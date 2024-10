Lecture Zen Résumer l'article

Le lancement de Diablo IV: Vessel of Hatred aura lieu dans la nuit du 7 au 8 octobre 2024. Précisément, l’extension sera activée tard dans la nuit, en France.

La nouvelle extension de Diablo IV arrive. Annoncée le 3 novembre 2023, à la BlizzCon, Vessel of Hatred va proposer une nouvelle région à explorer avec Nahantu, une nouvelle classe à découvrir avec le sacresprit, ainsi que de nombreux défis à relever. Ce sera aussi l’occasion de découvrir la suite de l’histoire avec Neyrelle et, surtout, Méphisto.

L’arrivée de Vessel of Hatred devrait ramener des joueurs et des joueuses qui avaient pris leurs distances avec le célèbre hack’n’slash, pour diverses raisons — lassitude, envie de jouer à autre chose, etc. Dès lors, il n’est pas impossible que le réseau pour se connecter aux serveurs du jeu soit plus encombré que d’habitude, le 8 octobre 2024.

Diablo IV Vessel of Hatred. // Source : Blizzard

Quand sort Vessel of Hatred ?

C’est en date du 8 octobre 2024 que l’extension sera activée en jeu, pour les personnes qui l’ont achetée. Précisément, Vessel of Hatred sera disponible dans la nuit du 7 au 8 octobre, à 1 heure du matin, en France. Il ne reste donc plus que quelques heures à patienter avant que la nouvelle région et la nouvelle classe ne soient débloquées.

Comme il s’agit d’un lancement simultané dans le monde entier, des horaires plus commodes existent dans certaines régions — comme 10h du matin en Australie ou 19h à New York, par exemple. De fait, si l’horaire tardif dissuadera peut-être une partie de l’Europe à lancer une partie maintenant, d’autres, ailleurs dans le monde, ne devraient pas se gêner.

Le contenu de l’extension est disponible dès à présent au téléchargement, pour pouvoir jouer dès l’heure H. Le contenu peut être préchargé depuis le 1er octobre sur PC et depuis le 6 octobre sur console (Xbox et PlayStation). La mise à jour contient plusieurs dizaines de gigaoctets. Ne tardez pas : cela prend du temps, même en fibre optique

Une fois en jeu, vous aurez la possibilité de vous lancer directement dans l’extension, y compris si vous n’avez pas terminé Diablo 4 — dans le cas où vous débarquez tout juste. Vous pourrez aussi faire la campagne de base avec le sacresprit. Bref, vous aurez les mains libres. On conseille toutefois de faire la campagne au moins une fois

D’ici là, retrouvez nos impressions concernant la nouvelle classe du sacresprit et notre test de Diablo IV: Vessel of Hatred.

