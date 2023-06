Disponible exclusivement sur Battle.net, Diablo 4 n’est pas compatible nativement sur le Steam Deck. Mais il existe une méthode simple pour jouer au hack’n’slash de Blizzard sur la console portable de Valve.

Pour jouer à Diablo IV sur PC, il faut passer par Battle.net. Le hack’n’slash de Blizzard n’est pas disponible sur Steam, ce qui ne le rend pas natif avec le Steam Deck. La console de Valve représente pourtant une aubaine pour profiter de Diablo IV n’importe où avec un confort appréciable. L’Asus Rog Ally, qui tourne sur Windows 11, n’a pas ce problème : il suffit d’installer Battle.net comme on le ferait sur n’importe quel PC.

Fort heureusement, il est possible de jouer à Diablo IV sur le Steam Deck, à condition de mettre un peu les mains dans le cambouis (c’est-à-dire sortir de l’interface « console » du produit). Bonne nouvelle : installer Diablo IV sur le Steam Deck ne vous prendra que quelques minutes grâce à cette méthode simple (il en existe d’autres, bien plus compliquées).

Comment installer Diablo IV sur le Steam Deck en quelques minutes ?

Pour accéder facilement à Battle.net sur le Steam Deck, le mieux reste de passer par un logiciel baptisé Lutris (qui sert de portail vers d’autres launcher que Steam). Pour ce faire, il faut activer le mode bureau du Steam Deck (« marche/arrêt » puis « Basculer vers le bureau »). Ensuite, il est nécessaire de cliquer sur l’icône « Discover », en forme de mallette bleue. Dans cette application, chercher « Lutris » dans la barre de recherche et installer le logiciel.

Une fois Lutris installé, voici les étapes à suivre pour télécharger Diablo IV sur le Steam Deck ;

Ouvrir Lutris ;

Cliquer sur le petit « + » situé en haut à gauche ;

Chercher « Battle.net » et installer en acceptant toutes les notifications ;

Attendre la fin de l’installation.

Toujours dans le mode bureau, ouvrez Battle.net, renseignez vos identifiants et téléchargez Diablo IV (ou n’importe quel jeu de votre bibliothèque). Attention, vous aurez sans doute besoin d’un clavier physique pour taper vos identifiants Battle.net (durant notre test, le clavier virtuel ne fonctionnait pas).

La dernière chose à faire est d’intégrer Lutris à sa bibliothèque Steam pour ne plus avoir à passer manuellement par le mode bureau pour accéder à Battle.net. Il suffit de lancer l’application Steam et de cliquer sur « Ajouter un jeu » puis « Ajouter un jeu non Steam ». Cherchez Lutris et le tour est joué.

De retour dans l’interface standard, vous n’aurez plus qu’à lancer Lutris puis Battle.net pour jouer à Diablo IV. Attention, veillez à avoir la bonne configuration pour la manette, sans quoi Diablo IV pensera que vous êtes en combo clavier + souris. Dans les paramètres du contrôleur pour Lutris, sélectionnez « Gamepad with Gyro ».

Diablo IV sur le Steam Deck // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Comment tourne Diablo IV sur le Steam Deck ?

Être en mesure de jouer à Diablo IV sur le Steam Deck est une chose, mais encore faut-il qu’il tourne correctement. Moins puissante que l’Asus Rog Ally, la console de Valve n’est pas capable d’offrir un rendu aussi séduisant. Néanmoins, après quelques passages par les paramètres graphiques pour tout mettre au minimum et limiter le framerate (40 fps), Diablo IV tourne plutôt bien sur le Steam Deck. On n’en ferait pas notre plateforme de prédilection, mais pour nettoyer un donjon de temps en temps dans son lit ou à l’extérieur de chez soi (moyennant une connexion internet), c’est suffisant. On rappelle d’ailleurs que vous retrouverez votre progression démarrée ailleurs, puisqu’elle est partagée.

En termes d’autonomie, le Steam Deck peut tenir quasiment deux heures selon nos quelques tests.

