous êtes fatigués de trouver le coupable dès le premier épisode et vous avez l’impression que toutes les séries à base d’enquêtes se ressemblent comme deux gouttes d’eau ? Alors ne cherchez plus : The Afterparty est la série qui va vous prouver le contraire. Après une première saison déjà géniale, mais injustement méconnue, sortie en 2022, cette comédie policière revient, pour notre plus grand bonheur, avec 10 nouveaux épisodes, à découvrir sur Canal+ et sur Apple TV+.

Donner une chance à The Afterparty, c’est tout simplement l’assurance de voir l’une des meilleures séries de ces dernières années, qui part d’un postulat plutôt basique : un meurtre a eu lieu lors d’une réunion d’anciens élèves de lycée ou d’un mariage. Mais pour trouver le coupable, il y a un twist : chaque épisode est consacré à un personnage, qui dévoile sa version de l’histoire en empruntant à un genre cinématographique différent.

Romance, action, animation ou comédie musicale se succèdent ainsi dans un ballet qui plaira forcément à toutes celles et ceux qui ont déjà vu le moindre film dans leur vie (donc, à tout le monde en fait). Une valeur sûre, qui mélange un ton léger avec un puzzle intelligent à reconstituer au fur et à mesure, le tout dans des chapitres de 30 minutes. Voici donc 5 raisons de vous intéresser à The Afterparty.

1. The Afterparty est la comédie légère de l’été 2023

Entre la chaleur écrasante, l’actualité parfois anxiogène et les vacances qui pointent enfin le bout de leur nez, les séries drôles deviennent généralement notre bouée de sauvetage, qui nous permettent de toujours passer un bon moment, le temps de 20 ou 30 minutes. The Afterparty entre parfaitement dans cette catégorie, en offrant des situations improbables mêlées à une satire des riches, et servies par un casting peu connu, mais impeccable.

La saison 2 de The Afterparty dépasse même la première // Source : Apple TV+

Dans les deux saisons, Tiffany Haddish (Tuca & Bertie) et Sam Richardson (Ted Lasso) forment ainsi un duo d’enquêteurs du dimanche complètement loufoque, tandis que des seconds rôles comme Ilana Glazer (Broad City), Ben Schwartz (Parks and Recreation) ou Ken Jeong (Community, Crazy Rich Asians) prouvent une nouvelle fois leur talent.

Chacun apporte sa petite touche personnelle, son timing comique, dans une série chorale dont la dynamique fonctionne à merveille. Seul bémol : la première saison lorgne un peu trop souvent du côté des blagues pipi-caca, qui finissent par devenir un brin lourdingue. Mais les nouveaux épisodes rectifient heureusement le tir.

2. Mystère et boule de pop-corn

La période estivale est souvent idéale pour dévorer des romans policiers sur la plage, avec l’envie de ne pas lâcher son livre jusqu’à enfin démasquer le coupable. Bonne nouvelle : The Afterparty vous fera le même effet, version série. On enchaîne ainsi très facilement ces courts épisodes, dont les cliffhangers finaux relancent toujours la machine du classique « whodunnit? » (mais qui a fait le coup ?).

Jusqu’au dernier épisode, vous douterez de l’identité du coupable // Source : Apple TV+

D’autant que cette création Apple TV+ a eu la brillante idée de donner un rôle clé à l’enquêtrice, qui entend donc les versions de chaque suspect. Ses réactions spontanées et ultra crédibles de type « mais finalement, vous vous êtes embrassés ou pas ?! » ou « désolée mais pourquoi vous avez décidé de faire ça ? » font totalement écho à notre expérience de spectateur et à nos propres pensées face aux récits racontés. On vous le garantit : vous allez adorer imaginer des théories farfelues après chaque épisode, en dégustant votre meilleur pop corn.

3. Une déclaration d’amour à la pop culture

Le principal atout de The Afterparty reste son aspect le plus original : chaque épisode est consacré à un genre cinématographique. Cela donne évidemment lieu à 1 000 références à la seconde, tant la série montre qu’elle aime profondément le septième art. Il faut dire que la comédie policière a été imaginée par Christopher Miller, connu pour son duo avec Phil Lord sur des projets fous (et déjà ultra référencés) comme La Grande Aventure Lego, les scénarios de Spider-Man : New Generation et Across the Spider-Verse ou même le pilote de Brooklyn 99. Des influences que l’on retrouve évidemment dans The Afterparty, tel un cocktail détonnant destiné à tous les fans de pop culture.

Et c’est justement tout ce que l’on aime avec cette série : les épisodes rendent hommage avec autant de sérieux aux films noirs des années 1930 qu’aux concentrés d’action comme Fast & Furious. On assiste ainsi à un festival de culture geek, entre le teen movie American Pie, la comédie musicale Hamilton et les films de Wes Anderson. Devant The Afterparty, on pense souvent au travail d’Edgar Wright (Baby Driver, Scott Pilgrim), dans cette façon unique de mixer toute la pop culture du siècle dernier comme d’aujourd’hui en une seule scène.

L’épisode 6 de la saison 1 est tout en animation (et on adore) // Source : Apple TV+

Pourtant, la série utilise tous les clichés possibles et imaginables. Mais elle les utilise à bon escient pour en faire une série bourrée d’inventivité et d’humour, dans laquelle les personnages passent leur main sur une vitre pour enlever les gouttes de pluie sans succès, ou s’engagent dans une compétition façon mâles alpha dans un urinoir. The Afterparty est une série geek à souhaits, qui n’en a jamais honte, et rien que pour ça, on l’adore. Et cerise sur le gâteau : chaque genre correspond à la personnalité du personnage qui s’en empare, comme une sorte de poupée russe vertigineuse à la sauce méta.

4. Arrêtez-tout : il y a un épisode spécial Orgueil et Préjugés

Voilà, c’est un argument en soi. Oui, The Afterparty est un hommage sincère à la pop culture, mais elle est surtout une reconnaissance attendrie des fans qui remarquent jusque dans les moindres détails de leurs œuvres préférées. L’épisode 2 de la saison 2 est ainsi un délice pour tous les amoureux de Jane Austen.

Parfait pour le tea time // Source : Apple TV+

Reprenant tous les codes des romances anglaises façon 19ème siècle, cette lettre d’amour à la version d’Orgueil et Préjugés de 2005 va même jusqu’à reprendre la fameuse scène où Elizabeth Bennet et Mr Darcy viennent de se toucher la main. Autant vous dire que nous avons hurlé de joie sur notre canapé en découvrant cet épisode plus romantique que jamais.

5. Quand la musique est bonne

Enfin, si l’on aime autant se plonger dans le doux confort de The Afterparty, c’est également grâce à sa musique, qui accompagne chaque genre à la perfection. Composée par Daniel Pemberton, qui a travaillé sur Black Mirror ou Spider-Man : New Generation et Across the Spider-Verse, la bande originale s’adapte aussi bien à la romance, au thriller comme à la fiction pour enfants. Un véritable défi pour le musicien, qui expliquait dans une interview à Variety qu’il avait eu l’impression de devoir écrire les mélodies de 10 films différents.

L’épisode 3 de la saison 1 est une comédie musicale entraînante, entre Glee et Hamilton // Source : Apple TV+

Le point d’orgue des compositions de Daniel Pemberton se situe évidemment dans le générique, que l’on retrouve avec bonheur à chaque début d’épisode (par pitié, ne le passez pas, il est vraiment somptueux). Si vous regardez bien, vous verrez d’ailleurs que cette introduction, aux faux airs d’Arrête-moi si tu peux, donne de précieux indices sur les références cinématographiques à venir dans la saison… On vous l’a dit : The Afterparty sera vraiment la série de votre été.

La saison 2 de The Afterparty est disponible dès ce mercredi 12 juillet 2023, avec deux épisodes déjà en ligne. Un nouvel épisode sera ensuite dévoilé chaque mercredi, jusqu’au 6 septembre 2023. La saison 1 est accessible en intégralité sur AppleTV+ ainsi que via Canal+.

