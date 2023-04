Pour la première fois dans l’histoire de la saga Diablo, Blizzard Entertainment va introduire la possibilité de se déplacer sur des montures. Néanmoins, leur utilisation sera limitée.

Pour parcourir l’immense carte de Diablo IV, découpée en plusieurs zones, on pourra faire appel à des montures. Cet élément de gameplay, lié à l’exploration et inédit dans l’histoire de la saga culte, n’a pas pu être testé à l’occasion de la bêta de Diablo IV. Et, on sait désormais pourquoi : les montures ne pourront être utilisées qu’après avoir terminé la campagne principale une première fois, a indiqué Blizzard Entertainment dans un communiqué publié le 24 avril 2023.

« Débloquées après avoir terminé la quête principale avec un personnage, les montures disposent d’un grand nombre d’options de personnalisation », révèle l’entreprise. Cela signifie que les premières heures passées dans Diablo IV ne se feront qu’à pied, avec des trajets qui pourraient s’avérer fastidieux si les environnements s’annoncent trop étendus. Cette restriction semble étrange, mais on imagine qu’elle est pensée pour encourager les joueuses et les joueurs à prendre leur temps quand ils découvrent Sanctuaire pour la première fois.

Une monture dans Diablo IV. // Source : Blizzard Entertainment

Dans Diablo IV, les montures ne seront pas disponibles tout de suite

« Une fois qu’une monture est débloquée, elle peut être utilisée dans tous les modes de jeu pour tous vos personnages », confie par ailleurs Blizzard Entertainment. La limite ne vaut donc que pour la toute première partie. Pour les autres personnages, il y aura un peu plus de laxisme. Là encore, c’est logique : une fois que l’on a pris le temps de découvrir tout Diablo IV à pied, obliger à le refaire serait très, très frustrant.

Bien sûr, les montures pourront être personnalisées à l’envi. Blizzard Entertainment évoque « différents types de montures, d’armures et de trophées » pour façonner un compagnon de route à son image. À la manière d’un chasseur, il sera possible d’arborer fièrement les récompenses obtenues à l’issue de victoires marquantes (exemple : battre un boss mondial). À ce sujet, l’entreprise souligne : « Ces décorations transformeront votre fidèle destrier en un véritable cheval de bataille. »

On rappelle que la prochaine bêta, qui servira d’ultime test pour les serveurs, permettra de récupérer une récompense pour une monture. En battant Ashava, la cracheuse de pestilence, avec un personnage de niveau 20, vous obtiendrez le « Trophée de monture Sanglot d’Ashava ». Le défi s’annonce de taille : Ashava est un boss mondial qui nécessite du temps, de la maîtrise et de la puissance. En étant limité au niveau 20 (contre 25 pour les précédents week-ends de bêta), ce ne sera pas une sinécure.

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.