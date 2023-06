Vous récoltez beaucoup de choses dans Diablo IV. Parmi toutes les ressources et les matériaux, on trouve les oboles, liés à un mécanisme de « loterie ».

Diablo IV est un jeu dans lequel les joueuses et les joueurs sont amenés à manipuler différents matériaux, ainsi que des ressources collectées au gré de leurs aventures. Des composants pour fabriquer des élixirs, améliorer des gemmes ou renforcer son équipement. Il y aussi des monnaies que l’on peut croiser en jeu. Des pièces d’or, bien sûr, mais également des oboles.

Ces oboles sont liés à un mécanisme de « loterie » dans Diablo IV. Le but du jeu ? Vous en amassez une certaine quantité durant votre partie, que vous pouvez ensuite dépenser auprès de certains vendeurs — qui tiennent ce qu’on appelle un « cabinet de curiosités ». En les dépensant, vous pouvez acquérir une pièce d’équipement, à la qualité incertaine.

L’arnaqueuse La marchande du cabinet de curiosités. // Source : Capture d’écran

Selon l’emplacement de la pièce (gants, bottes, jambières, tunique, coiffe, etc.), vous devrez dépenser un montant différent, mais fixe, d’oboles. Par exemple, il en faut 40 pour une coiffe, mais 50 pour une baguette (si vous jouez sorcier ou nécromancien). Une arme à deux mains monte à 75 oboles. Vous pouvez aussi acheter des bijoux ou des boucliers.

Le nombre d’oboles est visible sur la fiche de personnage, que vous pouvez afficher avec la touche « i » du clavier. Vous avez en bas de la fiche un petit compteur avec des pièces de couleur violette, percées en leur centre. Ce sont les oboles. À côté, vous avez également vos pièces d’or et les cristaux de sang. Eux aussi ont des utilisations particulières.

Comment obtenir des oboles dans Diablo IV ?

La récupération des oboles se fait en terminant des évènements aléatoires dans le monde de Sanctuaire. Cette monnaie peut apparaître lorsque vous ouvrez un coffre, avec un montant variable. Vous pouvez en trouver en monde ouvert, mais aussi dans des donjons. Des défis vous attendent un peu partout, dans chaque région : plus vous en faites, plus vous en récoltez. C’est simple.

Comment dépenser les oboles dans Diablo IV ?

Vous devez vous adresser aux propriétaires des cabinets de curiosités. Ils ne sont pas présents partout, mais dans les plus grandes villes, comme Kyovashad aux Pics Brisés. Vous ouvrez une discussion avec eux et vous choisissez ensuite le type d’item qui vous intéresse. On vous recommande d’avoir assez d’oboles en stock de façon à faire plusieurs tirages à la suite.

Combien faut-il d’oboles par équipement ?

Les vêtements coûtent 40 oboles. C’est le cas de la coiffe, de la tunique, des gants, des bottes, des jambières. C’est aussi le montant pour l’équipement placé en main droite. Une arme à une main coûte 50 oboles et une arme à deux mains 75. Vous avez aussi la possibilité de dépenser des sous pour une clé chuchotante qui ouvre des coffres silencieux disséminés dans Sanctuaire.

En résumé :

Arme à une main : 50 oboles

Arme à deux mains : 75 oboles

Pièce d’équipement : 40 oboles

Anneau : 40 oboles

Amulette : 60 oboles

Clé chuchotante : 20 oboles

Qu’obtient-on avec des oboles de Diablo IV ?

Des pièces d’équipement, des armes, des bijoux et des amulettes, mais avec une incertitude sur leur qualité. C’est là que le concept de loterie entre en jeu : vous tirez un objet, mais qui peut être d’une médiocrité abyssale ou absolument formidable. Ainsi, pour 40 oboles, nous avons obtenu une tunique minable. Puis, au tirage suivant, une pièce légendaire.

La qualité des items dans Diablo IV est répartie selon l’échelle suivante : commun (blanc), magique (bleu), rare (jaune) et légendaire (orange). Les items des deux premiers paliers n’ont pratiquement aucun intérêt — ce sont toutefois ceux que vous allez statistiquement avoir le plus. Les items rares peuvent améliorer votre stuff. Mais ce sont les légendaires qui sont les plus désirés, bien sûr.

À gauche, un premier tirage ridiciule… À droite, un deuxième tirage satisfaisant.

Peut-on se faire rembourser les oboles ?

Non. Si vous avez eu un mauvais tirage, vous devrez vivre avec. Les items ne sont ni repris, ni échangé. N’essayez pas de vous en prendre au vendeur, il est intouchable.

