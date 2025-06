Lecture Zen Résumer l'article

Death Stranding 2: On the Beach demande de renseigner sa date de naissance avant de démarrer l’aventure. Une information utilisée par le jeu pour deux raisons précises.

Death Stranding 2: On the Beach nous met toujours dans la peau de Sam Porter, incarné par l’acteur Norman Reedus (The Walking Dead). Il y a toutefois un point que l’on peut personnaliser au début de l’aventure : la date de naissance. Avant de commencer l’aventure, le jeu développé par Hideo Kojima demande ainsi cette information, que l’on peut totalement inventer si on ne souhaite pas donner la sienne.

Quand on rentre la date de naissance en question, Death Stranding 2: On the Beach explique très peu ce que cela implique. « Tandis que le DOOMs peut toucher quasiment tout le monde, certaines personnes nées sous des constellations davantage liées à la Grève — ce qui inclut les Cancers, les Poissons, les Baleines et les Dauphins — sont susceptibles de davantage développer cette condition », peut-on lire. On pourrait croire que cela a une incidence sur le gameplay, le DOOMs étant le pouvoir qui confère à Sam une connexion accrue avec le monde des morts. Mais non, la date de naissance a un tout autre impact.

Attention, la suite de cet article contient quelques spoilers sur Death Stranding 2: On the Beach.

À quoi sert vraiment la date de naissance dans Death Stranding 2 ?

Ouvrir la porte de la Sororité

L’histoire de Death Stranding 2: On the Beach vous demandera d’aller rendre visite à la Docteure, qui se trouve dans un endroit appelé la Sororité — situé au nord-est de l’Australie. En arrivant sur les lieux pour effectuer la commande, vous tomberez sur une porte fermée par un code impossible à deviner sans prendre connaissance du corpus dédié à la Sororité.

Lieu où se trouve la Sororité dans Death Stranding 2: On the Beach // Source : Capture PS5

La base de données du jeu, à laquelle on accède par la Bague, donne des informations sur les lieux. Sur la page de la Sororité, on peut lire : « Le code pour ouvrir la porte et dissiper leurs soupçons est votre date de naissance. » Celle que vous avez renseignée au lancement du jeu donc. Attention, c’est le format inversé qui est en vigueur, avec le mois avant le jour. Si vous êtes né le 3 février 1998, le code sera alors : 0203.

Si jamais vous avez opté pour une date de naissance fictive et si vous l’avez oubliée, alors le corpus permet de révéler la date en appuyant sur la touche carré.

Pour ouvrir la Sororité, il faut renseigner sa date de naissance (ou celle renseignée au début du jeu) // Source : Capture PS5

Fêter son anniversaire

L’autre intérêt de renseigner sa date de naissance est lié à un easter qu’adore Hideo Kojima : pouvoir fêter son anniversaire (on pouvait déjà en profiter dans Death Stranding, ainsi que dans certains Metal Gear Solid). Ce clip publié par le compte X Synth Potato le 27 juin vous donne un aperçu de cette séquence qui pourra être gênante selon sa sensibilité.

À noter que vous recevrez aussi quelques cadeaux : 900 likes, des lunettes en forme d’étoile et une part de pizza (qui augmente l’endurance de 10 %).

Bref, Hideo Kojima s’amuse bien, comme avec la possibilité de refuser la toute première mission.

Pour aller plus loin On a fini Death Stranding 2 : rendez-vous en terrain connu

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama