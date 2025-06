Lecture Zen Résumer l'article

Diablo 4 s’apprête à entamer sa neuvième saison, intitulée Péchés des Horadrims. Outre le contenu thématique pour occuper les joueuses et les joueurs, elle introduit un changement permanent qui pourrait plaire à certains fans PlayStation et Xbox.

Diablo 4 est le premier épisode de la saga à être à la fois sorti sur PC et consoles. Ce lancement historique a conduit Blizzard Entertainment à penser le gameplay pour deux schémas de contrôle : avec une manette ou avec le combo clavier/souris. Depuis le début, les joueuses et joueurs PC ont le choix entre les deux options, avec une interface qui s’adapte. Sur Xbox et PlayStation, on ne peut jouer qu’avec une manette. Mais cette restriction sera bientôt de l’histoire ancienne.

Dans un communiqué publié le 24 juin, Blizzard Entertainment donne des détails sur la neuvième saison de Diablo 4, intitulée Péchés des Horadrims. Elle permettra de « manier une puissante magie horadrique et d’exhumer les secrets du passé dans le cadre d’une nouvelle série de quêtes saisonnière ». Bref de quoi occuper quelques heures. Mais une ligne de la longue présentation risque d’intéresser certaines personnes plus que d’autres : elle concerne « les fonctionnalités permanentes au-delà de la saison 9 ».

Diablo 4 // Source : Blizzard Entertainment

Le mode clavier/souris arrive sur les versions Xbox et PlayStation de Diablo 4

Chaque saison de Diablo 4 est l’occasion pour Blizzard Entertainment de mettre à jour son hack’n’slash, soit avec des chantiers prévus depuis longtemps, soit avec des ajustements motivés par les retours de la communauté. Pour la saison 9, une nouvelle option de confort de jeu va apparaître dans les menus des versions Xbox et PlayStation, avec la possibilité de jouer avec un clavier et une souris — comme sur PC.

Deux écoles s’opposent sur la saga Diablo concernant la manière de jouer. Certains louent le côté « pointer/cliquer » hyper efficace et rapide, quand d’autres ont des arguments solides pour défendre la manette (plein de raccourcis accessibles pour les sorts, déplacements adaptés au stick…). On peut même trouver des témoignages de fans qui ont fait la bascule, notamment pour jouer une classe comme le Barbare. « Après avoir atteint le niveau 24 de mon barbare quasi exclusivement à la manette, je commence à penser que c’est la meilleure option pour les classes au corps-à-corps », indiquait par exemple Morgan Park de chez PC Gamer. Son seul biais ? La gestion de l’inventaire reste beaucoup, beaucoup plus simple avec une souris.

Offrir le choix reste la meilleure chose que puisse faire Blizzard Entertainment. Et l’arrivée de la compatibilité clavier/souris était annoncée dans la feuille de route de 2025 — année pendant laquelle il n’y aura pas d’extension –, entre juillet et septembre. Ce sera donc pour le 1er juillet, ce qui coïncide aussi avec l’arrivée de Diablo 4 dans le PlayStation Plus.

