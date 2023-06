Blizzard vient à peine de lancer Diablo 4 que, déjà, la suite est évoquée. L’entreprise travaille sur deux extensions complètes, et c’est historique pour la saga.

Diablo a eu Hellfire. Diablo II a eu Lord of destruction. Diablo III a eu Reaper of Souls. Quand on regarde l’histoire de la saga phare de Blizzard, le schéma a toujours été le même : une extension par épisode. Les choses vont évoluer pour Diablo IV, si l’on en croit les propos de Rod Fergusson, en charge de la saga, tenus dans le podcast Kinda Funny Games et rapportés par PC Gamer le 5 juin.

Au moment d’évoquer la manière dont Blizzard est structuré pour travailler sur Diablo IV, Rod Fergusson mentionne un point important : l’entreprise est déjà en marche non pas sur une, mais deux extensions. Cela sous-entend deux choses : le contenu post-lancement sera conséquent et il pourrait être proposé bientôt. Le tout en sachant qu’il y a déjà beaucoup de choses à faire dans la version de base. Ce qui n’a pas empêché des joueurs d’atteindre le niveau 100 en un temps record.

Deux extensions pour un seul Diablo

« Vous devez bâtir une équipe et une structure de manière durable, car, en vérité, nous serons toujours en période de lancement. Au moment où je vous parle, nous nous apprêtons à lancer le jeu, nous terminons la saison 1, nous travaillons sur la saison 2, nous travaillons sur la première extension, nous allons commencer la deuxième extension… », indique Rod Fergusson. Ses paroles sont rassurantes pour celles et ceux qui doutaient de la capacité de Blizzard à faire durer Diablo IV dans le temps. À première vue, il y a de grandes manœuvres pour offrir une belle postérité à ce jeu qui met beaucoup de monde d’accord (10 sur 10 dans nos colonnes).

Rod Fergussion précise par ailleurs que le statut de jeu-service de Diablo IV permet d’assurer un meilleur suivi, avec du contenu proposé de manière plus régulière. C’est exactement ce qui fait la réussite de Fortnite, un modèle de jeu-service qui remet constamment une nouvelle pièce dans la machine pour satisfaire sa très grosse communauté. Aujourd’hui, pour durer, il faut être régulier. Ce sera un gros plus par rapport à Diablo III, qui n’a eu droit qu’à une seule extension depuis sa sortie en 2012.

Diablo IV a une direction artistique remarquable, très gothique. // Source : Capture PS5

Pour rappel, il faut distinguer les saisons des extensions. Les saisons permettront d’enrichir le contenu avec du gameplay inédit et des choses plus mineures (ennemis, récompenses…). De leur côté, les extensions feront avancer l’histoire et, si on se réfère au passif des Diablo, ajouteront sans doute de nouvelles classes. Blizzard Entertainment pourra piocher dans toutes celles qui sont absentes du quatrième opus (moine, féticheur, croisé…).

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.