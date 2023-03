Diablo IV comportera cinq grandes régions à explorer et de multiples zones. La carte du jeu fournit déjà des informations pratiques. Mais si vous cherchez tous les donjons, les sanctuaires, les secrets et les monstres de Diablo 4, il faudra passer par d’autres outils, comme cette carte interactive.

Le monde de Diablo IV est vaste. Assez pour que l’on se retrouve à devoir arpenter les vastes étendues hostiles et désolées de Sanctuaire, sans toujours parvenir à trouver ce que l’on cherche. Bonne nouvelle : des internautes ont d’ores et déjà mis en place une carte interactive sur Diablo IV. De quoi vous permettre de vous repérer efficacement pour la prochaine phase de la bêta.

Cette carte interactive, évidemment incomplète aujourd’hui puisque le jeu n’est pas encore sorti, vous permet de filtrer et de repérer de nombreux points d’intérêt dans la première région que vous pouvez visiter. Seul léger bémol : si vous ne parlez pas anglais, vous aurez peut-être quelques difficultés à saisir la légende et à utiliser pleinement l’outil.

Une carte interactive de Sanctuaire

Localiser les donjons, les sanctuaires, les boss, les vendeurs dans Diablo 4

Par défaut, la carte affiche tous les éléments recensés par la communauté. Si vous désirez uniquement vous focaliser sur des indications précises, libre à vous de décocher tout ce qui est superflu dans le menu latéral, à gauche. Vous pouvez désactiver un sous-élément (les alchimistes, par exemple) ou bien une rubrique entière (comme les services).

La carte interactive inclut un champ de recherche et des options pour cibler une sous-région comme la ville de Kyovashad, Kor Valar, le col de Sarkova, la vallée cinglante, ou bien la taïga de Dobrev. Notez aussi qu’elle donne un aperçu des régions qui sont actuellement indisponibles en jeu, mais sans en révéler le contenu. Seule la géographie générale est montrée.

Que peut-on visualiser sur cette carte ?

Les donjons ;

Les caves ;

Les bastions ;

Les zones ;

Les sanctuaires ;

Les relais de téléportation ;

La statue pour changer de difficulté ;

Les monstres élites ;

Les monstres uniques ;

Les boss ;

Les boss mondiaux (comme Ashava) ;

Cette carte peut vous aider, par exemple, à savoir où se trouve Ashava, l’un des boss mondiaux du jeu. // Source : Capture PS5

Les autels de Lilith ;

Les aspects ;

Les coffres ;

Les quêtes secondaires ;

Les évènements ;

Les alchimistes ;

Les forgerons, ;

Les écuries ;

Les joailliers ;

Les occultistes ;

Les marchands d’armes ;

Les vendeurs d’armures ;

La boutique pour les amulettes et les anneaux ;

Les revendeurs de curiosités ;

Les guérisseurs ;

La cache pour son équipement partagé (« stash ») ;

La garde-robe ;

Les items liés à l’histoire ;

Divers points d’intérêt.

Cette carte ne montre que le monde ouvert de Diablo IV, soit l’environnement extérieur qui n’est pas instancié, contrairement aux donjons. Il y a aussi des éléments manquants : la position des gobelins n’est pas (encore ?) donnée, ni les lieux de collecte des ressources (fleurs, minerais). À terme, on s’attend à voir apparaître d’autres éléments, selon l’évolution de Diablo IV.

La carte propose par ailleurs une formule payante, qui supprime les publicités et offre quelques fonctionnalités additionnelles (partager ses propres points d’intérêt, suivre sans limites sa progression, etc.). L’accès de base suffit néanmoins à couvrir largement les besoins pour se repérer dans le monde de Diablo IV. L’intérêt de l’offre payante est mince.

Les zones de Diablo 4

La zone de Sanctuaire dans laquelle les joueurs et joueuses vont évoluer dans Diablo 4 recouvre plusieurs régions historiques du monde. Le jeu a subdivisé la zone jouable en cinq régions : les Pics Brisés, Scosglen, les Steppes Arides, Hawezar et le Kehjistan. Chacune aura son propre environnement, avec un climat, une végétation et une faune spécifiques.

Le monde de Sanctuaire. Dans Diablo IV, on jouera au début au nord-est du monde, notamment dans et autour de la région appelée « Dry Steppes ». // Source : Blizzard

Dans la bêta, les Pics Brisés sont la seule région accessible. Il s’agit d’une région montagneuse, où la neige tombe dru. Elle-même est sous-divisée en une petite quinzaine de localités — avec des villes, des fortins, ou bien des étendues sauvages. Signe de la taille importante de chaque région dans Diablo IV : les Pics Brisés contiennent pas moins de 7 relais de téléportation.

Diablo IV doit sortir au début du mois de juin et, grâce aux deux week-ends de bêta, il a été possible d’avoir un premier (très bon) aperçu du jeu. Pour les joueurs et les joueuses qui découvriront le hack’n’slash à ce moment-là, la lecture de quelques conseils rendra peut-être les premiers pas dans ce monde plus faciles.

