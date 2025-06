Lecture Zen Résumer l'article

Où que vous soyez en France, vous ne pouvez pas échapper au phénomène du moment : la canicule, bien sûr. Face à ces fortes chaleurs, parfois un brin insoutenables, les nuits peuvent être malheureusement bien courtes. Pour passer le temps durant vos insomnies, voici 4 séries idéales pour se rafraîchir (ou pas), à découvrir sur Netflix.

On vous l’accorde : les températures du moment donnent plutôt envie de plonger immédiatement dans une piscine pour tenter de perdre quelques degrés. Et en plus de nous transformer en flaques d’eau vivantes, la canicule prend également un malin plaisir à perturber notre sommeil.

Face aux inévitables nuits blanches, le confort de votre canapé peut donc être salvateur. Pour vous occuper durant ces insomnies, tout en ayant l’illusion d’être au frais, voici 4 séries à tendance glaciale, à dévorer sur Netflix.

Pour aller plus loin Voici les meilleures séries à voir sur Netflix

L’Éternaute

Quitte à avoir extrêmement chaud, autant voyager à l’autre bout du monde, non ? Avec L’Éternaute, vous pourrez donc arpenter les rues de Buenos Aires, durant une belle soirée d’été. Jusqu’à ce qu’une tempête de neige n’envahisse la ville, provoquant la disparition de milliers de personnes, d’un simple toucher. Juan et ses amis tentent alors de survivre, coûte que coûte, face à un ennemi qui semble bien déterminé à envahir la Terre…

Composée de seulement 6 épisodes, l’une des meilleures séries de science-fiction du catalogue Netflix peut s’engloutir en quelques heures, qui passent à la vitesse de l’éclair. Et bonne nouvelle : l’adaptation de la célèbre bande dessinée, signée Héctor Oesterheld, a déjà été renouvelée pour une saison 2.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Dark

Vous n’osez pas vous l’avouer, mais la pluie vous manque déjà ? Pas de panique : vous pouvez en profiter par procuration grâce aux trois saisons de Dark. Vous serez alors plongés dans la forêt de Winden et sa légendaire météo grisonnante, alors qu’un petit garçon vient de disparaître dans de mystérieuses circonstances. Mais les enquêteurs ne semblent pas se diriger vers les bonnes pistes et les réponses pourraient bien se trouver en dehors de l’espace et du temps…

Nous vous conseillons de ne pas vous renseigner davantage sur Dark pour profiter pleinement de ses twists absolument bouleversants, de ses cliffhangers qui nous hantent encore des années plus tard et de son casting choisi avec soin. Le seul problème ? Ce labyrinthe mental et temporel risque de vous causer encore plus d’insomnies, tant vous ne voudrez jamais le quitter. Et si vous connaissez déjà bien les moindres recoins de cette série allemande, vous pouvez toujours profiter de la fraîcheur d’un manoir abandonné avec The Haunting of Hill House, qui devrait vous procurer des sensations similaires.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Anthracite

Des paysages enneigés, une enquête aux multiples rebondissements, de l’humour pour rester éveillé et une histoire de secte à glacer le sang : Anthracite est clairement la candidate idéale pour vous accompagner, lors de vos insomnies causées par la canicule. Cette série française méconnue, qui a toutefois longtemps squatté le top 10 de Netflix en 2024, met ainsi en scène le suicide collectif d’une secte en 1994, dans les Alpes.

30 ans plus tard, un meurtre macabre ravive la flamme de ces douloureux souvenirs, alors qu’un jeune délinquant est accusé à tort d’avoir commis le crime… Menée par le rappeur Hatik et la comédienne Camille Lou (Cat’s Eyes), Anthracite fait partie de ces petites pépites improbables du catalogue Netflix, dont l’intrigue vous tiendra forcément en haleine. Alors, prêts à quitter la chaleur de l’été pour un séjour dans les montagnes ?

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Lost

On triche un peu en vous recommandant l’une des séries les plus cultes du petit écran, qui sent plutôt le sable chaud que le froid polaire. Mais il faut avouer que l’atmosphère de Lost colle particulièrement bien à la période caniculaire actuelle. On suit alors les passagers du vol 815, échoués sur une île déserte du Pacifique, alors que des évènements étranges se multiplient autour d’eux.

Pendant 6 saisons, Lost aura ainsi ménagé son suspense et les mystères qui l’entourent restent toujours aussi nombreux, plus de 15 ans après sa conclusion controversée. Mais rassurez-vous : la fameuse série des années 2000 n’a pas pris une ride et continue à nous captiver, épisode après épisode, en multipliant les flashbacks et les cliffhangers qui retournent le cerveau. Parfait pour occuper les longues soirées d’été.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Quelle plateforme de streaming choisir en 2025 ? Comparatif entre Netflix, Prime Video, Max, Apple TV+… Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama