Blizzard a évoqué l’équilibre des classes de Diablo IV. L’occasion de rappeler qu’elles ne peuvent pas toujours évoluer à une puissance comparable, à chaque niveau.

« Le truc avec l’équilibre, c’est que c’est un équilibre avec le temps, pas un équilibre sur le moment » : cette phrase est signée Rod Fergusson, le directeur de la saga Diablo. Dans un entretien paru le 20 mars sur NME, il dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas : oui, les classes ne sont pas toujours équilibrées dans Diablo IV — ce que rapportaient plusieurs joueurs ayant goûté à la première phase de la bêta ouverte. Pour Blizzard, c’est surtout un travail de funambule et l’idée n’est pas que l’équité des classes soit constamment garantie.

Le débat est lancé alors que plusieurs témoignages ont déploré un manque de puissance du barbare, comparativement à la sorcière et au voleur, surtout dans les premiers niveaux de la progression. Dans les colonnes de GamesRadar, Joe Shely, directeur de Diablo 4, a d’ailleurs confirmé que la classe recevra quelques améliorations d’ici à la sortie prévue en juin — « Nous ne voulons pas qu’un joueur qui choisit un barbare se sente faible à bas niveau ». C’est aussi à cela que sert une bêta : en plus de tester la solidité des serveurs, elle permet de voir les points qui fâchent et de rectifier le tir dans la mesure du possible.

L’équilibre des classes dans Diablo IV ? Un sujet compliqué

« En raison de la spécialisation dans les enchantements, les sorcières auront plus de talents que les autres, tandis que les barbares, avec leurs quatre armes, auront plus d’emplacements pour les équipements légendaires. Si vous prenez ça en compte pour toutes les classes, il y aura des moments où, par exemple, un barbare sera faible comparé aux autres, surtout dans les 10 et 20 premiers niveaux », indique Rod Fergusson. D’après lui, le barbare s’épanouit plus facilement plus tard.

Par conséquent, on comprendra qu’il ne faut pas réellement comparer les classes entre elles, même si l’on sera tenté de le faire en raison des combats en PvP. La notion d’équilibre s’annonce complexe à gérer pour Blizzard, qui doit en prime garantir une différenciation suffisante afin de proposer de la variété dans le gameplay. « Quand vous équilibrez quelque chose pour garantir l’égalité, vous pouvez tomber dans le piège de la similitude », confie à ce sujet Joe Shelly.

Le barbare dans Diablo IV.

Numerama peut confirmer cette perception d’un manque d’équilibre. Notre sorcière est devenue une véritable machine à tuer dès que l’on a mis tous les points de compétences dans la catégorie « pyromancie ». Un sort, en particulier, nous a paru beaucoup trop puissant : il invoque une hydre qui balance des boules de feu sur les ennemis. « Le sort Hydre peut tuer la plupart des boss tout seul, vous avez juste à l’utiliser et à courir », déplore Carrot_Grouchy sur Reddit. Blizzard devrait revoir sa puissance à la baisse, pour ne pas transformer la sorcière en un moyen trop facile de triompher dans Diablo IV (tout du moins dans les premières heures).

Autre grand fan de Diablo, Le_Vagabond a soulevé un point qui va dans le sens des propos de Blizzard : « J’ai joué sorcier jusqu’au niveau 90 lors de la bêta fermée, et je ne commencerai pas avec cette classe à la sortie malgré mes 3 000 heures et plus sur Diablo III et mon attirance pour les lanceurs de sorts. Vous ne pouvez pas comparer des personnages de niveau 25 avec ceux du endgame car vous manquez 2/3 de leur puissance. »

