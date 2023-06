Il y a bien naturellement des potions dans Diablo 4. Elles permettent de se soigner, sachant que Blizzard leur attribue des mécaniques atypiques qu’il faut bien assimiler.

Dans Diablo IV, pour survivre aux nombreuses menaces qui peuplent Sanctuaire, on peut compter sur des potions pour éviter de trépasser trop tôt. Jusque-là, il n’y a rien d’anormal. Toutefois, Blizzard a prévu des subtilités dans leur utilisation. La logique voudrait qu’on les ramasse et qu’on les stocke (comme dans les premiers Diablo). Mais, dans Diablo IV, le nombre de potions à disposition est limité. Un principe repris de Diablo III.

Dans Diablo IV, les potions se rechargent en ramassant des globes rouges qui tombent aléatoirement des ennemis, des coffres et autres éléments destructibles. Un seul globe permet de récupérer une charge de potion, sachant que l’on commence le jeu avec quatre doses en tout. Cette mécanique impose d’être très malin dans les combats et de ne pas gaspiller ses ressources au moindre petit coup dur. Point à savoir : une potion rend un nombre fixe de points de vie à l’utilisation, puis un pourcentage sur la durée (35 % en 3 secondes).

Bien sûr, il est possible de faire évoluer les potions, que ce soit en quantité ou en qualité.

Comment fonctionnent les potions de soin dans Diablo IV ?

Comment recharger les potions pendant les combats ?

Les potions se rechargent simplement en ramassant les globes rouges qui apparaissent parfois sur le champ de bataille. Durant les premières heures de jeu, ce principe est peu pénalisant. En revanche, face aux boss, il faut comprendre que les orbes ne seront pas fournis en abondance et qu’il sera donc nécessaire de bien gérer son stock. Astuce : la barre de vie d’un boss est découpée en plusieurs segments et, à chaque palier franchi, des orbes rouges pourront être ramassés.

Guettez ces orbes rouges. // Source : Capture PS5

Il existe un deuxième moyen de recharger les potions : activer une cuve de sang. On en trouve notamment avant une salle de boss.

Comment améliorer les potions ?

Pour améliorer les potions de manière permanente, c’est simple : il faut se rendre auprès de l’alchimiste, marchand qui permet de renforcer l’efficacité des objets de soin dès que l’on franchit une nouvelle dizaine dans la progression (niveau 10, puis niveau 20, puis niveau 30…). Pour cela, il faut lui fournir des ressources ramassées çà et là et lui donner quelques pièces d’or. En étant améliorée, une potion rend plus de points de vie.

Lieu où se trouve l’alchimiste dans la ville de base Les différentes améliorations des potions

Comment augmenter le nombre de potions ?

Concernant le nombre de potions, il faut remplir diverses tâches au sein d’une même région. Les différentes zones de Sanctuaire offrent tout un tas d’activités à accomplir et on obtient des points de renom à chaque complétion. Le niveau 2 de progression de chaque zone offre la possibilité d’acquérir une charge de potion supplémentaire. Bref, pour avoir plus de potions, il faut explorer et farmer.

Le niveau 2 de progression d’une région donne une capacité de potion. // Source : Capture PS5

Quelle est la différence entre une potion et un élixir ?

L’alchimiste ne sert pas qu’à améliorer ses potions, il offre aussi l’opportunité de confectionner des élixirs — toujours moyennant des ressources et des pièces d’or. Les élixirs sont des boissons puissantes qui octroient des améliorations temporaires, que ce soit pour gagner plus de points d’expérience, renforcer sa résistance ou faire plus de dégâts. On ne peut utiliser qu’un seul élixir à la fois et on les boit depuis l’onglet « Consommables » de l’inventaire.

Pour aller plus loin Comment fonctionne la transmogrification dans Diablo IV ?

Un exemple d’élixir. // Source : Capture PS5

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.