L’overlay map, cette carte qui apparaît en surimpression sur l’écran et qui existait dans les anciens jeux Diablo, ne sera disponible dans Diablo IV.

Les deux week-ends de bêta ont assurément fait le bonheur des joueurs et des joueuses. Pour Blizzard, ces deux séquences ont surtout été l’occasion de tester le jeu en conditions réelles, deux mois avant son lancement. Stabilité des serveurs, équilibrage des classes, mécaniques de jeu… mais aussi la vérification de certains choix de jouabilité.

L’entreprise, dans un point d’étape partagé le 14 avril, a ainsi admis que la structure des donjons souffrait d’un manque d’originalité et nuisait à l’expérience de jeu. Des mesures ont été prises pour les rendre plus attrayants. Elle a aussi détaillé d’autres changements qui seront actifs à la sortie de Diablo IV, le 6 juin. Mais il y a aussi des décisions qui ne bougeront pas. À première vue.

Pas d’overlay map dans Diablo IV

Ainsi, les joueurs et les joueuses devront se préparer à un Diablo IV qui n’aura pas droit à « l’overlay map », c’est-à-dire cette carte transparente qui apparaît au milieu de l’écran et se superpose à la partie. Dans un tweet publié le 14 avril, le grand patron de Diablo chez Blizzard, Rod Fergusson, a confirmé que cet affichage ne sera pas proposé. En tout cas, pour le moment.

La mini-carte, en haute à droite de l’écran. // Source : Capture d’écran

Actuellement, Diablo IV fournit deux options pour se repérer dans la géographie de Sanctuaire — le monde dans lequel les joueurs et les joueuses évoluent. Il y a la carte générale, qui s’affiche avec une commande et permet de tout ce que vous avez déjà visité. Et il y a la mini-carte, en haut à droite de l’écran, qui montre ce qui est à proximité de votre personnage.

Cette absence d’overlay map avait déjà été relevée lors des deux bêtas, en mars. La confirmation de son absence dans Diablo IV a suscité évidemment des réactions contrastées — pour ne pas dire mitigées, voire de déception — chez celles et ceux qui ont connu les précédents Diablo. Cette carte superposée permet de voir en un coup d’œil ce qui a été exploré.

À quoi ressemble l’overlay map dan Diablo II Ressurected. // Source : Blizzard / Polygon

Cette fonctionnalité s’avère commode, notamment à haut niveau, pour optimiser son parcours dans le jeu. Elle permet de déterminer un trajet plus efficace pour passer de salle en salle ou pour se repérer en monde ouvert, en dehors des donjons. Dans son tweet, Rod Fergusson n’a pas détaillé les raisons pour lesquelles Blizzard juge que cette surimpression n’a pas sa place dans Diablo IV.

On peut néanmoins se dire que, pour des raisons d’expérience d’immersion, Blizzard envisage peut-être de ne pas proposer cette option au début de la « carrière » de Diablo IV. Une façon de maintenir une dose de mystère et d’inconnu durant les phases d’exploration. Cela expliquerait le « pour le moment » du tweet du patron de la saga Diablo chez Blizzard.

À quoi ressemble la carte générale dans Diablo IV. Certaines sont cachées, car elles n’ont pas été encore explorées. // Source : Capture d’écran

Quand quelques mois auront passé, peut-être la position du studio évoluera-t-elle. Lorsque les joueurs et les joueuses seront surtout concentrés à optimiser leur « run » en enchaînant les donjons pour dénicher de nouveaux items surpuissants, ce sera sans doute le bon moment pour ajouter cette overlay map. Et ainsi rendre ces sessions de « farm » plus efficaces encore.

