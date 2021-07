Annoncé en 2019, Diablo IV est le futur grand jeu de Blizzard Entertainment. Nous sommes encore loin de pouvoir y jouer, alors faisons le point sur tout ce que l'on sait à son sujet.

Blizzard Entertainment n’a rien lancé de foncièrement inédit depuis 2016, année où Overwatch a vu le jour. Depuis, la multinationale a multiplié les remakes et les extensions de World of Warcraft (dont l’avenir semble s’assombrir). Les fans de l’entreprise doivent patienter en attendant Diablo IV, qui a été officialisé à la fin de l’année 2019 dans une sublime cinématique.

La suite de Diablo III, toujours très populaire, ne sera pas disponible cette année. Au plus tôt, on y jouera en 2022 — soit très exactement 10 ans après le troisième opus. Il est vrai que 12 ans avaient déjà séparé les lancements de Diablo II et Diablo III.

Blizzard Entertainment communique régulièrement sur Diablo IV et devrait continuer de le faire d’ici la sortie prévue sur PC et console. On fait donc le point sur ce que l’on sait sur l’un des jeux les plus attendus du monde.

Lilith en méchante de Diablo 4

« Une version sombre, gothique et médiévale de l’enfer », promet Blizzard Entertainment en ce qui concerne Diablo IV. Les premières images appuient cette vision qui correspond à un retour aux sources. On sent que les développeurs veulent plonger les joueuses et les joueurs dans une atmosphère lugubre, là où les décors étaient un peu plus colorés dans Diablo III. Il s’agit d’une bonne nouvelle pour les fans de la première heure, avec une patte artistique finalement plus en phase avec l’univers de la saga culte.

Le design de certains monstres donne en tout cas le ton : plusieurs d’entre eux risquent de faire naître quelques cauchemars, à l’image de cette immense araignée en train de manger un hôte pour en prendre le contrôle et le faire exploser.

Le principal antagoniste de Diablo IV se nomme Lilith, fille de Méphisto (l’un des trois démons primordiaux, et frère de Diablo) et reine des Succubes. On la combat pour la première fois dans Diablo II, puis elle est simplement mentionnée dans Diablo III et son extension Reaper of Souls.

Le résumé du scénario de Diablo IV explique : « Un rituel démoniaque a invoqué Lilith en Sanctuaire après des éons d’exil. Son retour marque le début d’une ère de ténèbres et de malheur. »

4 classes sur 5 confirmées pour Diablo 4

Les classes tiennent une place importante dans les jeux Diablo. Pour le quatrième opus, quatre ont déjà été confirmées. Il y a d’abord le Barbare, spécialiste du corps-à-corps et des grosses attaques qui font de lourds dégâts. Il y a ensuite la Sorcière, qui préfère combattre à distance avec des sorts puissants. Le Druide, de son côté, peut se transformer en animal.

Durant la dernière BlizzCon, Blizzard a officialisé le retour du Voleur. « Le voleur est un combattant agile et polyvalent qui peut se spécialiser aussi bien dans les attaques à distance qu’en combat rapproché », indique Blizzard à son sujet. Il s’agit, là encore, d’un premier amour retrouvé : le Voleur était dans le Diablo original. Pour son grand retour, cette classe devrait être un mix entre l’Assassin de Diablo II et le Chasseur de démons de Diablo III.

Il y aura une cinquième classe au lancement mais, pour l’heure, elle n’a pas été dévoilée. Sauf immense surprise, Blizzard Entertainment devrait piocher dans ce qui existe déjà dans les trois premiers épisodes : Moine, Amazone, Nécromancien, Paladin, Féticheur ou encore Croisé. Sur le site officiel, on peut voir une ombre entre le Barbare et la Sorcière : son allure fait penser à un prêtre guerrier.

Côté casting, la plus grande nouveauté sera du côté de la personnalisation de l’héroïne ou du héros. Pour la première fois dans la histoire de la saga, Blizzard va intégrer de vrais outils pour créer un personnage avec l’apparence qu’on souhaite. Les modifications poussées toucheront aussi bien le visage (cheveux, piercing, tatouages, maquillage…) que la tenue. Cette liberté, en matière de personnalisation, existe dans d’autres RPG depuis déjà plusieurs années. Et il était temps que Diablo s’y mette, même si cela ouvre la voie à des éléments cosmétiques payants.

Diablo IV signe le retour du PvP

Le gameplay de Diablo IV devrait reprendre les solides bases posées par ses prédécesseurs, avec toujours cette vue du dessus qui donne une visibilité idéale sur des environnements toujours plus ouverts. On rappelle que les Diablo s’inscrivent dans le genre du hack’n’slash, à savoir des jeux très orientés action. Concrètement, on avance jusqu’à notre objectif en massacrant un maximum de monstres, tout en ramassant quelques nouvelles pièces d’équipement au passage. On peut vivre cette aventure à plusieurs, en coopération (y compris en local).

Pour les développeurs, le principal enjeu de Diablo IV se trouve du côté des versions console, qui doivent bénéficier d’une ergonomie idéale à la manette (c’est le cas avec Diablo III). Il s’agit d’une contrainte consistant à mettre au point un gameplay tout à la fois adapté au monde du PC (interface, clavier/souris) qu’à celui de la console (téléviseur, manette, jeu coopératif sur un même écran…). Pour Blizzard Entertainment, il est important que les deux types d’expérience puissent s’apprécier avec le même degré d’exigence. L’idée n’est pas d’en privilégier une plutôt qu’une autre et, à l’arrivée, on pourrait presque affirmer que Diablo IV implique de développer deux jeux différents.

À noter que Diablo IV empruntera quelques éléments du genre MMO, notamment la nécessité d’être constamment connecté à internet pour pouvoir jouer. Cet aspect du jeu est encore flou mais tout porte à croire qu’il y aura des événements massifs à partager à plusieurs. Bien évidemment, on pourra vivre l’intégralité de l’histoire de manière privée, sans être embêté par qui que ce soit.

Diablo IV va intégrer un mode compétitif, lequel sera 100 % optionnel. Ainsi, les plus téméraires pourront se rendre dans des zones dédiées, où tous les coups seront permis. En contrepartie, les récompenses seront très, très élevées.

Quand sort Diablo 4 ?

C’est la grande question et on n’est même pas sûr que Blizzard Entertainment connaisse déjà la réponse. Diablo IV est prévu sur PC, PS4, PS4, Xbox One, Xbox Series S et Xbox Series X.

