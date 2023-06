Dans Diablo 4, la transmogrification est un nom compliqué désignant un moyen de personnaliser son personnage indépendamment de l’équipement que l’on porte. Comment cela fonctionne-t-il ?

Tout au long de la campagne de communication de Diablo IV, Blizzard a mis en avant un élément : la personnalisation du personnage. Après avoir choisi sa classe, on a quelques options pour affiner l’apparence de son héroïne ou de son héros (ma sorcière ressemble à Kim Kardashian, par exemple). Mais à quoi bon passer de longues minutes à viser la beauté ultime si c’est pour l’enfouir sous un équipement laid, mal assorti ? C’est là où la transmogrification intervient.

Dans l’univers de Diablo, la transmogrification est un processus qui consiste à appliquer l’apparence d’un équipement à celui que l’on porte, sans en modifier les attributs. C’est une fonctionnalité utile quand on trouve l’ensemble de ses rêves, mais qui finit par ne plus être adapté à nos besoins en termes de puissance. La transmogrification permet de conserver un look précis et de l’appliquer sur les futures pièces d’équipement que l’on portera.

Dans Diablo IV, la transmogrification aide à rester toujours sublime

La transmogrification est accessible très vite dans Diablo IV, peu après l’arrivée dans la ville de Kyovashad (au terme de l’introduction). Pour récupérer les différentes apparences disponibles dans le jeu, il faut se rendre auprès du forgeron et recycler des pièces indésirables, obtenues à la sueur de son front. Attention, les armures et les armes ne permettent pas toutes de débloquer une apparence (ainsi qu’aucun bijou). Celles qui l’autorisent sont désignées par un petit logo en forme de pioche (comme le montre la capture ci-dessous).

Les équipements avec un logo en forme de pioche permettent de déverrouiller une apparence. // Source : Capture PS5

Il faut ensuite se rendre dans le vestiaire pour créer un ensemble avec ses apparences débloquées (le vestiaire ressemble plus à une garde-robe). Chaque pièce — heaume, gant, plastron, pantalon, chaussure, arme — est indépendante. Outre l’apparence générale, on peut choisir différentes teintes. C’est aussi dans le vestiaire qu’il est possible de modifier certains éléments physiques (tatouages, maquillage…). Tout n’est pas permis et, ainsi, les traits du visage de votre héros resteront toujours les mêmes.

Le vestiaire sur la carte Le vestiaire en question

Après avoir créé un ensemble (vous pourrez en acheter d’autres pour varier les plaisirs) et l’avoir appliqué, vous conserverez la même apparence en changeant votre équipement. Vous aurez néanmoins la possibilité de désactiver la transmogrification directement depuis l’inventaire, pour chacune des pièces concernées. Pratique pour voir à quoi ressemble le design de vos nouveaux objets, dont certains vous plairont peut-être.

Pour aller plus loin Vous allez tomber amoureux de Diablo IV (test sans spoiler)

Avec transmogrification Sans transmogrification

Si la transmogrification est une fonctionnalité loin d’être déplaisante pour les joueuses et les joueurs, elle est surtout une aubaine économique pour Blizzard. Diablo IV intègre une boutique dans laquelle il est possible de faire l’acquisition de divers looks, avec du vrai argent. Certains coûtent jusqu’à 25 €.

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !