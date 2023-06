Diablo 4 propose plusieurs niveaux de difficulté, selon le degré de challenge désiré. De base, il y en a deux. On peut modifier cette difficulté quand on veut.

Avant de vous lancer dans Diablo IV, il va falloir prendre plusieurs décisions cruciales : choix de la classe, personnalisation esthétique de votre personnage et sélection d’un niveau de monde. Ce dernier critère correspond à la difficulté du jeu. De base, le hack’n’slash en propose deux (mais on en débloquera deux autres plus tard).

Dans Diablo IV, le niveau de monde régit plusieurs aspects en jeu : la résistance des ennemis et les récompenses obtenues (or, points d’expérience) Le deal est simple : plus on se met de bâtons dans les roues, plus on récolte du butin gratifiant. Néanmoins, il ne s’agit pas d’un choix définitif. Si jamais vous démarrez Diablo IV sur le palier 2 et qu’un passage corsé vous pose un problème, vous pouvez vous faciliter la vie. Mais il ne suffit pas d’aller dans les menus pour le faire.

Modifier la difficulté de Diablo IV

Il y a deux manières de modifier la difficulté dans Diablo IV. Quand on n’est pas encore dans la partie, on peut le faire depuis le menu principal, sur l’écran de sélection du personnage.

On peut modifier le niveau de difficulté de Diablo IV depuis le menu principal. // Source : Capture PS5

Faut-il toujours revenir au menu principal et se déconnecter pour modifier ce paramètre ? Non. Mais il faut se rendre à un point précis de la carte : dans la ville de Kyovashad (la première grosse ville, située dans la région initiale), il existe une statue auprès de laquelle on peut modifier rapidement le niveau de monde. C’est moins rapide que s’il y avait un simple réglage en se rendant dans les menus du jeu (en pleine partie). Mais, c’est plus narratif.

Lieu où se trouve la statue à Kyovashad. // Source : Capture PS5

La différence entre les deux premiers niveaux de monde de Diablo IV :

Aventure Expertise Ennemis Faciles à vaincre Coriaces Expérience + 20 % Or + 15 %

On remarquera que le niveau de monde n’a aucune incidence sur le butin ramassé, ce qui veut dire que vous n’aurez pas forcément de meilleures pièces d’équipement en optant pour plus de challenge. Pour certains, le niveau 1 est même le meilleur moyen de faire évoluer son personnage rapidement : le gain de 20 % en expérience finit par être négligeable. Et on pourra perdre du temps en raison d’une difficulté accrue (perte de temps = moins d’expérience accumulée).

À noter qu’on peut avoir envie de modifier le niveau de monde pour deux raisons : moduler le challenge (plus ou moins) et jouer en coopération. En effet, tous les participants d’une même session en ligne doivent évoluer dans le même palier.

