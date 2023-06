Vous voulez gagner des niveaux rapidement et récupérer du butin de manière efficace dans Diablo IV ? Un donjon rempli d’ennemis élites se trouve dans la première région.

Depuis le 2 juin, les joueuses et joueurs ayant opté pour l’une des éditions les plus chères de Diablo IV peuvent s’adonner à leur plus grande passion : tuer des monstres, ramasser du butin et devenir de plus en plus puissant. Pour progresser dans le jeu, plusieurs approches sont envisageables. Certains vont d’abord suivre la quête principale, quand d’autres vont préférer farmer, c’est-à-dire trouver le meilleur spot pour progresser rapidement.

Dans la première région (les Pics brisés), un donjon s’avère être le candidat idéal pour attirer celles et ceux qui veulent que leur personnage connaisse une évolution fulgurante. Il présente les caractéristiques suivantes : il est court, son organisation interne est simple (juste des cercles) et, surtout, il est rempli d’ennemis élites. Plus puissants que les autres, ils permettent de gagner davantage de points d’expérience, tout en maximisant ses chances d’obtenir des récompenses de qualité.

Le lieu où se trouve le donjon. // Source : Capture PS5

Un donjon parfait pour monter rapidement en niveau dans Diablo IV

Le donjon en question s’appelle « Grotte de Balafraîche ». Son seul tort est d’être accessible après avoir terminé l’un des trois bastions de la première région, à Malnok (au nord est de la carte, près du refuge de la tribu de l’ours). Dans Diablo IV, les bastions sont des tâches particulièrement corsées. Ils imposent d’enchaîner une série de petits objectifs face à des ennemis de niveau supérieur, jusqu’à un boss vraiment redoutable. Avant de pouvoir farmer la « grotte de Balafraîche », il faudra donc terminer le bastion Malnok, ce qui sera plus aisé à plusieurs.

Un donjon très court mais bien rempli. // Source : Capture PS5

Au sein de la « grotte de Balafraîche » (qui nécessite de détruire trois chairs sacrificielles dans des couloirs étroits et bien protégés), les ennemis élites sont nombreux. En 15 à 20 minutes de temps jeu, vous en croiserez une dizaine. J’ai tenté l’aventure à deux reprises. En solo, il m’a fallu moins de 20 minutes pour passer du niveau 27 à 28. En coopération, moins de 15 minutes ont suffi pour atteindre le niveau 34. Le tout avec un paquet de pièces d’équipement récupérées. En termes de rentabilité, on peut difficilement faire mieux.

L’entrée du donjon. // Source : Capture PS5

On conseillera d’ailleurs de ne pas tuer le boss du donjon, qui fait plus perdre de temps qu’autre chose (barre de vie trop grande) et qui est peu intéressant. L’astuce consiste alors à remettre à zéro le donjon pour le recommencer autant de fois que nécessaire.

