Diablo IV a eu droit à un premier week-end bêta grâce à un accès anticipé. Un second arrive. Numerama, qui a pu y jouer, regroupe les conseils et les conseils pour parcourir efficacement le ténébreux monde de Sanctuaire.

Un accès anticipé à la bêta de Diablo IV était proposé du 17 au 20 mars, pour les personnes ayant précommandé le jeu, dont la sortie est toujours fixée au début du mois de juin 2023. Numerama a eu l’occasion d’y jouer de longues heures tout le week-end, sur PC et sur PlayStation 5. L’occasion de découvrir enfin le hack’n’slash tant attendu, dix ans après Diablo III.

Lilith, principale antagoniste du jeu. // Source : Blizzard

Cet accès anticipé va être suivi, dès le week-end d’après, d’une autre phase de test, cette fois ouverte à tout le monde. Du 24 au 27 mars, les joueurs et les joueuses vont pouvoir retourner dans le monde de Sanctuaire, cette fois sans prérequis. Il devrait y avoir beaucoup plus de monde : pour Blizzard, c’est à la fois un bon stress test et l’occasion de faire la promo du jeu.

Si vous n’avez jamais joué à un hack’n’slash, si cela fait un moment que vous n’avez pas eu un Diablo entre les mains ou si vous êtes du genre à avancer à tâtons dans les jeux vidéo, voilà quelques recommandations pour que votre prise en main dans le jeu se passe le mieux du monde. Ce sont des conseils élémentaires, évidents pour beaucoup, mais tellement indispensables.

Retrouvez notre grand récapitulatif de tout ce qu’il y a à savoir sur Diablo IV, l’un des jeux vidéo les plus attendus de 2023.

Les conseils indispensables pour Diablo IV

Ne soyez pas avare en potion

Sanctuaire est un monde violent, en particulier si vous optez pour un mode de jeu plus corsé. Vos potions sont peut-être ce qui vous tiendra à un cheveu de la mort. N’hésitez pas à les consommer, d’autant que leur ingestion conditionne l’accès aux globes de régénération qui tombent sporadiquement des monstres que vous affrontez.

Les potions que vous transportez existent en nombre limité dans votre besace. Pour que chaque gorgée soit efficace, pensez également à les améliorer (c’est possible tous les dix niveaux de votre personnage). Il vous suffit de vous rendre à l’alchimiste du coin et de payer la somme réclamée. Bien sûr, plus la fiole est de qualité, plus cela va vous coûter cher.

Au niveau 20, on peut améliorer deux fois sa potion. Ce n’est pas inutile quand on se prend des grands coups de hache sur le râble. // Source : Capture d’écran

Prenez les relais pour voyager vite dans Diablo IV

La région qui s’offre à vous, dans Diablo IV, est vaste, très vaste. Suffisamment vaste pour que vous trouviez rapidement pénibles les allées et venues que les quêtes vont vous demander de faire. Fort heureusement, il y a une option de voyage rapide : les relais. Ils sont dispersés un peu partout dans le monde, notamment dans les villes. Pensez à les activer en cliquant dessus (il n’y a pas de monture dans la bêta).

Dans la bêta, la zone accessible comporte sept relais — le plus important est celui qui se trouve au centre de la carte, dans la ville de Kyovashad, car c’est depuis cette localité que vous pouvez facilement rayonner partout. En principe, vous ne pouvez pas la manquer : à la fin du prologue, le jeu fait en sorte de vous y emmener. Pour les autres, gare à ne pas passer à côté !

Sauf si vous êtes du genre à apprécier les longues marches dans la solitude et le froid de Sanctuaire (qui n’est pas toujours si isolé et glacial), les relais évitent d’avoir à traverser toute la carte. // Source : Capture d’écran

Tracez des chemins sur la carte

Diablo IV offre une option permettant de tracer des chemins sur la carte, en plaçant une épingle à l’endroit souhaité. Cela génère une route à suivre, y compris dans des zones que vous n’avez pas encore découvertes. Une fois que vous arrivez à l’endroit indiqué, l’épingle est retirée automatiquement. Le tracé est indiqué en même temps sur la carte générale et sur la mini-carte. C’est essentiel pour se diriger.

Vous pouvez tracer des chemins optimisés vers les lieux qui vous intéressent. // Source : Capture d’écran

Une roue d’action avec des raccourcis sur Diablo 4

Vous avez accès à des commandes supplémentaires en pressant la touche « E » de votre clavier, si vous jouez à Diablo IV sur PC. Cela fera apparaître une roue d’action avec des raccourcis : vous avez accès à des emotes (dans la roue supérieure), mais aussi aux commandes les plus courantes (roue centrale), comme l’inspection d’un personnage, l’invitation d’un autre joueur, etc.

Cette roue peut être personnalisée, comme on le voit avec le bouton associé. Il y a d’ailleurs une roue inférieure également proposée avec des emplacements vides. Il y a aussi d’autres slots à prendre. Certaines emotes peuvent parfois déclencher des petits évènements en jeu. On pense au salut qu’on peut envoyer à un chien… mais ce n’est pas forcément recommandé.

Sur la roue centrale sont regroupées les actions les plus courantes. // Source : Capture d’écran

Changez le niveau de difficulté dans Diablo IV

Diablo IV est un monde âpre, exigeant. Si vous avez visé un mode de difficulté un peu trop compliqué, sachez que vous pouvez à tout le moment le réajuster avec un réglage plus accessible. Et, lorsque vous aurez une meilleure maîtrise, un excellent équipement et un bon groupe de camarades, rien ne vous empêchera de renforcer le challenge un peu plus tard.

Il existe aujourd’hui quatre niveaux de difficultés : aventure, expertise, cauchemar et tourment. La qualité des récompenses, le montant d’or, les avantages et les défis dépendent du degré de difficulté. L’accès à certains modes est conditionné à vos performances dans le jeu. On peut s’attendre à ce que Blizzard ajoute, à long terme, d’autres modes de difficulté, encore plus atroces.

Hâte d’avoir un Diablo IV en tourment XVI (non). // Source : Capture d’écran

Ne vous éparpillez pas dans les compétences

L’arbre de talent de Diablo IV peut intimider et la tentation existe de vouloir placer des points un peu partout. C’est piégeux : au contraire, attribuez vos compétences en ciblant des techniques et des sorts que vous employez vraiment, et que vous poussez au maximum. C’est mieux que de mettre quelques points partout, ce qui vous laisse avec des compétences « basiques ». Privilégiez la spécialisation à la polyvalence.

Le choix des compétences dépendra bien sûr de la classe que vous jouerez, des items que vous ramasserez au fil de l’aventure et de votre style de jeu. Mais dans la majorité des cas, il vaut mieux pousser à fond les capacités que vous utilisez dans votre partie, pour maximiser les dégâts, augmenter au maximum votre défense ou profiter convenablement d’un quelconque bonus.

Dans cet exemple, on a choisi de maximiser la technique chausse-trappe, en tenant compte d’un bonus offert par un objet. // Source : Capture d’écran

Testez et réattribuez les points de compétence

Dans Diablo IV, n’hésitez pas à « reroller » vos points de compétence, c’est-à-dire les réattribuer si vous jugez que votre répartition actuelle n’est pas plaisante à jouer ou plus optimale. Vous devriez d’autant plus vous lancer puisque la répartition des points est gratuite jusqu’au niveau 15 — ce qui permet de tester les compétences auxquelles vous avez accès, sans rien débourser.

Au-delà du niveau 15, cela devient payant, mais les prix ne sont pas excessifs — au début, du moins. Vous n’aurez de toute façon pas le choix : il est très improbable que le build que vous avez constitué tout fièrement soit encore fiable à plus haut niveau — sauf si vous êtes un génie du theorycrafting — et cohérent avec les items que vous aurez récupérés.

Lorsqu’il est temps de se créer un nouveau build pour dézinguer du monstre à la pelle. // Source : Capture d’écran

Tenez compte des bonus de vos items

Pour attribuer vos points de compétence (ou pour les réattribuer), une piste que vous ne devez pas négliger se trouve dans les bonus de vos items. Certains objets que vous équiperez sont dotés de facultés particulières (par exemple, +1 point à toutes vos compétences d’imprégnation, comme on peut le voir dans la capture ci-dessous).

Ces bonus peuvent être une indication sur la manière d’orienter votre build. Gare toutefois à ne pas toujours changer dès qu’un bonus est présent. Parfois, celui-ci sera trop différent de votre style de jeu ou désorganisera vos statistiques. Dans le cas de l’amulette, les techniques de camouflage n’étaient pas utilisées pendant la partie, car on voulait jouer autrement.

Un objet légendaire (orange) dans Diablo IV. Ils font partie des plus convoités. // Source : Capture d’écran

Lisez les conseils de Blizzard

Dernier conseil… les écrans de chargement de Diablo IV regorgent de conseils. Lisez-les, même si vous êtes spécialiste des Diablo, car ce nouvel opus va apporter des mécaniques et des subtilités nouvelles. Certains commentaires du studio vous sembleront basiques, d’autres plus techniques. Et, parfois, vous verrez afficher une suggestion très utile pour vos aventures.

Blizzard a quelques suggestions et remarques à vous donner. // Source : Capture d’écran

