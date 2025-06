Lecture Zen Résumer l'article

Vin Diesel a partagé plusieurs annonces concernant le dernier film Fast & Furious, à commencer par teaser le retour de Brian O’Conner, héros interprété par feu Paul Walker.

On en sait désormais davantage sur le onzième et dernier film Fast & Furious. À l’occasion du FuelFest organisé le 28 juin en Californie du Sud (via Deadline), Vin Diesel a partagé plusieurs bonnes nouvelles à propos du blockbuster promis à un immense succès (comme ses prédécesseurs). Au public présent au festival, il a indiqué avoir posé trois conditions à Universal Pictures pour la sortie de Fast & Furious 11 en avril 2027, et l’une d’entre elles va étonner les fans.

Vin Diesel souhaite en effet que Brian O’Conner fasse son grand retour dans Fast and Furious, héros des premiers opus qui a dû disparaître — scénaristiquement — en raison du décès tragique de Paul Walker (dans un accident de voiture). Dans l’univers de Fast & Furious, Brian O’Conner n’est pas mort et continue même d’être mentionné, notamment à la fin de Fast & Furious 9. Il n’est cependant plus apparu dans de nouvelles scènes depuis Fast & Furious 7 — film hommage à Paul Walker.

Le retour du duo emblématique dans Fast & Furious 11 // Source : Universal Pictures

Le dernier film Fast and Furious sera un retour aux sources

Comment le réalisateur Louis Leterrier va-t-il s’y prendre pour faire revenir Brian O’Conner sans Paul Walker ? Nul ne saurait le dire à l’heure actuelle, mais il faut rappeler que l’acteur a perdu la vie en plein tournage de Fast & Furious 7 alors qu’il lui restait beaucoup de scènes à tourner. James Wan a demandé aux frères de Paul Walker, Cody et Caleb, de jouer les doublures pour les séquences manquantes. Son visage a ensuite été recréé numériquement et ajouté en post-production pour que l’illusion soit parfaite. Louis Leterrier pourrait utiliser le même procédé.

Brian O’Conner est un personnage emblématique de la saga Fast & Furious et nul doute qu’il continuerait de former un duo de choc avec Dominic Toretto (Vin Diesel) sans la tragédie qui a frappé Paul Walker. Les deux héros sont là depuis le tout premier film et ont connu toutes les péripéties possibles et imaginables. D’ailleurs, Fast & Furious 10 a déjà laissé entrevoir le retour d’autres personnages dans ce futur opus.

Outre Brian O’Conner, Vin Diesel a demandé à Universal Pictures un retour à Los Angeles — berceau des Fast & Furious –, ainsi qu’à l’esprit articulé autour des courses de rue — l’essence originale. Tout porte à croire que ce onzième épisode, dans lequel Jason Momoa devrait reprendre son rôle de méchant, opérera un retour aux sources pour parfaire l’héritage. En ce sens, faire réapparaître Brian O’Conner semble logique, à l’instar du tournage à Los Angeles. Récemment, Vin Diesel avait indiqué après les violents incendies ayant touché la ville : « Los Angeles en a plus que jamais besoin… Los Angeles est là où Fast & Furious a démarré son tournage il y a 25 ans… et, désormais, la famille Fast va enfin retourner à la maison. »

