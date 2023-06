Diablo IV est un jeu-service, signifiant qu’il va évoluer au fil des mois grâce à des mises à jour régulières. Mais, de base, le contenu est déjà conséquent.

Diablo IV est officiellement disponible à compter du 6 juin 2023, sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X et PC. Blizzard Entertainment a d’ores déjà une vision lointaine pour ce hack’n’slash, puisqu’il est pensé pour durer dans le temps. Dans les semaines, mois et années à venir, il recevra des mises à jour qui permettront de gonfler son contenu. Mais, qu’en est-il de tout ce qu’il y a déjà à faire dans la version de base ?

Épousant la structure d’un monde ouvert à explorer, Diablo IV offre de quoi s’occuper pendant des heures et des heures. Rien qu’atteindre le niveau maximal (100) demanderait plus de 150 heures selon les estimations de Blizzard Entertainment. Certains n’iront pas jusque-là, mais ce n’est pas grave : sans aller jusqu’au endgame, réservé à un public expert, Diablo IV en donne déjà pour son argent.

Comment fonctionnent les régions et les points de renom ?

Il y a très exactement cinq régions dans Diablo IV : Pics Brisés (celle de la bêta), Steppes Arides, Hawezar, Kehjistan et Scosglen. Elles sont chacune articulées autour d’activités génériques qui permettent d’obtenir des points de renom (une région = une progression). Ces points de renom sont indépendants de l’expérience accumulée quand on tue des montres ou que l’on remplit des quêtes. Ils donnent accès à d’autres paliers d’évolution et à d’autres récompenses. Ce sont des bonus supplémentaires (une potion de plus, un point de compétence), obtenus dans la phase d’exploration.

Voici ce que les régions ont à offrir en termes d’activités génériques :

Zones découvertes : la carte de Diablo IV se dévoile progressivement. Chaque portion débloquée permet de renforcer sa progression (5 points de renom, soit le plus faible gain) ;

Autels de Lilith : l’antagoniste de l’histoire est vénéré, et il y a des statues — bien cachées — à son effigie. Elles débloquent des points de statistiques de manière permanente (10 points de renom) ;

Relais : des points de téléportation à activer pour voyager rapidement dans Sanctuaire (20 points de renom) ;

Quêtes secondaires : les habitants de Sanctuaire ont des choses à vous faire faire. Ces quêtes sont symbolisées par des points d’exclamation bleus (20 points de renom) ;

Donjons secondaires : des endroits à nettoyer de la vermine. Certains donjons débloquent des capacités de classe, à lier à des armes (30 points de renom) ;

Bastions : des quêtes particulièrement corsées (surtout quand on joue en solo), qui se terminent par un affrontement contre un boss après avoir rempli des objectifs intermédiaires (100 points de renom, soit l’activité la plus généreuse).

À ces activités fixes s’ajoutent des événements aléatoires, symbolisés par un cercle orange sur la carte. Les boss mondiaux, qui apparaissent dans des plages horaires définies à l’avance, en font partie.

Les cinq régions de Diablo IV en détail

Pics Brisés

Diablo IV // Source : Capture PS5

7 relais ;

3 bastions :

35 quêtes secondaires ;

76 zones découvertes ;

23 donjons secondaires ;

28 autels de Lilith.

Steppes Arides

Diablo IV // Source : Capture PS5

8 relais ;

3 bastions :

38 quêtes secondaires ;

51 zones découvertes ;

21 donjons secondaires ;

33 autels de Lilith.

Hawezar

Diablo IV // Source : Capture PS5

6 relais ;

3 bastions :

49 quêtes secondaires ;

56 zones découvertes ;

23 donjons secondaires ;

34 autels de Lilith.

Kehjistan

Diablo IV // Source : Capture PS5

6 relais ;

3 bastions :

44 quêtes secondaires ;

54 zones découvertes ;

23 donjons secondaires ;

31 autels de Lilith.

Scosglen

Diablo IV // Source : Capture PS5

8 relais ;

3 bastions :

47 quêtes secondaires ;

70 zones découvertes ;

25 donjons secondaires ;

34 autels de Lilith.

