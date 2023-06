Rob2628 est le premier joueur à atteindre le niveau 100 dans Diablo 4, qui est le niveau maximum. Il l’a fait en moins de 55 heures. Mais un autre exploit plus spectaculaire encore va advenir bientôt.

Le temps d’un week-end. Voilà ce qu’il a fallu à un joueur, Rob2628, pour atteindre le niveau 100, qui est le maximum que peut viser un personnage dans Diablo IV. Ce faisant, il est devenu le premier joueur au monde à atteindre ce palier, selon les sites de suivi spécialisés comme D4Race.com. Son rival immédiat, Donthecrown, n’est que niveau 93, comme Ghazzy, également 93.

Précisément, traverser ces différents paliers de progression lui a pris 54 heures et 30 minutes, pointe Icy-Veins, site de référence pour qui veut améliorer son niveau de jeu et découvrir les axes de progression pour avoir un personnage toujours plus optimisé. 54 heures néanmoins entrecoupées de 8 heures de sommeil — son seul temps de repos dans son long marathon.

Diablo IV est le nouveau hit vidéoludique de Blizzard, dans lequel Lilith est l’antagoniste au centre de tout. // Source : Blizzard

C’est avec la classe de barbare que Rob2628 a atteint le palier tant convoité, une classe emblématique de la licence. Présente dans chaque Diablo (sauf le premier, où l’on avait droit à un guerrier), elle est spécialisée dans le combat au corps à corps et est taillée pour mieux encaisser les dégâts. Les autres classes disponibles dans Diablo IV sont voleur, nécromancien, sorcier et druide.

Une performance réussie en mode « softcore »

Sa performance a été effectuée dans le mode normal du jeu, aussi appelé « softcore ». Ici, la mort d’un personnage n’est jamais définitive : il ressuscite au cimetière (ou est réanimé par un autre joueur se trouvant à proximité) et peut reprendre le combat. Ces renaissances permettent évidemment de prendre beaucoup plus de risques en combat, car aucun échec n’est permanent.

Autre élément à noter : il n’a pas joué seul, mais était en groupe, ce qui lui a permis de recevoir du soutien en combat, de la logistique (comme fournir des potions ou de l’équipement), mais également des bonus de statistiques. Cet accompagnement est aussi commode pour explorer les chemins dans les donjons et repérer plus vite des monstres élites.

Malgré tout, cela reste une performance remarquable : il a mis à peu près trois fois moins de temps que l’évaluation donnée à la louche par Joseph Piepiora, le directeur associé de Diablo IV. En avril, il indiquait qu’il faudrait au moins 150 heures à un joueur standard pour atteindre le niveau 100. 150 heures de jeu, c’est presque une semaine de temps de jeu sans interruption.

Le petit crâne indique les joueurs en mode hardcore. // Source : D4Race

La performance de Rob2628 est d’autant plus amusante à relever qu’elle a eu lieu alors que le jeu n’est même pas encore sorti officiellement. C’est en effet le 6 juin que Diablo IV sera disponible pour tout le monde. Depuis le 2 juin, un accès anticipé est toutefois proposé pour les personnes ayant acheté une version premium du hack’n’slash, ce qui permet de prendre une sacrée avance.

Mais la véritable performance est encore à venir : si Rob2628 est le premier joueur au monde à atteindre le niveau 100 dans Diablo IV, en mode softcore, la compétition est toujours en cours pour le mode hardcore. Ici, ce n’est absolument pas la même ambiance : si vous mourrez une seule fois, votre personnage est irrévocablement perdu. Forcément, on avance avec plus de prudence.

La compétition est assez serrée avec plusieurs joueurs se trouvant aux alentours du niveau 94 : Carn (babare 94), Ben (idem), Nugyen (druide 93), Wudijo (voleur 92) et Steelmage (sorcier 92). Certains diffusent leur partie sur Twitch, avec l’ambition de réussir à boucler les derniers niveaux avant la sortie de Diablo IV. Et en espérant ne pas se prendre une déconnexion sauvage.

Atteindre le niveau 100 est un cap conséquent, mais ce n’est pas la fin du voyage pour les joueurs et les joueuses. À partir du niveau 50, mais aussi après le niveau 100, vous avez tout le contenu « endgame » qui s’offre à vous, avec des défis qui doivent être assez corsés pour vous donner du fil à retordre. Quant à la suite du récit, il faudra attendre les futures extensions.

