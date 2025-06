Lecture Zen Résumer l'article

Plus que jamais, l’été 2025 s’annonce extrêmement chargé en termes d’animés et est la période idéale pour les otakus. Dandadan, Dr. STONE, Call of the Night, Sakamoto Days… Voici les 10 animes à absolument voir jusqu’en septembre.

Beau temps et chaleur, fin des examens scolaires ou premiers départs en vacances… Pas de doute, l’été 2025 est là. Mais le début de cette saison pose une question primordiale pour les otakus. Faut-il sortir et profiter du beau temps ou en profiter pour regarder les innombrables animés qui arrivent sur nos écrans pour nous accompagner pendant trois mois ?

Si nous ne voulons pas répondre à votre place, notre sélection d’animés absolument incontournables de cet été pourra peut-être vous orienter.

Dan Da Dan saison 2, le 3 juillet sur Crunchyroll, ADN et Netflix

La seconde saison de Dan Da Dan arrive sur Crunchyroll, ADN et Netflix dès le 3 juillet 2025. Cette disponibilité multi-plateforme est à la hauteur de l’attente suscitée par l’animé. Pour rappel, Dan Da Dan, c’est une histoire littéralement surnaturelle autour du folklore japonais, des OVNI et des fantômes. Un cocktail audacieux, mais réussi. Okarun et Momo, les deux protagonistes, enquêtent cette fois sur la maison maudite qui menace la famille de Jiji, ami d’enfance de Momo et personnage majeur de cet arc. C’est dans ce contexte que le trio est attaqué par le déjanté et effrayant clan Kitô, qui compte offrir Momo en offrande au dieu local.

Mais ce n’est pas la seule menace qui pèse sur les jeunes lycéens… Cette seconde saison promet d’approfondir encore un peu plus l’univers imaginé par Yukinobu Tatsu et adapté par l’excellent studio Science Saro.

Call of the Night saison 2, le 4 juillet sur Crunchyroll

Ces dernières semaines, vous avez peut-être aperçu sur les réseaux sociaux une mélodie populaire mélangeant afrobeats et j-pop. C’est en réalité un extrait du prochain opening de Call of the Night, un anime fait pour les insomniaques. Après une première saison qui avait su trouver son public, l’anime revient dans une seconde saison. Le jeune et banal Ko confirme son envie de devenir un vampire avec Nazuna, dont il s’est éprise. Le duo prend route, dans ces nouveaux épisodes, vers Tokyo pour un peu de tourisme nocturne à la recherche de l’amour.

Ce n’est bien évidemment pas le seul élément de l’intrigue, puisque Nazuna en apprendra plus sur son propre passé, qu’elle a complètement oublié. C’est un excellent shonen, dont la seconde saison arrive sur Crunchyroll le 4 juillet 2025.

Kaoru Hana, le 5 juillet sur Netflix

Avec Kaoru Hana, l’été tient peut-être sa meilleure xromcom. Adapté d’un manga de Saka Mikami, cet animé raconte la relation de Rintaro Tsumugi, un élève d’apparence intimidante, mais en réalité très doux, et Kaoruko Waguri. Les deux lycéens sont tout aussi différents que leurs lycées respectifs. Une donnée importante, car les étudiants des deux établissements vivent dans des mondes séparés. Si l’animé s’articule autour de leur amitié évolutive, Kaoru Hana est aussi une histoire entre deux mondes, qui illustre la difficulté des Japonais à briser les codes de leur société et à rencontrer d’autres mondes.

C’est ce qui attend Kaoruko et Rintaro. Malgré un rapprochement certain, ils doivent aussi affronter leurs propres préjugés, les attentes sociales et les barrières invisibles qui les séparent. Cet animé arrive sur Netflix le 5 juillet, avec la promesse d’être le coup de coeur de nombreux otakus cet été.

My Dress-Up Darling saison 2, le 5 juillet sur Crunchyroll

Dans un tout autre genre, My Dress-Up Darling sera assurément l’une des meilleures rom-com de cet été. On y suit Gojo, un lycéen introverti, mais passionné par la couture, qui voit sa vie basculer lorsqu’il devient le créateur de costumes attitré de Marine, l’une des filles les plus populaires de son lycée et passionnée de cosplay. Bien évidemment comme dans tout anime de romance, des sentiments finissent par prendre place, bâtissant une relation forte.

Dans cette seconde saison, Marine participe au concours de beauté de son lycée, organisé dans le cadre des traditionnels festivals culturels scolaires. Pour se démarquer, Marine prend le pari de se cosplayer en un personnage masculin. Un défi palpitant pour Gojo, à suivre sur Crunchyroll à partir du 5 juillet, dans une saison 2 qui s’annonce riche en émotions et en rires.

The Summer Hikaru Died, le 5 juillet sur Netflix

Depuis leur plus tendre enfance, Hikaru et Yoshiki ont toujours été les meilleurs amis du monde. Ces deux garçons sont en effet assez isolés dans leur village reculé au Japon, où ne se trouvent que peu d’enfants de leur âge. Si leur amitié semble banale, Yoshiki observe des changements dans le comportement de son ami depuis un certain jour d’été. Pour lui, la chose qui est revenue de la montagne plusieurs mois auparavant ressemble à Hikaru, parle comme Hikaru, partage les mêmes souvenirs qu’Hikaru, mais n’est pas Hikaru. Ce dernier, selon Yoshiki, a visiblement été remplacé par « autre chose », un être mystérieux et certainement indigne de confiance.

Cependant, Yoshiki refuse d’être séparé de son partenaire de toujours et préfère le côtoyer quotidiennement, comme si rien n’avait changé. Si le chagrin l’accable, un enchaînement de phénomènes étranges qui se produisent dans le village semble se resserrer autour de lui. Avec un tel synopsis, The Summer Hikaru Died se positionne comme un titre incontournable de l’été, en particulier pour les amateurs de séries horrifiques. Pour découvrir cet anime adapté du manga de Mokumokuren, rendez-vous sur Netflix le 5 juillet.

Rascal Does Not Dream of Santa Claus, le 5 juillet sur Crunchyroll

La suite de Rascal Does Not Dream se sera fait attendre pendant plusieurs années. Et si plusieurs films avaient permis de contenir l’attente des fans de l’animé, ces derniers espéraient une suite. C’est un vœu exaucé ce 5 juillet, avec une seconde saison intitulée Rascal Does Not Dream of Santa Claus. Dans cette saison, Sakura et ses amis quittent le lycée pour un tout nouveau quotidien : celui d’étudiants universitaires.

Mais il ne faut pas attendre longtemps avant de voir Sakura remarquer un changement chez Uzuki Hirokawa, la chanteuse principale d’un groupe d’ido très populaire. Si elle paraît différente aux yeux de Sakura, aucun autre élève ne semble étrangement remarquer son comportement anormal. Aurait-elle aussi été affectée par le syndrome de l’adolescence, comme l’a été Maï dans la première saison, ou bien s’agit-il d’autre chose ? Cette question est le centre de la seconde saison de Rascal Does Not Dream, mais aussi dans la vie de Sakura, dans un lieu nouveau et aux côtés de nouvelles personnalités qui sauront rapidement captiver l’intérêt des fans.

Gachiakuta, le 6 juillet sur Crunchyroll

Gachiakuta reste assez méconnu. Pourtant, cet anime adapté d’un manga très apprécié par les critiques a le potentiel de devenir l’animé qui fera le plus de bruit cet été. Gachiakuta suit Rudo, un jeune homme qui a vécu toute sa vie dans un bidonville où sont parqués les descendants de criminels. Marginalisé et méprisé même par les siens, Rudo survit en s’infiltrant dans des décharges pour récupérer des déchets encore utilisables et les revendre.

Mais sa vie change complètement lorsqu’il découvre l’assasinat de son père adoptif, Legto. Accusé à tort du meurtre, Rudo est condamné à l’exil dans l’abîme où sont envoyées toutes les ordures de la société, au sens propre comme au figuré. Un endroit encore plus dangereux et cruel que le bidonville dans lequel il a grandi et où il va devoir plonger de force. Le jeune homme a en effet l’objectif de se venger de tous ceux qui l’ont condamné sans l’ombre d’un remords. Néanmoins, pour survivre dans cette décharge hostile remplie de monstres en tous genres crées par l’accumulation de déchets, Rudo devra apprendre à maîtriser un pouvoir étranger qui sommeille dans ses gants. Tout les ingrédients d’un excellent contenu sont réunis avec Gachiakuta, qui arrive sur Crunchyroll ce 6 juillet.

Grand Blue saison 2, le 7 juillet sur Crunchyroll

C’est l’un des meilleurs animés comiques, si ce n’est le meilleur pour de nombreuses personnes. Pourtant, il aura fallu 7 années d’attente pour que Grand Blue soit de nouveau disponible sur les écrans. L’occasion de retrouver Iori Kitahara et ses amis du club de plongée, qui ont vécu dans la première saison une première année universitaire tout sauf calme. Cette deuxième saison est aussi celle de leur deuxième année universitaire, avec la promesse pour Iori de vivre pleinement sa vie étudiante.

Du côtés de ses amis, l’obsession de séduire des étudiantes les incite à redoubler d’efforts et à ne reculer devant rien, même si cela signifie écraser leurs rivaux. Un cocktail idéal pour un scénario déjanté. C’est la marque de fabrique de l’animé Grand Blue, de retour sur Crunchyroll le 7 juillet 2025.

Dr. STONE saison 4 partie 2, le 10 juillet sur Crunchyroll

Dr. STONE, c’est sans aucun doute l’un des animés les plus captivants de ces dernières années. C’est l’animé de vulgarisation scientifique par excellence, et le produit culturel parfait pour prendre la mesure des millions d’années d’évolution technologiques et scientifiques de l’humanité. Pour le second volet de cette quatrième saison, Sensu et ses compagnons s’allient temporairement au Dr. Xeno, antagoniste de la première partie. L’objectif est clair : remonter à la source du phénomène qui a figé l’humanité entière en allant directement sur la Lune.

Mais pour y arriver, l’équipage de Senku doit déjà échapper aux griffes de Stanley, militaire d’élite associé au Dr. Xeno. Alors que l’on s’approche doucement de l’épilogue de cet anime « follement excitant », il serait dommage de manquer cette nouvelle partie, qui arrive sur Crunchyroll le 10 juillet 2025.

Sakamoto Days partie 2, le 14 juillet sur Netflix

Après avoir vaincu un gang chinois redoutable, Sakamoto pensait pouvoir retrouver sa vie paisible en famille. Mais comme dans tout animé de ce genre, la menace fait vite son retour : Slur, mystérieux cerveau criminel, orchestre l’évasion de plusieurs condamnés à mort pour les mettre à son service. Un danger qui atteint rapidement la supérette Sakamoto et la bande d’assassins qui s’est rassemblée autour de Sakamoto. Derrière cette guerre ouverte, les plans de Seur pourraient se révéler encore plus sombres et menacer le Japon dans son entièreté.

Avec cette seconde partie d’une première saison devenue un succès mondial, Sakamoto Days est assurément un des animés à suivre sur Netflix. Le premier épisode sera diffusé le 14 juillet sur la plateforme de streaming, qui détient entre ses mains un véritable joyau.

