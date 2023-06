Diablo IV est en train de réussir son lancement. Les premiers indicateurs sont ultra positifs. En 2012, Diablo III ne pouvait pas en dire autant.

Nous sommes en 2012 et l’excitation est à son comble. Plus de 10 ans après Diablo II, Blizzard Entertainment s’apprête à lancer Diablo III, uniquement sur PC. L’engouement est finalement vite douché par une sortie chaotique, matérialisée par des problèmes de serveur empêchant nombre de joueuses et de joueurs de se lancer dans l’aventure. « Malgré des prévisions très enthousiastes, notre préparation pour le lancement du jeu s’est avérée insuffisante », concèdera l’entreprise américaine à l’époque.

Plus de 10 ans plus tard, le constat n’est pas du tout le même pour Diablo IV. Il y avait des craintes légitimes quant à la capacité de Blizzard Entertainment à réussir le lancement (Overwatch 2 a connu quelques pépins à l’allumage également, il y a quelques mois). Mais le miracle s’est produit et, dans un communiqué publié le 6 juin, l’éditeur Activision Blizzard est fier d’annoncer que Diablo IV a connu le meilleur lancement d’un jeu Blizzard Entertainment en termes de ventes (ce qui, certes, ne veut pas dire grand-chose, sans chiffre concret).

Décollage réussi pour Diablo IV

Outre son passif peu rassurant, Blizzard Entertainment se mettait aussi une balle dans le pied en sortant Diablo IV sur cinq plateformes à la fois (une première pour la saga) : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X et PC. Ce qui peut multiplier les risques de voir arriver des problèmes. D’ailleurs, certains propriétaires d’une console PlayStation n’ont pas été épargnés, avec un bug au niveau de la licence (un bug assez mineur).

Malgré tout, Blizzard Entertainment était quand même confiant pour le lancement de Diablo IV. Quelques jours avant, l’entreprise rassurait tout le monde. Il faut admettre qu’elle a tout fait pour se mettre dans les meilleures dispositions : deux phases de bêta ouverte (la première a connu des soucis), un test de charge (qui correspond à une montée en masse), un accès anticipé et un lancement pour tout le monde. En étalant autant, les développeurs ont pu voir venir. La sortie du 6 juin était le dernier gros test à remplir et il n’y a, a priori, aucune plainte à déplorer.

Diablo IV // Source : Capture PS5

Blizzard Entertainment peut dès lors se féliciter d’avoir déjà compilé plus de 93 millions d’heures de gameplay de Diablo IV en 4 jours (entre le 2 et le 6 juin), ce qui correspond à plus de 10 000 ans. Maintenant que la sortie est un succès, le plus dur est à venir pour Blizzard Entertainment, qui doit assurer un suivi sur le long terme à son jeu-service. Deux extensions sont déjà en préparation pour poursuivre l’intrigue, tandis que Diablo IV aura droit à du contenu saisonnier pour occuper les millions de fans. Notamment ceux qui sont déjà au niveau maximum.

