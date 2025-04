Lecture Zen Résumer l'article

Le studio Blizzard a publié un calendrier complet de ce que l’on peut attendre de Diablo IV dans les mois à venir. L’occasion de confirmer que la future extension du célèbre hack’n’slash sortira en 2026.

Avant le lancement de Diablo IV, le studio Blizzard avait fait une promesse ambitieuse : sortir une nouvelle extension tous les ans. L’intention, louable, visait à répondre à la nécessité d’occuper en permanence les joueuses et les joueurs, de façon à les empêcher d’aller voir ailleurs (coucou Path of Exile 2). Hélas, elle a finalement pris du plomb dans l’aile : en 2025, Diablo 4 n’aura aucun contenu comparable à Vessel of Hatred.

Mais que les fans se rassurent : dans un communiqué publié le 8 avril, Blizzard a partagé ses plans pour les futurs mois de Diablo 4, en termes de contenus et de mises à jour. L’occasion de découvrir que la prochaine extension sera bien disponible en 2026, sans plus de précision. En attendant, de nombreux chantiers seront adressés. Il y aura en outre des collaborations avec d’autres univers.

Tout ce qui est prévu en 2025 sur Diablo IV. // Source : Blizzard

Tout ce qui est prévu pour Diablo IV en 2025

Blizzard garde secrète l’identité des deux partenariats prévus aux deuxième et quatrième trimestres de cette année — un risque pour l’ambiance lugubre de Diablo 4 ? Sur ce point, Blizzard se veut rassurant : « Nous sommes très enthousiastes à l’idée d’associer l’univers de Diablo à des univers qui complètent sa thématique sombre ». Diablo IV ne va manifestement pas devenir Fortnite, même si on sait que ces collaborations sont importantes pour créer de l’engagement.

La saison des maléfices, en cours, se terminera bientôt, au profit du retour de Bélial, évènement durant lequel le seigneur du mensonge fera son apparition. Suivra, cet été, Les Péchés des Horadrims, une saison qui fera la part belle aux donjons du cauchemar. En fin d’année, Chaos Infernal s’axera sur les hordes. Ces trois temps de l’année 2025 amèneront jusqu’en 2026, année de la très grosse mise à jour, donc.

Par ailleurs, il est à noter l’ajout, entre juillet et septembre, d’une fonctionnalité que les joueuses et joueurs PlayStation et Xbox de Diablo IV attendent depuis le lancement : la compatibilité clavier/souris, qui sera une option supplémentaire pour les personnes concernées (la manette peut s’avérer meilleure, selon les cas). Blizzard entend aussi revoir les récompenses débloquées en jeu, afin qu’elles « soient plus gratifiantes ». Ce qui vaut aussi pour le passe saisonnier, vite critiqué pour son contenu.

