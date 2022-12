L’année 2023 s’annonce grandiose pour les fans de jeux vidéo. Rien qu’au premier semestre, les grosses sorties vont s’empiler.

L’année se termine aussi pour le marché des jeux vidéo. 2022 a été marquée par la sortie d’Elden Ring, entre autres réussites (et, bien sûr, quelques flops). Alors que le calendrier se referme, il est temps de prendre ses jumelles et de regarder un horizon plus ou moins lointain.

2023 s’annonce particulièrement riche pour les fans de jeux vidéo. Rien qu’au premier semestre, les grosses sorties vont s’enchaîner et l’on aura à peine le temps de respirer. Voici d’ailleurs nos plus grandes attentes pour les mois à venir.

Comme toujours, nous n’avons listé que des jeux vidéo avec une date de sortie déjà connue — ceux qui risquent moins d’être repoussés. D’autres productions majeures — Marvel’s Spider-Man 2 chez Sony, Starfield chez Microsoft — sont bien évidemment dans notre viseur également.

Resident Evil 4 // Source : Capcom

Les jeux vidéo que l’on attend le plus en 2023

Dead Space Remake (PS5, Xbox Series & PC)

Dead Space est l’un des meilleurs jeux d’horreur de l’histoire. Mais, on parle d’un titre sorti en 2008, qui commence à faire son âge malgré ses immenses qualités. Si la saga est tombée dans l’oubli après un troisième opus décevant, Electronic Arts a décidé de relancer la licence avec un remake du premier opus. Héros qui parle, niveaux repensés, réalisation en plan séquence, graphismes bien sûr réactualisés : le studio Motive met les petits plats dans les grands. On y a joué, et l’on a hâte de replonger dans l’horreur.

Date de sortie : 27 janvier

Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard (PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One & PC)

Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard est un immense fantasme. Il s’agit de l’adaptation la plus ambitieuse de l’univers Harry Potter au format vidéoludique. On nous promet une épopée ultra-complète, où l’on incarnera un élève de l’école de Poudlard lié à un sombre secret. On retrouvera un gameplay inscrit dans le genre RPG en monde ouvert, avec des tonnes de choses à faire ou à découvrir — y compris des lieux qui paraîtront familiers aux fans. Warner Bros. joue gros avec Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard et l’on se dit que ce sera l’extase ou la porte.

Date de sortie : 10 février

Wo Long: Fallen Dynasty (PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One & PC)

Wo Long: Fallen Dynasty est le futur jeu de Team Ninja, l’un des rares studios à s’être frotté — avec réussite — au genre popularisé par la trilogie Dark Souls. On peut donc s’attendre à des bases suffisamment solides, au service d’une expérience portée par son exigence et ses combats difficiles à maîtriser. L’univers de Wo Long: Fallen Dynasty se fondera sur une relecture des Trois Royaumes à la sauce dark fantasy.

Date de sortie : 3 mars

Star Wars Jedi: Survivor (PS5, Xbox Series & PC)

A-t-on joué à un meilleur jeu vidéo Star Wars que Star Wars Jedi: Fallen Order ces dernières années ? Non, et de loin. Ce jeu d’action/aventure spectaculaire a créé la surprise lors de son lancement en 2019, et l’on s’attend à ce que la suite corrige ses rares défauts. Cal Kestis, Jedi poursuivi par l’Empire, devrait connaître une belle évolution. En prime, Electronic Arts a eu la bonne idée de rapidement officialiser la date de sortie, une sacrée preuve de confiance pour ce Star Wars Jedi: Survivor.

Date de sortie : 17 mars

Resident Evil 4 Remake (PS5, PS4, Xbox Series & PC)

Dead Space ne sera pas le seul jeu d’horreur culte à bénéficier d’un remake en 2023. Après Resident Evil 2 et Resident Evil 3, Capcom enchaîne les relectures et s’attaque logiquement à Resident Evil 4. À nos yeux, il s’agit du meilleur épisode de la saga phare. Par conséquent, on n’imagine pas la firme japonaise faire n’importe quoi avec l’un des plus beaux joyaux de son catalogue. Une chose est sûre : les occasions d’avoir peur ne vont pas manquer pendant le premier trimestre.

Date de sortie : 24 mars

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Switch)

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom n’est ni plus ni moins que la suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild — considéré dans nos colonnes, et par beaucoup, comme le jeu de la dernière décennie. Six ans après, Link s’apprête à pousser la Nintendo Switch dans ses derniers retranchements. C’est, d’ailleurs, notre seule crainte : la console est-elle suffisamment puissante pour procurer une aventure encore plus grandiose au héros ? Les doigts sont croisés.

Date de sortie : 12 mai

Suicide Squad: Kill the Justice League (PS5, Xbox Series & PC)

Derrière Suicide Squad: Kill the Justice League, on retrouve le studio Rocksteady, qui a brillé avec la trilogie Batman: Arkham. Pour lui, la suite du voyage se passe du côté des méchants : la Suicide Squad, qui a connu le meilleur et le pire au cinéma, devrait nous garantir de grands moments de jeu vidéo. Le casting est notamment composé de Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang et King Shark. Bien sûr, ils devront en découdre avec Batman.

Date de sortie : 26 mai

Diablo IV (PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One & PC)

Diablo III est sorti en 2012. Soit, il y a dix ans. C’est peu dire que l’attente a été suffisamment longue pour les fans des hack’n’slash de Blizzard Entertainment. D’autant que l’adaptation mobile, baptisée Diablo Immortal, est loin d’avoir remporté les suffrages. Pour ce quatrième opus, l’entreprise américaine reviendra à une ambiance bien plus sombre — plus proche de Diablo II. C’est déjà un excellent point de départ.

Date de sortie : 6 juin

Final Fantasy XVI (PS5)

Pourquoi croire en Final Fantasy XVI, alors que la saga de Square Enix souffle le chaud et le froid ces dernières années ? Tout simplement parce qu’il est réalisé par Naoki Yoshida, l’homme qui a transformé le MMORPG Final Fantasy XIV en véritable poule aux œufs d’or pour Square Enix. La confiance est totale, et les premières bandes-annonces sont toutes plus incroyables les unes que les autres. Bref, on a vraiment envie d’y croire.

Date de sortie : 22 juin

